自由開講》中國替台北取新名 台灣更要說清自己的名字

◎ 不孝

中國還沒跨過海峽，已先在紙上替台北取新名。中國武警相關研究把「統一後台灣」設定為無人化維穩場景，並將台北稱為「新城」。這不是地名好不好聽，也不是單純用字，而是誰有權定義台灣、治理台灣，甚至改寫台灣人的共同記憶。

危險不只在陌生名稱，而在中國已把台灣想像成可被接管、可被維穩的城市。（國防部提供、美聯社、歐新社；本報合成）危險不只在陌生名稱，而在中國已把台灣想像成可被接管、可被維穩的城市。先把台北改成中國能管理的地方，再把抗議稱為內部騷亂，最後把台灣人的反抗降格成維穩對象。這套語言若被接受，主權爭議就可能被偷換成治安問題。

外交部次長吳志中說：台灣與中國沒有統一或再統一問題，只有攻佔與侵略問題。這句話的力量，在於拆掉「統一」二字的偽中性。台灣從未受中華人民共和國治理，若仍沿用中國的統一敘事，就等於替中國把國際問題塞進內政框架。

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也許有人會說，地名終究只是象徵，真正重要的是國防、外交與經濟韌性。這個疑問不能略過，卻也不能停在這裡。沒有軍事防衛，名稱防線守不住；語言防線若鬆動，軍事威脅也更容易被包裝成中國「完成統一」的劇本。

沒有軍事防衛，名稱防線守不住；語言防線若鬆動，軍事威脅也更容易被包裝成中國「完成統一」的劇本。（路透檔案照）台灣推進國家正常化，不必把每個議題都變成口號競賽。教育、媒體、政府文件與國際說明，都應清楚說出台灣主體，而不是沿用中國框架。尤其在國際公開場合，名稱不是稱呼偏好，而是台灣能否被清楚辨識為主體的門檻。該說侵略就說侵略，該說威脅就說威脅，該拒絕中國框架就不要迴避。

中國尚未統治台北，卻已想替台北改名。這提醒台灣，抗中不只守海岸線，也要守住名稱、記憶與敘事邊界。這不是名稱偏好，而是主權防衛的基本功。當中國連紙上情境都要替台北取新名，台灣更不能含糊自己的國家主體。

（作者為退休人士）

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