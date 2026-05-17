照護線上》「救急不救命」的緩解型吸入劑？醫師提醒：過度依賴恐藏危機！健保門檻放寬，助嚴重氣喘及早精準治療

氣喘影響著全球超過2.6億人，控制病情就像是一場長期的生活馬拉松。目標在於追求呼吸道的穩定，減少急性發作對生活的干預。在日常生活中，減少接觸塵蟎、寵物皮屑、香菸及空氣污染等誘發因子，搭配規律運動與均衡飲食，是守護呼吸道的重要防線。

◎ 照護線上

天主教輔仁大學附設醫院胸腔內科郭彥良醫師強調，氣喘本質上是一種「慢性氣管發炎」，緩解型吸入劑則是「救急不救命」。（取自貼文）

「有位六十歲的女性氣喘患者，她自診斷以來一直非常配合治療，規律回診並使用長效型藥物。然而，每逢天氣變化或呼吸道感染，她仍會劇烈發作，頻繁進出急診甚至住院。」天主教輔仁大學附設醫院胸腔內科郭彥良醫師表示，「這種反覆發作的恐懼，嚴重影響了她的生活品質、家庭照顧與工作。直到生物製劑問世並獲得健保給付，讓她獲得合適的治療方案，僅一到兩個月內，她的病情便大幅改善，再也不必因天氣轉涼而徹夜難眠，跑急診的次數更是大幅減少。」

「救急不救命」：緩解型吸入劑的致命陷阱

這位患者的經歷並非個案。氣喘影響著全球超過2.6億人（1），控制病情就像是一場長期的生活馬拉松。目標在於追求呼吸道的穩定，減少急性發作對生活的干預。在日常生活中，減少接觸塵蟎、寵物皮屑、香菸及空氣污染等誘發因子，搭配規律運動與均衡飲食，是守護呼吸道的重要防線（2）。然而，在藥物使用上，許多病友仍深受「緩解型吸入劑」的誤區影響。

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研究指出，若病人在缺乏規律抗發炎藥物控制的情況下，一年使用超過3支短效型支氣管擴張劑，與住院率和死亡風險上升有相關。（取自貼文）

診間常見到氣喘患者隨身攜帶小支的緩解型吸入劑，這類藥物多屬「短效支氣管擴張劑」，自1950年代開發以來，因其能迅速舒緩氣管痙攣、讓呼吸變順暢的特性，曾被視為氣喘治療的主要藥物（3）。它的機轉是與支氣管平滑肌的受體結合，在幾分鐘內快速擴張氣管（4）。因為短效支氣管擴張劑能即時緩解不適，在心理與認知上，容易讓患者產生「這是有效藥物」的錯覺，進而導致依賴。然而，這項曾經的標準配備，在現代醫學眼中卻隱藏著不容忽視的健康風險。

郭彥良醫師強調，這類藥物其實是「救急不救命」。氣喘本質上是一種「慢性氣管發炎」，而短效擴張劑並無法控制發炎。根據現行醫學研究，若病人在缺乏規律抗發炎藥物控制的情況下，一年使用超過3支（約200 劑裝）短效型支氣管擴張劑，與住院率和死亡風險上升有相關聯（5）。一代歌后鄧麗君當年因症狀嚴重而大量使用短效型吸入劑，雖獲得短暫緩解，但氣管仍處於嚴重發炎狀態，最終錯失黃金救治時機，造成遺憾（6）。

治療轉型：從緩解症狀到控制發炎

現代氣喘治療已發生關鍵轉變，從過去單純緩解症狀，轉而強調「控制發炎」才是長久之道（7）。郭彥良醫師說，實證醫學顯示，若僅使用短效藥物而未控制發炎，與較高的急診就醫及住院機率具有相關性（8）。

現代氣喘治療強調「控制發炎」。（取自貼文）

目前治療的主軸是使用「長效型吸入劑」，這才是控制氣喘、改善生活品質的根本（9）。正確的用藥觀念應是：平常規律使用長效藥物穩定氣管，緩解型吸入劑僅作為緊急狀況下的備用。若發現短效藥物的使用次數變頻繁，就代表病情不穩，應提前回診請醫師重新評估。

