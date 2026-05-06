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汪浩時間》解決問題的第一步是承認問題，不是賴「清德」！

從「通報數據下降」的自我感覺良好，到荒謬至極的「南鼠北送」論，蔣市府完美詮釋了何謂官僚傲慢。當市民拍下老鼠流竄的真實影像，市府卻忙著將問題「政治化」，指責這是假訊息、是網軍操作、甚至是沈伯洋的攻擊。
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/06 15:00

汪浩

台北市的「安鼠之亂」，市民在公園、夜市甚至家中頻頻與鼠共舞，恐懼已成切膚之痛；示意圖。（資料照）台北市的「安鼠之亂」，市民在公園、夜市甚至家中頻頻與鼠共舞，恐懼已成切膚之痛；示意圖。（資料照）台北市的「安鼠之亂」，市民在公園、夜市甚至家中頻頻與鼠共舞，恐懼已成切膚之痛。然而，蔣萬安帶領的市府團隊，面對排山倒海的民怨，第一反應竟然不是反省治理失靈，而是展開一場拙劣的政治清洗

從「通報數據下降」的自我感覺良好，到荒謬至極的「南鼠北送」論，蔣市府完美詮釋了何謂官僚傲慢。當市民拍下老鼠流竄的真實影像，市府卻忙著將問題「政治化」，指責這是假訊息、是網軍操作、甚至是沈伯洋的攻擊。這種「解決提出問題的人」而非「解決問題」的態度，與當年馬總統處理服貿協議如出一轍，正是政權翻盤的破口。如果蔣萬安繼續躲在「政治攻防」的保護傘下，凡事賴「清德」，推給中央、推給對手，而不願腳踏實地分區清勦、斷絕廚餘，這場鼠患終將化作政治老鼠藥。（資料照）如果蔣萬安繼續躲在「政治攻防」的保護傘下，凡事賴「清德」，推給中央、推給對手，而不願腳踏實地分區清勦、斷絕廚餘，這場鼠患終將化作政治老鼠藥。（資料照）

台北市官員不願承認鼠患，是為了掩蓋環境清消、市場管理與都更圍阻的全面潰敗。投藥無效是因為不願面對老鼠的演化與環境代謝問題。如果蔣萬安繼續躲在「政治攻防」的保護傘下，凡事賴「清德」，推給中央、推給對手，而不願腳踏實地分區清勦、斷絕廚餘，這場鼠患終將化作政治老鼠藥，在年底選舉中引爆「一屍三命」的慘烈代價。市民手中最有力的捕鼠夾不是藥劑，而是選票。如果蔣萬安繼續躲在「政治攻防」的保護傘下，凡事賴「清德」，推給中央、推給對手，而不願腳踏實地分區清勦、斷絕廚餘，這場鼠患終將化作政治老鼠藥

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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