自由開講》當歐盟開放公民參與能源建設 台灣準備好了嗎？

◎ 林仁斌

歐盟推出的「公民能源套案」，回應了能源轉型的三大核心問題：能源安全、能源貧窮與社會參與；示意圖。（美聯社檔案照）近期歐盟推出「公民能源套案（Citizens Energy Package）」，不只是加大力道發展再生能源，更重新定義人民在能源體系中的角色。這項政策之所以重要，在於它回應了能源轉型的三大核心問題：能源安全、能源貧窮與社會參與。

過去能源體系由大型電廠集中供電，民眾只是被動消費者。但歐盟正推動家庭、社區與地方政府成為能發電、儲能與共享能源的「產消者」。從小型光電到社區電網，能源逐漸從集中式體系，轉向分散且可參與的公共基礎建設。

這樣的轉變，來自現實壓力。俄烏戰爭與能源危機顯示，過度依賴集中供應與進口燃料，將使社會暴露於地緣政治風險。因此歐盟推動分散式能源與節能措施，藉以提升整體能源韌性。

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尤為關鍵的是，歐盟將能源轉型視為社會問題。這次政策特別納入「能源貧窮」，要求各國建立弱勢支持機制，避免轉型成本集中於特定族群。能源不只是供給問題，更是公平正義問題。

對台灣而言，這樣的經驗更是具有直接意義。近年能源討論多集中於單一電源選項，卻較少思考制度設計如何分配風險與成本。真正關鍵的，不只是「發多少電」，而是能源體系是否足夠分散、具韌性，且能被社會信任並共同承擔。

若轉化為政策方向，至少有三點值得推動：

其一，建立公民能源參與機制，降低小型發電與社區電網門檻。

其二，強化需求管理與儲能制度，使大型用電戶也承擔系統責任。

其三，將能源貧窮納入正式政策，避免轉型成本不均。

台灣能源轉型政策應效法歐盟，往三個方向推動：建立公民能源參與機制、強化需求管理與儲能制度，以及將能源貧窮納入正式政策；示意圖。（資料照）能源轉型不應只是大型建設競賽，而應是制度重建：誰能參與、誰能受益、誰承擔成本。如果這些問題沒有被說明白，再多技術選項，都難以形成穩定共識。

歐盟的經驗提醒我們：成熟的能源政策，不只是確保供電，更是建立一個讓人民參與、讓風險可承擔、讓社會更具韌性的治理體系。公民能源不是理想，而是制度選擇的結果。而這或許正是台灣現階段最需要補上的關鍵拼圖。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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