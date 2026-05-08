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自由開講》誰在掏空「三班護病比」？ 評醫療資方團體的資源索求與法律卸責

2026/05/08 11:00

◎ 陳麗琴

衛福部長石崇良表示，「三班護病比」相關修法已重新啟動審議，但是否入醫療法及具體時程仍須審慎評估。（資料照）衛福部長石崇良表示，「三班護病比」相關修法已重新啟動審議，但是否入醫療法及具體時程仍須審慎評估。（資料照）

近日，台灣醫院協會等七大醫療管理者團體針對「三班護病比入法」發表共同聲明。表面上，該聲明以「互信基礎」支持石部長的政策方向，但細究其五大訴求之法理邏輯，實則處處流露出「權利擴張、責任規避」的矛盾此份聲明不僅與「人才留任」之本質脫節，更可能對台灣醫療法治造成深遠負面影響。

一、「分配正義」的扭曲：資源索求與留才責任的脫鉤

資方團體在聲明中，將「支持入法」的前提設定為健保總額成長率必須年年維持5%以上，並將過去政府挹注的712億元視為「互信基礎」。在法理上，這是一種典型的「交換對價」思維，而非履行對勞動條件的法定義務。

然而，醫療法制中的分配正義，應關注資源是否精準轉化為第一線護理師的薪資提升與勞動友善。資方團體在享有鉅額預算增長的同時，對「人才留任」的具體承諾卻付之闕如，反而將更多資源的挹注視為免除法律責任的先行條件

這種「只要資源、不談義務」的姿態，不僅無法增進護理職場的友善，更是對分配正義的極大諷刺。

二、法律威懾的消解：比例原則不應成為卸責的避風港

聲明中強烈反對調高罰鍰，並引用行政法之「比例原則」，主張應以「行政輔導」取代直接裁罰。然而，比例原則的核心在於「目的與手段的對稱性」。當現行罰則對大型醫療機構形同虛設、難以撼動其成本結構時，輕微的罰鍰反而淪為資方違法的「規避成本」，而非「改善誘因」

若法規訂定「三班護病比」卻賦予資方在人力不足時的「緩衝期」與「免罰權」，將使該法律條文淪為「具文」。一個缺乏處罰威懾力的法律，將失去其規範行為、保障弱勢的功能。資方團體在要求法律保護其經營利益時，卻拒絕承擔違法時應負的社會責任，這已明顯逾越了法理上的權責平衡。

三、「專業主體性」的稀釋：外籍人力與科技減人的執業紅線

最令人憂慮的是，聲明中提出引進「外籍護理輔助人力」及「AI科技抵免護病比」之計畫。護理專業具備高度的執業排他性；其涉及生命安全之健康權保障，絕非任何非專業人力或行政抵免手段所能輕易取代。

這種盲目的「人力替代」思維，顯見資方在撥弄彈性人力算盤的同時，全然無視隨之而來的責任風暴。當專業照護的核心被非專才強行滲透時，臨床法律責任的界限將被徹底模糊，最終受害的是病人安全與基層護理師。

至於所謂「科技減人」更是法理上的悖論。智慧醫療的初衷應是「降低職業傷害」與「提升照護品質」，而非淪為資方用來「降低法定人力配置」的扣抵工具。科技應是輔助專業的「助手」，而非資方裁減人力的「藉口」。

台灣醫院協會的共同聲明中提出引進「外籍護理輔助人力」及「AI科技抵免護病比」之計畫。這種盲目的「人力替代」思維，顯見資方全然無視隨之而來的責任風暴；示意圖。（資料照）台灣醫院協會的共同聲明中提出引進「外籍護理輔助人力」及「AI科技抵免護病比」之計畫。這種盲目的「人力替代」思維，顯見資方全然無視隨之而來的責任風暴；示意圖。（資料照）

四、結論：莫讓護理人員淪為資源博弈的籌碼

綜觀七大團體的聲明，其訴求核心始終圍繞在「獲取更多行政資源」與「降低法律合規成本」，對於如何實質增進「護理友善職場」卻未見具體建置建議。

筆者呼籲衛福部與立法院，三班護病比的入法應具備「不可稀釋性」。法律的尊嚴在於其對弱勢者的保護，而非作為資方爭取預算的對價工具。唯有建立起「精準到班」的監控機制，並輔以具實質嚇阻力的罰則，才能真正落實護理人才的留任，守護全民醫療安全的最後防線

（作者為中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長）

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