自由開講》別讓預算法把稅收誤差寫成普發現金公式

◎ 不孝

國民黨團四月二十四日再提預算法修法，主張稅收實徵高於預算一定比例後，就應優先普發現金。社會要警覺的，不只是發錢，而是把稅收估計的落差寫成固定公式。這樣一改，預算法會從安排公共支出的法律，變成追逐掌聲的工具。

立法院國民黨團由總召傅崐萁（左二）等黨鞭擔任提案人，提出「預算法增訂第81條之1條文草案」，主張稅收超徵普發現金。（資料照）稅收高於預估，不代表政府違法多收，也不等於國庫多出一筆可以任意切分的政治財源。景氣轉好、企業獲利增加、交易熱絡，或預算原本編得保守，都可能讓最後收入高於預估。這種錢來得不穩，就不該變成每逢超收便發錢的固定做法。

財政紀律的重點，不是誰把還稅於說得更響，而是政府有沒有把順序與代價講清楚。赤字要不要補，債務要不要還，國防、社福、長照、托育、公共建設與風險準備是否足夠，都要先攤開討論。若這些問題都不問，只留下普發結論，透明就會變成替紅包政治找理由。支持者認為，制度化可以限制行政院裁量。

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財政紀律的重點，不是誰把還稅於說得更響，而是政府有沒有把順序與代價講清楚。（資料照）這個說法有其道理；問題在於，好的制度應要求政府公開用途、說明優先順序、評估效果並交代代價。立法院可以監督預算，卻不宜先把結論寫成現金發放，再要求行政部門替掌聲找理由。更該追問的是政治責任。

若一方面要求中央承擔更多國防、社福與建設責任，一方面又削弱中央調度財源的空間，再要求中央普發現金，結果就是提案者收下短期掌聲，政府與人民承擔長期財政壓力。若地方政府也有賸餘，是否同樣適用，也該一併說清楚。

普發現金可以在重大災害、急迫民生衝擊或特殊經濟情勢下討論，但不能被寫成預算法的固定答案。國庫不是選舉紅包袋；真正的民生，是政府在風險未到前仍有餘裕保護人民，而不是在掌聲最大時先把預備應變的錢花掉。

（作者為退休人士）

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