自由開講》被忽略的退休十年 正在改變台灣系列（中篇）解方篇

◎ 謝旻憲

把農村空屋，變成高齡生活的基礎設施

當我們開始正視退休後的生活空白，一個被忽略的資源，也同時浮現——台灣大量閒置的農村空間。多年來，地方創生多半從觀光切入，但結果往往停留在短期熱鬧。假日人潮帶來消費，卻難以支撐長期發展。地方真正缺的，不是更多旅客，而是願意留下來生活的人。

城市中的退休族群希望擁有一個能長期居住、節奏較慢、關係更緊密的生活場域；示意圖。（歐新社檔案照）與此同時，城市中的退休族群，正在尋找新的生活方式。他們不再滿足於擁擠與高成本的都市環境，也不願提早進入機構化生活，而是希望擁有一個能長期居住、節奏較慢、關係更緊密的生活場域。當這兩股需求交會，一種新的可能性便出現了。

農村空屋，不應只被視為待活化的資產，而可以被重新定義為「高齡生活的基礎設施」。當空間從短期住宿轉為長期居住，地方的功能就會改變——從被消費的景點，轉為有人生活的社區。

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過去是人口單向流向都市，而未來，可能出現的是有條件、有選擇的「生活移動」；示意圖。（彭博檔案照）更進一步來看，這樣的轉型其實也在改變「城與鄉」的關係。過去是人口單向流向都市，而未來，可能出現的是有條件、有選擇的「生活移動」。人們不再只為工作移動，而是為了生活品質重新配置自己的位置。

這樣的轉型，需要三個方向的調整。

首先，是制度設計。若能在不改變土地所有權的前提下，建立更明確的長期租賃機制，將有助於降低使用門檻，讓閒置空間得以進入市場。

其次，是開發模式。與其大型集中開發，不如以小規模、分散式的方式，依附既有聚落逐步形成生活網絡。這樣的模式，更符合高齡者對於安全感與社群感的需求。

當樂齡學習、社交活動、基礎健康服務與在地產業能夠結合，長者不只是「住進來」，而是「活在這裡」；示意圖（教育部提供）第三，是功能整合。居住只是起點，關鍵在於生活支持系統的建立。當樂齡學習、社交活動、基礎健康服務與在地產業能夠結合，長者不只是「住進來」，而是「活在這裡」。這樣的空間，不是民宿，也不是機構，而是一種新的生活型態。

當地方開始有穩定的人口與需求，服務與產業才有機會形成循環。對高齡社會而言，這也是一種更前端的政策思維——不是等到需要照顧時才介入，而是在健康階段就提供適合的生活環境。

（作者為作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

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