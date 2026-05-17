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自由開講》核電延役誰負責？制度空白是否成為最大風險

2026/05/17 19:00

◎ 林仁斌

當行政部門再次釋出核二、核三延役甚至重啟的可能性，公共討論迅速回到「供電壓力」與「安全疑慮」的對立。然而，在這些表層爭辯之下，一個更根本、卻長期未被正面處理的問題是：這項決策究竟建立在什麼制度基礎上？又由誰負責？

環境部長彭啓明在回應核電重啟是否需要環評時表示「沒有立場」。這句話看似中性，卻反映出制度責任界線的模糊。（資料照）環境部長彭啓明在回應核電重啟是否需要環評時表示「沒有立場」。這句話看似中性，卻反映出制度責任界線的模糊。（資料照）近期環境部長彭啓明在回應核電重啟是否需要環評時表示「沒有立場」。這句話看似中性，卻反映出制度責任界線的模糊：當重大風險決策出現時，制度應由誰做出判斷？

依現行制度，新建電廠需接受完整環境影響評估，涵蓋安全、事故風險與環境衝擊。然而，已運轉數十年的核電廠，卻可能透過延役或重啟機制，在未經同等標準審查下繼續運作。這使制度出現不對稱：以舊規則面對新風險當新建核電難以通過低標準審查，老舊機組卻能以較低門檻延續運作，這不只是技術問題，而是制度選擇。

環評制度的存在，是為重大風險提供專業判斷與制度門檻。當主管機關對「是否需環評」不表立場，實際上可能使制度守門角色產生模糊，讓決策在制度邊界之外滑動。當核電延役涉及設備老化、極端氣候與核廢料累積等條件變化，卻未要求重新完整評估，這不只是行政彈性，更可能是審查標準的弱化。支持延役者多以能源安全為理由。然而，能源安全本質上也是風險分配問題。當政府選擇延役，實際上是在供電穩定與風險控制之間重新配置不確定性。

當核電延役涉及設備老化、極端氣候與核廢料累積等條件變化，卻未要求重新完整評估，這不只是行政彈性，更可能是審查標準的弱化；示意圖。（資料照）當核電延役涉及設備老化、極端氣候與核廢料累積等條件變化，卻未要求重新完整評估，這不只是行政彈性，更可能是審查標準的弱化；示意圖。（資料照）關鍵在於：這樣的風險是否被清楚說明？是否經過制度檢驗？又由誰承擔？核電的特殊性在於，一旦事故發生，其影響具有跨世代與不可逆特徵。若審查標準下降，責任便可能從當代決策者，悄然轉移至未來世代。若此過程未被透明化，能源政策就可能演變為風險再分配。

核電廠多建於數十年前，其風險評估基於當時條件。然而今日情境已改變：極端氣候更頻繁，地緣政治風險升高，基礎設施安全性面臨新挑戰。若仍沿用既有制度進行審查，制度便可能開始落後於風險。延役的核心矛盾，正是在於讓過去可接受的風險，在新條件下延續，卻未同步更新評估機制。

若政府認為核電延役有其必要，應提出符合當代風險條件的審查機制，包括重新評估環評適用性、強化安全標準，以及明確界定責任歸屬；示意圖。（法新社檔案照）若政府認為核電延役有其必要，應提出符合當代風險條件的審查機制，包括重新評估環評適用性、強化安全標準，以及明確界定責任歸屬；示意圖。（法新社檔案照）延役決策多由行政主導，但立法與監督機制未同步強化。當延役涉及整體風險條件變化，現行制度是否足以回應？是否需要新的審查標準與程序？若這些制度未建立，延役便可能在制度空白中持續推進，使責任歸屬變得模糊。能源選擇可以辯論，但制度誠實不可退讓。若政府認為核電延役有其必要，應提出符合當代風險條件的審查機制，包括重新評估環評適用性、強化安全標準，以及明確界定責任歸屬，而非依賴制度灰色地帶來推動決策。

核電延役的關鍵，不在「能不能」，而在「誰負責」。當老舊機組在較低標準下繼續運作，這不只是能源配置，而是對風險的制度背書。這樣的背書，不能建立在「沒有立場」之上，而應被清楚說明、經制度檢驗，並能被追究。當制度未能回應風險時，風險本身就已開始累積—而這種累積，往往在事後才被看見。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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