重度氣喘的治療選擇：生物製劑精準醫療

對於前述案例中，即使用了中高劑量長效吸入劑仍無法控制發炎、反覆急性發作的重度患者，傳統上可能需長期依賴口服類固醇（8），進而面臨副作用的隱憂。然而，生物製劑的出現帶來了轉機。（如同任何治療，皆可能發生不良反應。）

氣喘發炎涉及多種發炎路徑與物質，如 IL-4、IL-5、IL-13、IgE或TSLP等。生物製劑能針對這些特定發炎路徑進行阻斷，以改善病患發炎反應（10）。

為了幫助病人儘早脫離對口服類固醇與短效支氣管擴張劑的依賴，健保署近日大幅放寬抗生物製劑的申請門檻：縮短觀察期及精準治療指標。（取自貼文）

健保給付新制：放寬條件、及早治療

過去，嚴重氣喘病人往往需要忍受長達半年的口服類固醇觀察期（11），期間可能承受月亮臉、骨質疏鬆、感染等副作用負擔（12）。為了幫助病人儘早脫離對口服類固醇與短效支氣管擴張劑的依賴，健保署於近日大幅放寬抗生物製劑的申請門檻：

●觀察期縮短：以往病患需連續使用口服類固醇達半年才能評估申請，現已縮短至3個月。只要3個月內仍無法穩定控制，即可由醫師提出申請。

●精準治療指標：針對18歲以上、被診斷為「嗜伊紅性（嗜酸性）白血球」嚴重氣喘的成人（13），若過去12個月內有2次以上急性惡化（14），且過去3個月持續使用口服類固醇（每天至少 5mg prednisolone 或等量藥物），即可提出申請。

這項政策的放寬，讓更多深受重度氣喘困擾的患者能及時銜接適合的精準醫療。郭彥良醫師呼籲，治療氣喘不應只是追求一時的順暢，更要慢性氣管發炎讓生活回歸正軌。若發現對短效型支氣管擴張劑的需求日益增加，或對口服類固醇的副作用感到困擾，建議主動諮詢專業醫師，共同評估最適切的治療方案，以達到精準治療並降低反覆惡化的風險！

參考資料：

（1） Add reference: THe Global Asthma Report 2022.

（2） 台灣胸腔暨重症加護醫學會 2017 台灣氣喘照護精要-全民健康保險氣喘醫療給付改善方案教育訓練核心教材

（3） Chu EK, Drazen JM. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171（11）:1202-8.

（4） Kapri A, et al. Proc Natl Acad Sci India Sect B Biol Sci. 2022 Nov 11:1–13.

（5） Domingo C, Singh D. Adv Ther. 2023;40（4）:1301-1316.

（6） 今日新聞2021年5月27日。男友不讓解剖！20年後鄧麗君「真正死因」終於曝光

（7） Reddel, H. K., et al. （2019）. European Respiratory Journal, 53（6）.

（8） Bloom CI, et al. Adv Ther. 2020;37（10）:4190-4208.

（9） Domingo C, Singh D. Adv Ther. 2023;40（4）:1301-1316.

（10） Gyawali B, et al. Eur Respir Rev. 2025;34（175）:240088.

（11） 衛生福利部中央健康保險署。最新版藥品給付規定內容-115.2.23 更新

（12） Dalal AA, et al. J Manag Care Spec Pharm. 2016;22（7）:833-47

（13） 嚴重氣喘且控制不良的 18 歲以上成人，投藥前 12 個月內血中嗜伊紅性白血球≥300 cells/mcL

（14） 需要使用全身性類固醇的惡化，且其中至少一次是因為氣喘惡化而需急診或住院治療

本文經授權轉載自【照護線上】「救急不救命」的緩解型吸入劑？醫師提醒：過度依賴恐藏危機！健保門檻放寬，助嚴重氣喘及早精準治療

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