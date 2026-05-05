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矢板明夫觀點》高市黃金週拚外交 開創日本新國際格局

某種程度上，日本正在從「跟隨者」轉為「協調者」，甚至是「補位者」。如果把這趟行程當作訊號來看，它的意義很明確：日本不再滿足於依附美國，而是開始主動建立自己的戰略網絡。越南、澳洲只是起點，未來很可能擴展到整個印太地區。
矢板明夫

矢板明夫

2026/05/05 21:00

矢板明夫

日本進入黃金週，但高市早苗首相沒有休息，她選擇飛往越南與澳洲「拼外交」。外交行程的背後，實質上，是在替日本尋找新的生存方式。這幾年，世界已經變了。能源不穩、供應鏈斷裂、地緣衝突升高。過去依賴市場與全球化的模式，正在失效。高市多次強調「不能等了」，這句話有著對時局的洞悉和判斷。

日本首相高市早苗5月2日在河內與越南國家主席兼越共中央總書記蘇林舉行會談。（法新社檔案照）日本首相高市早苗5月2日在河內與越南國家主席兼越共中央總書記蘇林舉行會談。（法新社檔案照）她在越南的布局，是透過經濟合作，把日本企業的關鍵供應鏈嵌入當地。在澳洲，則是將稀土與能源安全，從單純交易提升到戰略結盟。說得更直白，就是降低對中國的依賴，推動「去中國化」

更關鍵的一步在澳洲。高市將澳洲定位為「準同盟」，並推動以「最上級」護衛艦為基礎的共同開發與輸出。這不只是軍事合作，而是對日本長年防衛裝備限制的一次突破。過去的束縛，正在鬆動。她的說法很有策略。不是擴軍，而是「共享防衛能力」。實際上，日本正在從「只防衛自己」，走向「共同防衛」的架構。

日本不再滿足於依附美國，而是開始主動建立自己的戰略網絡；圖為日本首相高市早苗與澳洲總理艾班尼斯。（取自貼文）日本不再滿足於依附美國，而是開始主動建立自己的戰略網絡；圖為日本首相高市早苗與澳洲總理艾班尼斯。（取自貼文）這一切還有更大的背景。川普路線的回歸，使美國與盟友之間出現不確定性。日本看得很清楚，因此選擇提前行動，開始承擔更多區域責任。某種程度上，日本正在從「跟隨者」轉為「協調者」，甚至是「補位者」。如果把這趟行程當作訊號來看，它的意義很明確：日本不再滿足於依附美國，而是開始主動建立自己的戰略網絡。越南、澳洲只是起點，未來很可能擴展到整個印太地區。

為什麼高市的支持率這麼高？

因為在一個不確定的時代，選民更加需要方向。高市展現的是清晰的判斷與果斷的行動，讓國民看得懂她「要把日本帶往哪裡」。在她的帶領下，日本已經開始把自己視為秩序的維護者，而不只是旁觀者。當世界動盪時，有人選擇等待，有人不知所措，也有人選擇站出來。高市的這一步方向非常明確。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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