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自由開講》從淡江大橋到一碗滷肉飯：台灣需要的，不只是一座世界級地標

2026/05/12 07:30

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

5月12日通車的淡江大橋，將成為台灣新的國門地標。

這座橋連起淡水與八里，也被期待縮短車程、紓解車流，展現公共建設的高度與美感。

但當城市距離被縮短，我們也該問：人與人之間的距離，是否也更靠近？

淡江大橋5月12日通車，將成為台灣新的國門地標。（資料照）淡江大橋5月12日通車，將成為台灣新的國門地標。（資料照）人們嚮往「高大上」，這很自然。城市需要地標，人生也需要體面。可是，真正支撐一段關係的，往往不是一起在地標前拍照，而是能不能回到日常：坐上機車、穿過風雨，在對方疲累時放慢一點，夜深時多繞一段路，只為了讓對方平安回家。

在台灣，機車不只是交通工具，也是關係最誠實的檢核點。

你會知道對方有沒有等你戴好安全帽，有沒有提醒你雨衣拉好，有沒有把你的安全與感受放在心上。若淡江大橋是城市的連結工程，機車後座就是關係的日常工程。

而一碗滷肉飯，則是台灣基層互動的試金石。

它不昂貴、不浮誇，卻能讓照顧服務員、護理人員、社工、司機、長輩與下班的年輕人，在同一張桌上恢復力氣。滷肉飯不是低端，而是生活的底盤；底盤穩了，關係與政策才不會只剩口號。

這也是「醫動養」想提醒社會的事。醫，是看見身體警訊；動，是維持行動能力；養，是讓人回到可持續的生活節奏。照顧不該等老了才開始，陪伴也不該等失能後才出現。年輕人會累，中年人會硬撐，照顧者會耗竭，長輩會孤單；每個年齡都需要有人問一句：你今天有吃飯嗎？身體還好嗎？

淡江大橋讓兩岸靠近，這是城市的進步。

一碗滷肉飯能讓長輩與年輕人，在同一張桌上恢復力氣；圖為情境照。（資料照）一碗滷肉飯能讓長輩與年輕人，在同一張桌上恢復力氣；圖為情境照。（資料照）但台灣更需要另一座橋：從世界級地標通往庶民日常，從政策口號通往長期陪伴。

真正的幸福，不只是走上大橋看風景；而是有人願意陪你下橋，騎一段路，吃一碗飯，再把你平安送回生活裡。

（作者為輔仁大學商學研究所博士候選人、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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