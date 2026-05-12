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自由開講》從貿易敘事到產業合作：台巴關係的調整契機

2026/05/12 18:00

◎ 汪品陯

貿易逆差論述下的外交壓力背景

巴拉圭總統貝尼亞五月七日清晨抵台，象徵雙邊邦誼持續維繫。然而近期外界關注的焦點，反而集中在北京以巴拉圭對中農牧產品出口的「貿易逆差」為論述切入點，試圖在當地形成經貿依賴與政策選擇的討論壓力。

自由開講》從貿易敘事到產業合作：台巴關係的調整契機巴拉圭總統貝尼亞預計五月訪台，象徵雙邊邦誼持續維繫。（法新社檔案照）

從國際經貿實務觀察，貿易逆差本身屬於正常現象，但當其被轉化為外交論述工具時，其功能便不僅限於經濟分析，而可能進一步影響政治選擇空間。

合作模式正在由援助轉向產業連結

過去台巴關係較多建立在農業採購與經濟援助基礎上，但隨著全球供應鏈重組，雙邊互動也逐漸出現結構性調整空間。

巴拉圭具備能源與人口紅利，台灣則在半導體與精密製造具備產業優勢。若透過技術合作、產業園區與人才培訓等方式深化連結，雙邊關係將有機會從單向支援，逐步轉向產業互補型合作模式。這樣的轉變，有助於提升合作的長期穩定性。

制度連結有助降低外交不確定性

若台巴合作能進一步與多邊平台，例如「全球合作暨訓練架構」（GCTF）接軌，將有助於強化制度化交流基礎。（外交部提供）若台巴合作能進一步與多邊平台，例如「全球合作暨訓練架構」（GCTF）接軌，將有助於強化制度化交流基礎。（外交部提供）若台巴合作能進一步與多邊平台，例如「全球合作暨訓練架構」（GCTF）接軌，將有助於強化制度化交流基礎。相較於單一經貿協議，制度化合作的優勢在於可預測性較高，也較能降低政治變動所帶來的不確定性。對中小型友邦而言，制度網絡往往比短期經貿利益更具長期穩定效果。

結語：合作關係走向結構深化

整體而言，台巴關係正處於由傳統經貿援助，轉向產業與制度合作的過渡階段。未來關鍵不在於合作規模，而在於是否能建立更具韌性的產業與制度連結，使雙邊關係具備長期穩定發展的基礎。

（作者為大學生）

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