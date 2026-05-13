一些簡易牆壁運動的方式，在靠著牆壁做這些運動訓練的時候，可以額外提供支持性和穩定性，對較難維持平衡、活動度不高的長者們是很有幫助的。

◎ 照護線上

許多長者不敢運動是害怕受傷，不妨試試簡易牆壁運動。（取自貼文）

要活就要動，但長者常常會覺得：「做運動會不會不安全？萬一受傷怎麼辦？」沒錯，運動之前一定要考量安全性的問題。今天我們提供一些簡易牆壁運動的方式，在靠著牆壁做這些運動訓練的時候，可以額外提供支持性和穩定性，對較難維持平衡、活動度不高的長者們是很有幫助的。請跟著影片和圖說練練看吧。

●扶牆臀後推

扶牆臀後推。（取自貼文）

面對牆壁，手伸直在約與肩膀同高度的地方扶著牆壁，接著臀部向後推，直到手臂、身體、臀部呈一直線，感覺整個背部到臀部、後腿的伸展。

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●直角臂開肩

直角臂開肩。（取自貼文）

側邊面對牆壁，面對牆壁那一側的手臂往上，讓手肘彎曲呈九十度，前臂整個貼在牆上，上臂與肩膀呈一直線。穩定好姿勢之後，上半身往遠離牆壁的方向扭轉，感覺牆壁那一側肩膀的伸展。

●沿牆肩下沉

沿牆肩下沉。（取自貼文）

貼著牆壁站直，雙手高舉，讓手背側貼在牆上，接著雙手沿著牆壁往兩側下滑，直到像是雙臂內收到胸腔兩側微微夾住肩胛骨的樣子。

●貼牆直臂伸展

貼牆直臂伸展。（取自貼文）

將右側手臂往後打直，右側肩膀與整隻右手臂平平貼到牆上，右腳微蹲並靠住牆壁，左腳打直，身體基本上是轉向左方。停留之後感覺整個右側肩膀的伸展。停留二十到三十秒之後再換邊練習。

●扶牆伏地挺身

扶牆伏地挺身。（取自貼文）

面對牆壁，雙腳打直與肩同寬，距離牆壁約六十公分，雙臂打直與肩膀同高，扶住牆壁，接著身體前傾手臂彎曲，做伏地挺身的動作，停留一下再回到原位。這時站的離牆壁愈遠，所需要的肌力與穩定性就會更多，剛開始練習可以從距離強較近的站法開始練起。

●扶牆側抬腳

扶牆側抬腳。（取自貼文）

右側邊面對牆壁，以右手扶住牆壁，身體站直，反覆抬起左側腿部，訓練大腿外側的肌力和穩定性。連續抬十至二十次後再換側練習。

●點地開髖

點地開髖。（取自貼文）

右側邊面對牆壁，右手扶牆，身體站直後，左腳打直微微往前，壓下腳尖點地，接著膝蓋彎曲抬起左腳至膝蓋呈九十度，髖部往左外側轉開，再放下膝蓋，左腳打直腳尖點在左外側。接著反方向繞回原位。

●扶牆弓步蹲

扶牆弓步蹲。（取自貼文）

右側邊面對牆壁，右手扶牆，身體打直，雙腳打開與肩同寬，右腳往前跨大步讓雙腳前後打開、左腳在後。右手微彎扶著牆，身體直立自然下沉，不要前傾或後仰，直到右側膝蓋彎曲近九十度，左腳膝蓋接近地面。記得檢查此時的右腳腳尖和膝蓋是朝前的。停留一下後兩腳發力，身體往上直至兩腳前後伸直，回到起始動作。

●靠牆墊腳延展

靠牆墊腳延展。（取自貼文）

站直，背對牆壁靠著，雙手交握往上舉，同時墊腳，靠著牆壁維持著往上延展的動作約30秒。若不穩定可以先回到原位，再往上延展。

●靠牆夾肩開臂

靠牆夾肩開臂。（取自貼文）

站直，背對牆壁靠著，上臂同樣靠在牆壁上，手肘彎曲讓前臂與地面平行，先讓前臂往前、雙手相碰，再吐氣夾肩，打開雙側前臂至牆面。反覆練習。

●靠牆蹲坐

靠牆蹲坐。（取自貼文）

背對牆壁，雙腳踩地離牆壁約三十公分，臀部以上的身體靠在牆壁上，雙腿打直。穩定之後身體沿著牆壁緩緩下降，雙腿膝蓋彎曲，剛開始練習不用往下太多，如果很習慣了，可以往下降到大腿與地面平行的程度，接著就維持這個動作約三十秒。

希望大家都能安全地做運動，好好維持肌力、平衡、和活動度，就從牆壁運動練起吧。

本文經授權轉載自【照護線上】簡易牆壁運動，全站姿練全身，長者也適合

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