自由開講》盈餘別只發紅包：健康戶頭的政策想像

◎ 蘇勳璧

每當稅收超徵，社會討論往往迅速聚焦在「要不要發現金」。然而，這樣的討論本身，正反映出台灣公共政策的一個長期盲點—我們習慣用一次性的支出，回應結構性的問題。

近年台灣經濟表現穩健，稅收優於預期，但如何使用這筆盈餘，卻一再陷入「普發現金」的政治循環。短期來看，現金發放確實能帶來消費刺激與民意支持；但從長期角度來看，這樣的做法，往往只是把可以改變未來的資源，換成當下的掌聲。

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近年台灣經濟表現穩健，稅收優於預期，但如何使用這筆盈餘，卻一再陷入「普發現金」的政治循環。（資料照）問題不在於發不發，而在於是否只有這個選項。

當台灣已正式邁入超高齡社會，真正需要被優先處理的，不只是經濟動能，而是人口結構所帶來的長期壓力。醫療支出上升、長照需求擴張、勞動力結構改變，這些都不是一次性現金可以解決的問題。

然而，我們的政策討論，卻很少觸及另一個更根本的變數—國民的「身體功能」。

4月30日，《自由時報》刊出筆者提出的「肌力儲蓄」觀點，核心在於：肌力與行動能力，並非老年才出現問題，而是從中年開始持續流失。如果沒有及早介入，最終將轉化為失能與照護需求。

當政策只關心如何分錢，而不關心人民還能不能自主生活，問題只會被延後，而不會被解決。

從這個角度來看，稅收盈餘其實提供了一個難得的政策轉向機會。與其將資源用於一次性的普發，不如思考如何將其轉化為「可累積的健康資本」。

具體而言，可以建立「健康儲蓄」機制，將部分資源設計為「健康加碼」：民眾透過參與肌力訓練、完成體適能檢測或規律運動，獲得額外補助或回饋。這不是限制，而是引導—讓公共支出不只是消費，而是投資。

這樣的設計，與其說是政策創新，不如說是補上長期缺口。因為目前的體系，大多在疾病發生後才投入資源，卻缺乏讓「健康持續存在」的制度。

一萬元可以帶來短暫的滿意度，但無法降低未來十年的失能風險。

更關鍵的是，台灣並不缺醫療資源，缺的是讓健康行為發生的結構。如果沒有社區層級的推動機制，再多補助也難以改變生活習慣。

因此，無論是公共衛生體系、長照服務或在地社區，都應從「處理失能」進一步轉向「延緩失能」，讓預防真正成為政策核心，而不是附屬選項。

沒有被制度支持的健康，最後都會回到醫療與長照的帳單上。

必須正視的是，當醫療持續延長壽命，但沒有同步維持功能時，社會所承擔的，不只是財政壓力，更是大量被動依賴的生活型態。

這不是未來才會發生的問題，而是正在發生的現實。

回到稅收盈餘的討論，真正需要問的，不是「要不要發」，而是「要留下什麼」。

如果每一次盈餘都只是換成現金，那麼我們其實是在用未來，換現在。

長照站的照顧服務員會帶領長輩運動，以預防及延緩失能。（資料照）

當「肌力儲蓄」被提出，它不只是個人健康選擇，而是一個政策提醒：國家可以選擇發紅包，也可以選擇投資未來。

問題是，我們要哪一種？

（作者為中台灣教授協會常務理事）

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