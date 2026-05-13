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自由開講》國旗國歌不能取代軍中教材審查與敵我判讀

2026/05/13 13:30

◎ 再米

陸軍金六結營區營長在部隊播放中國電影《八佰》，陸軍稱為單一事件，並以兩次申誡處分。這件事不能只停在主官選片失當。軍中精神教育若只看見青天白日滿地紅與國歌，卻不查影片如何安排歷史、如何塑造敵我，官兵教育就容易被畫面上的符號帶偏。

陸軍金六結營區營長在部隊播放中國電影《八佰》，陸軍稱為單一事件，並以兩次申誡處分。（資料照，取自微博）陸軍金六結營區營長在部隊播放中國電影《八佰》，陸軍稱為單一事件，並以兩次申誡處分。（資料照，取自微博）《八佰》取材四行倉庫，片中有國軍抗戰、國旗與國歌，這本身不是問題。民眾觀影、討論、批評，屬於文化自由。可是軍中教材不同於娛樂片單；影片一旦進入官兵教育，就不只是看一部電影，而是國軍用什麼材料訓練官兵理解歷史、判斷敵我的問題。

問題在於程序。軍方已說明，營區播放影片或輔助教材，正常應由旅級政戰主任在政教研討會審查，本案卻沒有經過這道程序。真正該追問的不是營長被申誡幾次，而是未審教材為何能進入部隊

若教材只靠個人直覺決定，精神教育就從制度把關退回主官好惡。中共統戰的危險，不在於它永遠排斥中華民國符號，而在於它可能借用熟悉的抗戰記憶，把國旗、國歌、犧牲與榮耀放進有利北京的歷史敘事。台灣軍隊若只問畫面有沒有國旗，卻不問故事由誰剪裁、誰取得解釋權，形同把敵我判斷降成看圖辨識。

台灣軍隊若只問畫面有沒有國旗，卻不問故事由誰剪裁、誰取得解釋權，形同把敵我判斷降成看圖辨識。（美聯社檔案照）台灣軍隊若只問畫面有沒有國旗，卻不問故事由誰剪裁、誰取得解釋權，形同把敵我判斷降成看圖辨識。（美聯社檔案照）這也不是主張中國影視不能被討論。越是容易喚起共同記憶的歷史題材，越需要清楚規範：誰選片、誰審核、為何採用、播放前後如何導讀、官兵疑問如何回應。沒有審查與導讀，教材可能把錯誤敘事帶進營區；有制度把關，爭議作品反而可以成為辨識統戰敘事的教材。

國防部若只把此案收束為單一事件，程序責任就可能被幾次申誡帶過。國軍要守住的不只是營區紀律，更是官兵面對歷史敘事、影像政治與認知作戰時的判斷力。看見國旗只是第一步；看清誰在借國旗說故事，才是軍中精神教育真正的及格線。

（作者為退休人士）

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