自由開講》從董事專業度與專業治理看國票金改選

◎黃智聰

國票金將於5月29日舉行股東常會進行董事改選。（資料照）

近年來，政府持續推動金融機構整併與體質調整，以強化資本結構與市場競爭力。然而，若焦點只放在規模擴張與版圖重組，反而可能忽略真正關鍵：金融機構的專業治理能力是否同步提升。沒有治理升級，再多整併也難以改變體質；而金融治理升級的核心，就在於董事會是否具備足夠專業度，能建立以專業判斷為基礎的決策體系。

金融機構具有高度槓桿與風險外溢特性，其經營影響的不只是股東，更包括投資人與整體金融市場。因此，董事會不應只是股權分配下的安排，而應具備專業判斷與風險控管能力。若董事缺乏金融、風控、財會與法遵專業，董事會就難以有效監督經營，甚至流於形式。如此一來，即使完成改選，也只是權力重分配，而非真正改善治理。

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從這個角度看，近期受到矚目的國票金改選，正凸顯台灣金融治理的結構性課題。國票金長期未具備銀行體系，業務集中於票券與證券，發展空間與成長動能相對受限，更需要透過策略與治理調整尋求突破。然而，若董事會無法建立以專業為基礎的穩定決策機制，即使有轉型需求，也難以有效推動。國票金的問題不只是經營權之爭，更是董事會能否回到專業運作的關鍵考驗。

在這樣的情況下，官股的角色更顯重要。官股資金來自全民稅收與社會資源，本質上承載公共責任，其角色不應等同於一般財務投資人。官股應以公共利益與專業原則為依歸，發揮穩定治理的功能，引導董事會朝專業化運作發展。具體而言，若財政部主導國票金相關治理安排，是為了整頓長期存在的治理亂象、穩定金融秩序，那麼董事名單的安排更應回到董事專業性本身，優先支持具備專業治理能力的人選，以專業治理為原則，而不陷於派系利益交換，也不受民股立場所牽動。

財政部長莊翠雲表示，國票金官股將按股權實力提名，「不會配合特定民股」。（資料照）

至於外界討論的公公併，固然可作為金融體系調整的工具之一，但真正重要的是，金融機構能否藉由制度調整，進一步提升治理品質、落實專業治理。在此過程中，金管會也應扮演積極監理與制度把關的角色，確保整併或改選並非只是形式上的股權重組，而能真正回應公司治理、董事專業性與金融穩定的要求，並持續從適格性、治理品質與風險控管角度加以監督，才有可能真正轉化為金融韌性的提升。

對於金融機構的整併或改選，金管會應扮演積極監理與制度把關的角色，確保並非只是形式上的股權重組。（資料照）

因此，國票金改選的真正意義，不在於誰取得主導權，而在於能否藉此重建董事專業度，讓董事會回到專業治理。官股則應依循公共責任與制度原則作出判斷，不受民股立場影響；金管會亦應從適格性與治理品質角度強化監理把關。唯有如此，公公併等制度工具才可能發揮效果，進一步提升金融體系的穩定、韌性與長期競爭力。

（作者為國立政治大學財政學系教授 ）

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