一個律師的筆記本》北京在掩飾無力阻止台灣對外連結的事實

即使北京的封鎖在台美聯合反制之下形同篩子，大量人流物流無視封鎖照樣進行，北京大概也還是會用貶低式操作的方式帶風向，稱台灣「只敢這樣偷偷摸摸跑出去」。

◎ 一個律師的筆記本

總統賴清德（前排中）抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問。（總統府提供）這次總統成功突破外交封鎖之後，一些網路帳號帶風向的方式，預示了北京日後的認知作戰方向。

有朝一日，倘若北京宣佈對台灣實施封鎖，只要有一些飛機船艦擋不下來，他們就會稱之為「偷渡」、「偷偷摸摸」、「有本事就先公告」，彷彿別人去哪裡有義務先向他們報備一樣。

當然，這種說法很荒謬。二戰時，納O德國的潛艦封鎖英國的對外交通，想方設法攔截海上的英國船隻，難道英國運補船團會事先公告自己的行程動向，好讓納O前來攔截嗎？

請繼續往下閱讀...

英國為什麼有義務要這樣作？

既然本來就沒有義務，又何來「偷偷摸摸」可言？這種貶低式操作，其實就是在掩飾北京無力阻止台灣對外連結的事實，反過來營造出天朝上國的不敗形象。既保全習主席的顏面，也保全承辦人的腦袋。

中國外交部發言人郭嘉昆稱賴清德訪問史國是「偷渡式外交」，這種貶低式操作，其實就是在掩飾北京無力阻止台灣對外連結的事實。（歐新社檔案照）到時侯，即使北京的封鎖在台美聯合反制之下形同篩子，大量人流物流無視封鎖照樣進行，北京大概也還是會用同樣的方式帶風向，「哈哈，他們怕了我們，只敢這樣偷偷摸摸跑出去」，諸如此類。然後繼續在自己的認知世界裡從一個勝利邁向另外一個勝利。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法