自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當歐盟開放公民參與能源建設 台灣準備好了嗎？

2026/05/15 10:00

◎ 林仁斌

歐盟推出的「公民能源套案」，回應了能源轉型的三大核心問題：能源安全、能源貧窮與社會參與；示意圖。（美聯社檔案照）歐盟推出的「公民能源套案」，回應了能源轉型的三大核心問題：能源安全、能源貧窮與社會參與；示意圖。（美聯社檔案照）近期歐盟推出「公民能源套案（Citizens Energy Package）」，不只是加大力道發展再生能源，更重新定義人民在能源體系中的角色。這項政策之所以重要，在於它回應了能源轉型的三大核心問題：能源安全、能源貧窮與社會參與。

過去能源體系由大型電廠集中供電，民眾只是被動消費者。但歐盟正推動家庭、社區與地方政府成為能發電、儲能與共享能源的「產消者」。從小型光電到社區電網，能源逐漸從集中式體系，轉向分散且可參與的公共基礎建設。

這樣的轉變，來自現實壓力。俄烏戰爭與能源危機顯示，過度依賴集中供應與進口燃料，將使社會暴露於地緣政治風險。因此歐盟推動分散式能源與節能措施，藉以提升整體能源韌性。

尤為關鍵的是，歐盟將能源轉型視為社會問題。這次政策特別納入「能源貧窮」，要求各國建立弱勢支持機制，避免轉型成本集中於特定族群。能源不只是供給問題，更是公平正義問題。

對台灣而言，這樣的經驗更是具有直接意義。近年能源討論多集中於單一電源選項，卻較少思考制度設計如何分配風險與成本。真正關鍵的，不只是「發多少電」，而是能源體系是否足夠分散、具韌性，且能被社會信任並共同承擔

若轉化為政策方向，至少有三點值得推動：

其一，建立公民能源參與機制，降低小型發電與社區電網門檻

其二，強化需求管理與儲能制度，使大型用電戶也承擔系統責任

其三，將能源貧窮納入正式政策，避免轉型成本不均。

台灣能源轉型政策應效法歐盟，往三個方向推動：建立公民能源參與機制、強化需求管理與儲能制度，以及將能源貧窮納入正式政策；示意圖。（資料照）台灣能源轉型政策應效法歐盟，往三個方向推動：建立公民能源參與機制、強化需求管理與儲能制度，以及將能源貧窮納入正式政策；示意圖。（資料照）能源轉型不應只是大型建設競賽，而應是制度重建：誰能參與、誰能受益、誰承擔成本。如果這些問題沒有被說明白，再多技術選項，都難以形成穩定共識。

歐盟的經驗提醒我們：成熟的能源政策，不只是確保供電，更是建立一個讓人民參與、讓風險可承擔、讓社會更具韌性的治理體系。公民能源不是理想，而是制度選擇的結果。而這或許正是台灣現階段最需要補上的關鍵拼圖。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書