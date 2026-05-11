南南論壇》從2026年美菲「肩並肩」演習 看菲律賓在西太平洋角色的質變

首先，菲律賓的戰略地位，從來不是新議題，但其「被重新定義」卻是近期發展。地處第一島鏈中段，北望巴士海峽、南臨南海，菲律賓天然位於台海與南海兩大潛在衝突熱點的交匯處。過去由於軍力有限與外交政策擺盪，此一地緣優勢並未完全轉化為戰略影響力。然而隨著美菲《加強國防合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA）使美軍在菲軍事基地逐步擴充，美軍得以在菲國多處基地輪駐與預置裝備，使菲律賓從「戰略縫隙」轉變為「前沿節點」。這種變化的核心，在於其已被納入美國分散式部署與區域拒止戰略的一環，而不再只是單純的防衛合作夥伴。

◎ 馬準威

2026年4月20日至5月8日由美國與菲律賓主導的「肩並肩演習」（Exercise Balikatan）登場之際，菲律賓在區域安全版圖中的角色，正悄然發生質變。美菲自1951年締結《共同防禦條約》（MDT）以來，雙方即以軍事同盟自居。1991後雙方認為維繫軍事連結依舊重要，「肩並肩」軍演由然而生，然此軍演原本多被視為例行性的軍事交流與能力建設平台，但在美國印太戰略重心持續強化，以及中國在南海與周邊海域擴張壓力不斷升高的背景下，其戰略意涵早已今非昔比。換言之，肩並肩演習不再只是「訓練」，而是逐步轉化為區域嚇阻體系的一環，而菲律賓，則從邊陲參與者，轉變為前線支點。

菲律賓、美國於4月20日至5月8日進行年度「肩並肩」聯合軍事演習。美、菲雙方指揮官分別為沃特曼（右一）與羅倫索（Francisco Lorenzo）將軍（左一）。（歐新社檔案照）首先，菲律賓的戰略地位，從來不是新議題，但其「被重新定義」卻是近期發展。地處第一島鏈中段，北望巴士海峽、南臨南海，菲律賓天然位於台海與南海兩大潛在衝突熱點的交匯處。過去由於軍力有限與外交政策擺盪，此一地緣優勢並未完全轉化為戰略影響力。然而隨著美菲《加強國防合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA）使美軍在菲軍事基地逐步擴充，美軍得以在菲國多處基地輪駐與預置裝備，使菲律賓從「戰略縫隙」轉變為「前沿節點」。這種變化的核心，在於其已被納入美國分散式部署與區域拒止戰略的一環，而不再只是單純的防衛合作夥伴。

美菲聯軍於4月27日移師南海前沿的巴拉旺島（Palawan），舉行大規模反登陸演習。（路透檔案照）其次，從演習內容觀察，2026年的肩並肩演習明顯呈現「準作戰化」趨勢。過往偏重災害救援、基礎戰術訓練的科目，逐步被實彈射擊、反艦飛彈部署、防空整合以及跨領域作戰所取代。更關鍵的是，演習設計開始模擬高強度衝突情境，包括島嶼防衛、海上封鎖突破與聯合反登陸作戰。這些項目不僅指向南海爭端，更隱含對台海情境的戰略準備。換言之，菲律賓已不再只是「接受訓練的一方」，而是逐步融入聯合作戰架構，成為可以與美軍協同運作的行動節點。

菲律賓與美國部隊在4月28日年度「肩並肩」聯合軍事演習結尾發射「刺針」防空飛彈，擊落一架高速固定翼無人機。（法新社檔案照）更值得注意的是，菲律賓角色的升高，正在強化台海與南海之間的戰略連動。長期以來，兩者雖同屬印太安全議題，但在戰略規劃上往往被視為不同戰區。然而隨著美軍作戰構想轉向整體化與跨域整合，兩者之間的界線正逐漸模糊。呂宋北部的巴丹島基地，距離台灣僅約180公里，使其在監偵、後勤乃至戰術支援上，具備高度潛力；同時，菲律賓在南海的主權爭議，又使其直接處於對中摩擦的前線。當這兩個戰略方向交織，菲律賓自然成為「雙戰區連結點」，其重要性也隨之提升。

然而，這種角色轉變並非毫無代價。從國際關係理論來看，小國在大國競爭中的策略，往往介於抗衡與避險之間。菲律賓一方面透過深化與美國的軍事合作，強化對中國的制衡能力；另一方面，仍需顧及經貿往來與外交空間，避免全面對抗。這種「一腳踩兩船」的策略，固然提供政策彈性，卻也潛藏風險。一旦區域衝突升高，菲律賓的前沿地位，可能使其迅速成為衝突外溢的承受者，而非單純的旁觀者。

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菲律賓軍方去年在巴丹群島省馬哈濤鎮（Mahatao）設置的「前進作戰基地」。距台灣不到185公里，被視為菲國反制中國、協防台灣的關鍵一步。（資料照，取自菲律賓北呂宋軍區）此外，菲律賓自身的軍事能力與制度穩定性，亦構成限制因素。與中國相比，其軍力仍存在顯著差距，對外依賴程度偏高；同時，國內政治的周期性變動，也可能影響其對外政策的連續性。換言之，儘管美國正積極將菲律賓納入區域安全網絡，但這一結構是否穩固，仍取決於菲國內外條件的配合。

總體而言，2026年肩並肩演習所呈現的，不只是一次軍事合作的升級，更是印太戰略重組的縮影。菲律賓從「防衛型盟友」轉向「前沿部署節點」，再進一步成為「區域嚇阻支點」，其角色已出現結構性轉變。對台灣而言，這樣的變化尤具意義。菲律賓的戰略走向，不僅影響南海局勢，更將牽動台海安全環境的外部條件。當區域安全逐漸走向聯動與整合，任何一個節點的變化，都可能產生連鎖效應。在美中競逐持續升溫的當下，菲律賓正站在歷史的交叉點上。其選擇，既關乎自身安全，也將在某種程度上，形塑整個西太平洋的戰略未來。

美軍於5月2日在菲國最北端的巴丹群島主島巴丹島首府巴斯科，展示「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）反艦飛彈發射車。（路透檔案照）（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授、臺灣東南亞與南亞協會副秘書長）

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