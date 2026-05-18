自由開講》供應鏈大洗牌！ 美禁止中國認證機構參與電子產品檢測

◎ 楊聰榮

美國聯邦通訊委員會日前表決通過一項提案，未來將禁止中國實驗室為銷往美國市場的電子產品進行檢測。（路透檔案照）美中科技競爭進入更細緻也更結構性的階段，美國不再只針對晶片與設備出口，而是直接切入過去相對被忽視的認證與檢測體系。美國聯邦通訊委員會全票通過新提案，未來將禁止中國實驗室為銷往美國市場的電子產品進行檢測，這代表供應鏈的「入口機制」開始被重新設計，企業不只要能生產，還要能通過政治安全審查。

這項政策的核心不難理解，美國將檢測與認證視為國安的一部分，而不是單純的技術流程。過去全球電子產品的測試與認證高度集中於中國，約有75%的設備在當地完成檢測，原因無非是成本低、效率高、流程成熟。這種高度集中帶來效率，也帶來風險。美國現在選擇用制度手段直接切斷這條依賴路徑，代價是成本上升與供應鏈重組，但換來的是可控性與安全性。

新的規範也進一步明確，未與美國簽署相互承認協議的國家，其檢測機構將不再被接受，而中國正好不在這個體系內。未來未經認可的產品將在2年內逐步退出市場，這不只是技術問題，而是強制性的產業洗牌。對企業來說，等於被迫重建一套新的認證流程，時間、成本與市場策略都要重新調整。

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更值得注意的是，美國並沒有只做「封鎖」，同時也在建立替代機制。政府將推動可信任實驗室的快速審查制度，優先支援位於本土或盟友國家的檢測機構。這種一手排除、一手重建的策略，本質上就是供應鏈重構，而不是單純的限制措施。

過去全球電子產品的測試與認證高度集中於中國，而美國現在選擇切斷這條依賴路徑，推動可信任實驗室的快速審查制度，優先支援本土或盟友國家的檢測機構；示意圖。（美聯社檔案照）如果把這件事放回更大的脈絡來看，這其實是供應鏈安全邏輯的全面擴張。從晶片設計、製造、封裝，到現在的測試與認證，每一個環節都被納入國安考量。過去企業關心的是成本與效率，現在多了一個無法迴避的變數，政治風險與制度信任。企業如果還停留在「哪裡便宜就去哪裡」的思維，很快就會發現市場已經不是這樣運作。

對台灣而言，這波變化帶來壓力，也帶來機會。台灣本來就在半導體與電子製造鏈中占有關鍵位置，但在檢測與認證體系的能見度相對有限。當美國推動可信任供應鏈，台灣如果能補上這一塊，包括建立高標準的測試實驗室、強化與美國及盟友的制度對接，就有機會在新一輪供應鏈重組中取得更上游的位置。

這需要政策與產業同步調整，而不是單靠市場自然演化。檢測認證不是高調產業，但在這個時代，反而變成進入市場的關鍵門檻。誰掌握標準，誰就掌握市場入口。

若台灣能與美國推動的可信任供應鏈制度對接，就有機會在新一輪供應鏈重組中取得更上游的位置；示意圖。（彭博檔案照）

這項禁令不只是對中國的限制，更像是一場規則重寫。全球電子產業正在從「效率優先」轉向「安全優先」，從「全球最佳配置」轉向「政治可控配置」。這種轉變不會回頭，因為一旦國安被納入供應鏈決策，所有成本與效率的討論都要讓位。

人類花了幾十年打造全球化供應鏈，現在用幾年時間把它拆開重組。效率下降、成本上升幾乎是必然結果，但在大國競爭的現實裡，這種「不划算的選擇」反而成為最理性的決策。台灣如果還想當關鍵節點，就不能只當製造者，還得學會當規則的一部分，甚至應當參與制定規則。

（作者為時事評論員，推動AI與ESG的社會轉型，任教於台師大）

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