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自由開講》消失的鏡頭：當我們的抗戰史只剩「他者的敘事」

2026/05/11 17:00

◎ 張厚光

陸軍153旅一名營長在軍中播放中國電影「八佰」，因此被處分2次申誡，國防部副部長徐斯儉表示，「八佰」是中製電影，背後有統戰論述。（資料照）陸軍153旅一名營長在軍中播放中國電影「八佰」，因此被處分2次申誡，國防部副部長徐斯儉表示，「八佰」是中製電影，背後有統戰論述。（資料照）日前傳出基層官兵在營區觀看中國二戰電影《八佰》引發爭議，輿論焦點多集中在資安規範與政戰紀律。然而，這場風波背後隱藏的真正危機，並非一場電影的播放，而是台灣在歷史話語權上的集體失語。當我們自己的歷史故事逐漸在教科書中淡化，或在「去中國化」與「舊宣傳」的夾縫中尷尬生存時，對岸正透過精良的影視工業，悄然接管台灣年輕世代對歷史的定義權

影音滲透：軟實力背後的認知爭奪

今天的戰爭，戰場不再僅限於海峽中線，更在於螢幕與指尖。北京深刻明白，傳統的教條宣傳已失去市場，取而代之的是「娛樂化滲透」。當年輕軍官或學子在Netflix、抖音上看到節奏明快、情感飽滿的抗戰電影時，他們接收到的不只是視聽震撼，更是北京重新剪裁後的歷史觀

《八佰》之所以產生影響力，不在於它的意識形態，而在於它成功將「熱血」與「民族大義」包裝成普世的英雄史詩。當台灣的抗戰敘事還停留在泛黃的黑白照片或僵化的政治正確時，對岸早已用好萊塢等級的敘事手法，將中華民國的戰鬥意志收編進「唯有共產黨才是民族救星」的潛台詞裡。這種「文化統戰」的高明之處，在於它不喊口號，卻能讓你對他者的敘事產生共情，進而消解對自身主體性的認同。

歷史尷尬：台灣主體性的自我放逐

長期以來，台灣對抗戰史的態度堪稱「尷尬」。本土化論述者擔心談論抗戰會強化「大中國連結」，因而刻意疏離；而傳統建制派則固守陳舊的口號，無法與數位原住民溝通。結果是，我們主動空出了歷史的講台。

然而，歷史是不容真空的。當我們不說自己的故事，別人的故事就會填補進來。抗戰不只是民族情緒，更是中華民國在存亡邊緣的真實掙扎。那些在松滬會戰、石牌保衛戰中犧牲的將士，是這塊土地上國家法統的守護者。若我們因為政治偏好而將這段血淚史拱手讓人，那不只是對先輩的背叛，更是對國家定義能力的自我閹割。

拍出台灣的《八佰》：重構文化防禦戰線

台灣真的拍不出自己的《八佰》嗎？我們擁有最自由的創作環境，最多元的歷史視角。我們不應迴避抗戰，反而該以更現代、更具人性的觀點，去挖掘那段歲月中的台灣連結——不論是人在大後方的抗日志士，還是身處烽火中的平民。

文化部的補助與影視產業的走向，不應僅限於小清新的生活片或單一的本土悲情，而應有更大的格局去重建國家的歷史敘事。我們要讓下一代知道，中華民國不是歷史的背景板，而是一個曾經歷經戰火、淬鍊出民主韌性的真實存在。

文化部的補助與台灣影視產業的走向，不應僅限於小清新的生活片或單一的本土悲情，應有更大的格局去重建國家的歷史敘事；圖為文化部本部所在的行政院新莊聯合辦公大樓。（取自維基百科）文化部的補助與台灣影視產業的走向，不應僅限於小清新的生活片或單一的本土悲情，應有更大的格局去重建國家的歷史敘事；圖為文化部本部所在的行政院新莊聯合辦公大樓。（取自維基百科）結語：拿回故事的發言權

兩岸的競爭，早已從政治對抗延伸至文化主導權的競逐。如果一個社會連自己的故事都講不好，甚至必須借用對方的鏡頭來認識自己的過去，那麼這個社會對未來的想像必將支離破碎。

我們需要的，不是禁止官兵看什麼電影，而是創作出讓官兵引以為傲、讓年輕人感同身受的台灣敘事。唯有當我們能以台灣的主體性，重新詮釋那段驚心動魄的存亡之戰，我們才能在認知戰的浪潮中，守住那道無形卻最關鍵的文化邊境。

（作者服務於漢翔公司）

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