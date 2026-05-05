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汪浩時間》安鼠之亂會變成麻雀之災嗎？

台北市政府為應對鼠患，計畫大規模投放「第二代抗凝血劑類滅鼠藥」（SGAR）。這種做法與1958年毛澤東發動的「打麻雀運動」驚人地相似：只看眼前的「害蟲」，卻無視背後的食物鏈。
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/05 11:30

◎ 汪浩

台北市近日爆發嚴重鼠患，市府在公園投放滅鼠藥。對此，有議員擔心若藥物不慎被孩子、寵物誤食怎麼辦？蔣萬安卻說藥物是中央核可的，形同甩鍋。（取自貼文）台北市近日爆發嚴重鼠患，市府在公園投放滅鼠藥。對此，有議員擔心若藥物不慎被孩子、寵物誤食怎麼辦？蔣萬安卻說藥物是中央核可的，形同甩鍋。（取自貼文）

歷史的荒謬往往在於人類總想以暴力干預自然，卻無視生態系統的連動。

1958年，毛澤東發動「打麻雀運動」，天真地以為殲滅食穀鳥類能增加糧食產量。結果麻雀消失引發蝗災，連鎖反應導致數百萬人死於饑荒。這場「戰勝自然」的豪舉，最終演變成人類史上的生態與人道災難。

現今，台北市政府為應對鼠患，計畫大規模投放「第二代抗凝血劑類滅鼠藥」（SGAR）。這種做法與打麻雀運動驚人地相似：只看眼前的「害蟲」，卻無視背後的食物鏈

滅鼠藥毒死的並非只有老鼠，毒素會透過捕食傳遞，將原本能控制鼠患的人類「盟友」——鳳頭蒼鷹、領角鴞等猛禽一併毒殺。諷刺的是，老鼠繁殖極快且易產生抗藥性，但繁殖緩慢的猛禽一旦消失，便無法回歸。

蔣萬安正在重蹈毛澤東的覆轍。當天敵被清除，生態平衡崩解，鼠患只會反彈得更猛烈。台北市若一意孤行，將陷入「老鼠越來越多，天敵越來越少」的惡性循環，最終可能迎來生態風暴。

台北市若執意大規模投放滅鼠藥，將陷入「老鼠越來越多，天敵越來越少」的惡性循環；示意圖。（資料照）台北市若執意大規模投放滅鼠藥，將陷入「老鼠越來越多，天敵越來越少」的惡性循環；示意圖。（資料照）

蔣萬安市長應引以為鑒，轉向「整合性害蟲管理」（IPM），從封堵孔洞與斷絕食物做起。否則，這場「安鼠之亂」不僅摧毀城市生態，更將成為另一場現代版的「麻雀之災」，摧毀蔣萬安！

勿謂言之不預！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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