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法操》【法操小教室】養子不肖老翁終止收養！養父母聲請終止收養關係需要什麼要件？

在收養要件上，法律特別重視「年齡」與「輩分」的適當性。依據民法第1073條及1073-1條，收養者原則上須年長於被收養者20歲以上，即便夫妻共同收養，另一方也至少須長於16歲。
法操FOLLAW

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2026/05/11 08:30

法操司想傳媒

陳翁因養子負債幾乎將養老金賠光，且養子屢教不改，無奈之下向法院聲請宣告終止收養關係，桃園地院審理後裁准。（取自貼文）陳翁因養子負債幾乎將養老金賠光，且養子屢教不改，無奈之下向法院聲請宣告終止收養關係，桃園地院審理後裁准。（取自貼文）許多夫妻因為無法生育，在「不孝有三，無後為大」的傳統思維影響下，選擇收養小孩，但如果養子難以管教或是對養父母動輒打罵，這時候能不能跟法院聲請終止收養？

近期有則報導指出，桃園市一名年近七旬的陳姓老翁，早年因與楊姓妻子無法生育，收養了年幼的「小恩」，傾注心力拉拔成人，可是他成年後遊手好閒，不時有債主上門追討，陳翁為此幾乎將養老金賠光，養子仍不改惡習，無奈之下向法院聲請宣告終止收養關係，桃園地院審理後裁准。

收養需要什麼要件？

在收養要件上，法律特別重視「年齡」與「輩分」的適當性。依據民法第1073條及1073-1條，收養者原則上須年長於被收養者20歲以上，即便夫妻共同收養，另一方也至少須長於16歲。另外，為了維持家族倫理綱常，法律嚴禁直系血親及特定親等內的近親收養，例如爺爺收養孫子會導致輩分錯亂，屬於法律禁止行為；除非是收養配偶的前段婚姻子女，才享有例外豁免。這些門檻是為了確保收養後的家庭結構符合社會倫理與健全發展。

終止收養需要什麼要件？

收養關係的結束，分為「合意終止」與「裁判終止」。若雙方有意結束關係，可依民法第1080條達成協議，但若涉及未成年人，必須經由法院認可方能生效，以保障兒少權益。若雙方關係惡化，出現虐待、重大侮辱、遺棄，或是一方因故意犯罪受兩年以上徒刑確定等重大事由，受害方或有爭議的一方可請求法院裁判終止。法院在裁定時，會審核雙方的信賴關係是否已出現難以彌補的破綻。

在本則新聞報導當中，法院最終認定兩者沒有應有的親情維繫，與擬制親子關係的本旨相違背，且難以維持收養關係，決定終止雙方的收養關係。

看完以上的新聞報導可以發現收養子小孩需要很多要件，收養關係一旦開始就會產生許多權利與義務，因此開啟收養關係之前一定要謹慎評估，做好萬全的準備才能避免問題的發生。

本文經授權轉載自法操》【法操小教室】養子不肖老翁終止收養！養父母聲請終止收養關係需要什麼要件？

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