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黑熊學院》無人科技成為戰場的免死金牌

2022年，美國利用「忍者飛彈」狙擊目標。這是一種沒有火藥、擊中目標也不會爆炸，僅透過六把旋轉的鋼刀來攻擊目標的飛彈。該次作戰透過無人機投射，完成精準狙擊，也不會誤傷無辜。而烏克蘭在今年以類似技術推進戰線，或許宣告了「無人系統將從輔助正式轉為主導」。如同澤倫斯基所說：「當機器人代替戰士進入戰場時，就如同拯救了一條生命。」 ​
黑熊學院

黑熊學院

2026/05/06 21:00

◎ 黑熊學院

無人科技成為戰場的免死金牌

台灣跟烏克蘭的合作越來越頻繁，《紐約時報》今天（5/5）也刊出詳細報導，指出台烏之間正針對無人機實戰數據與不對稱作戰經驗，盡可能在民間進行交流。

台烏之間正針對無人機實戰數據與不對稱作戰經驗，盡可能在民間進行交流。圖為無人科技成為戰場的免死金牌。（取自貼文）台烏之間正針對無人機實戰數據與不對稱作戰經驗，盡可能在民間進行交流。圖為無人科技成為戰場的免死金牌。（取自貼文）這樣的交流非常必須，因為雙方的困境相似：必須以小搏大、對抗極權、人力短缺珍貴，也需要更多無人機技術。

》歷史分水嶺：人類漸漸退場，零步兵攻堅？

今年四月澤倫斯基曾公開表示，烏軍於今年完成人類軍事史上第一次在「完全沒有步兵參與」的情況下，僅依靠「地面無人載具」與無人機，成功攻占俄方「有人類」防守的陣地。

最重要的是，烏方沒有付出任何人員傷亡損失。這樣的作戰方式，可能將逐步改變未來的戰爭模樣。

這些「無人傷亡的作戰」並不是前所未見。

台烏必須以小搏大、對抗極權、人力短缺珍貴，也需要更多無人機技術。圖為烏克蘭戰場使用的FPV無人機。（資料照，取自烏克蘭國防部網站）台烏必須以小搏大、對抗極權、人力短缺珍貴，也需要更多無人機技術。圖為烏克蘭戰場使用的FPV無人機。（資料照，取自烏克蘭國防部網站） 2020年，以色列曾以衛星遠端遙控機槍再配合AI臉部辨識進行任務，講直接點就是利用機器人進行了一場「完美的暗殺」。

2022年，美國利用「忍者飛彈」狙擊目標。這是一種沒有火藥、擊中目標也不會爆炸，僅透過六把旋轉的鋼刀來攻擊目標的飛彈。該次作戰透過無人機投射，完成精準狙擊，也不會誤傷無辜。

而烏克蘭在今年以類似技術推進戰線，或許宣告了「無人系統將從輔助正式轉為主導」。

如同澤倫斯基所說：「當機器人代替戰士進入戰場時，就如同拯救了一條生命。」

》台灣面臨的不對稱戰場迷霧

台灣面對中國的霸權，更應該利用無人科技來應對全方位的不對稱威脅與挑戰。

這些威脅不僅是包括軍事，還包括基礎設施與灰色領域。

美軍曾數度使用「忍者飛彈」，一款以刀刃代替爆炸摧毀目標的武器。示意圖。（資料照，取自美國空軍網站）美軍曾數度使用「忍者飛彈」，一款以刀刃代替爆炸摧毀目標的武器。示意圖。（資料照，取自美國空軍網站）從前，人類花了大量時間應對戰爭迷霧，靠騎兵完成人力勘查；現在，情報即是力量，低軌衛星與多光譜感測器層層密佈，士兵與裝甲部隊的集結等於大型活動標靶，無人科技將整個世代的人類拖進「透明戰場」。

從前，國與國之間的宣戰門檻與界線清晰，現在的灰色領域邊界模糊不清，責任難以歸屬，連宣戰條件都顯得難以界定。

當我們跨越不可逆的軍事分水嶺，未來的戰爭將掌握在能成功整合AI系統與無人載具的國家手裡。

打個比方，當中國利用權宜輪以錨纜拖曳破壞我們的海底電纜，我們可以全天候不間斷地透過水下無人載具，巡護我們的水下通訊設施，並針對威脅即時通報甚至回擊。

再從最近的戰事經驗來看，敵人極有可能運用無人機來破壞我們的民生基礎設施，那麼利用低成本且大量部署的「反無人機系統」就是當務之急。

全世界都意識到人力與人命的寶貴，與經驗豐富烏克蘭進行更多交流與技術合作勢在必行，並急需投入更多資源在無人科技的發展。

我國可以全天候不間斷地透過水下無人載具，巡護我們的水下通訊設施。圖為美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）發表最新「八目鰻」水下無人載具構想。該艦可發射無人機、魚雷與電戰干擾的能力，被軍事界形容為次世代的「水下無人航艦」。（資料照，取自洛馬官網）我國可以全天候不間斷地透過水下無人載具，巡護我們的水下通訊設施。圖為美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）發表最新「八目鰻」水下無人載具構想。該艦可發射無人機、魚雷與電戰干擾的能力，被軍事界形容為次世代的「水下無人航艦」。（資料照，取自洛馬官網）本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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