自由開講》美看穿藍白中共代理人

◎ 史里

前美軍印太司令部聯二（J2）情報次長、退役海軍少將史都德曼，針對藍白兩黨卡關國防預算的行為提出靈魂拷問：這些人是否正在「替北京做事」？（資料照）

近期台灣政壇上演了一場荒謬鬧劇。前美軍印太司令部情報指揮官史都德曼於二零二六年五月一日直言不諱，針對藍白兩黨卡關國防預算的行為提出靈魂拷問：這些阻擋國防發展的人，是否正實質在「替北京做事」？此前，現任印太司令帕帕羅也曾警告，預算停滯將削弱防衛能力，引發「雞、蛋兩失」的災難。美方接連重話已傳達明確訊號：華府已看穿國內藍白親共的代理人本質。

在台灣，存在著一群特殊的群體：父輩來自中國，自己出生於台灣，下一代卻早已取得美國籍。他們的民族認同綑綁在「大中國」幻夢，經濟利益吸吮台灣民主養分，人身安全與資產最後的避風港則是美國。這群人既不願遷回中國，也缺乏在美競爭成功的實力，留在台灣唯一的目的就是榨取土地紅利，並在關鍵時刻杯葛國防建設，向北京繳納「投名狀」。

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事實證明，台灣選擇民主自由是正確的。近期台灣經濟再創新高，與陷入衰退的中國形成鮮明對比。5月2日賴清德總統成功突破中共阻撓抵達史瓦帝尼，再次證明即便中共動用海纜切斷、外交打壓等手段，選擇自由民主的台灣只會愈走愈穩。

總統賴清德出席史瓦帝尼國王舉行的國宴。（總統府提供）

然而，國內藍白勢力卻扮演內應，阻礙高達一兆二千五百億元的國防預算。面對這群「食台、舔共、避美」的利己主義者，台美應建立深層合作默契以保護彼此國家利益。美方應考慮與台灣協作，針對如李彥秀等指標人物及其網絡建立追蹤機制，必要時採取簽證限制與資產凍結，確保民主制度不被這些破壞自由的代理人侵蝕，阻止他們繼續以台灣未來作為與北京交易的籌碼。

（作者為台南市市民）

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