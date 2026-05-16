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自由開講》勇於承擔面對現實 推動「尊嚴善終法案」

2026/05/16 10:30

◎ 王清厚

面對「死亡」二字為國人忌諱，但近年來對「求生不得，求死不能」者，如何讓其尊嚴善終脱離痛苦，已引起朝野立委重視，紛紛舉辦「安樂死草案公聽會」。

時代在進步，不能再抱殘守缺的思維。

醫學的本質已不僅在於「治癒」而已，更在於「緩解痛苦」。若醫藥已無法延續有生命，只讓人苟延殘喘，並讓病患、家屬正承受不可逆、難以忍受的痛苦時，我們必須面對現實解脱，尊嚴善終！

樂見民進黨立委陳冠廷日前舉辦「安樂死草案」座談會，國民黨、民眾黨立委也都列席參與討論大表讚同，朝野對此已凝聚共識。根據民意調查，台灣社會已有超過七成的民眾支持安樂死合法化，社會大眾對「尊嚴善終權」的觀念已能接受。

民進黨立委陳冠廷日前舉辦「安樂死草案」座談會，國民黨、民眾黨立委也都列席參與討論。（資料照）民進黨立委陳冠廷日前舉辦「安樂死草案」座談會，國民黨、民眾黨立委也都列席參與討論。（資料照）傍晚時分，公園、綠園道，處處可見年老體弱，或身有殘疾之老人，鼻、口插管維繫生命。他們坐著輪椅，出來見見陽光，散散心。老年苟延殘喘的身軀，並受病魔折磨的悲哀，令人為之鼻酸。病患無辜，家屬無奈，除花費不貲，身心也疲憊；甚至最終家屬致病患於死，或雙雙走上絕路，此情此景，政府還不重視並解決問題嗎？「安寧緩和醫療條例」也僅允許靠醫療延長瀕死過程，只在拖延生命、浪費醫療資源、折磨家屬、耗費金錢，病患及家屬的痛楚依然拖延無解。

主管機關要勇於面對現實，解決問題，不是一推了事。

要勇敢跨出第一步，對社會疑慮，要廣為宣導生命的意義，在於活得健康。並做周全準備，可參考外國的制度與經驗，透過嚴謹的流程，並非不能實施安樂死，事在人為。吾人不能選擇出生方式，但有選擇死亡方式的權利。衛福部要面對現實不逃避。

誠如立委陳對冠廷指出「推動安樂死立法，目的不是鼓勵任何人結束生命，而是讓那些在極端痛苦中、經過深思熟慮且具備自主意思能力的人，不必只能在制度之外求助，不必被迫遠赴海外，也不必讓醫師在法律風險與醫療慈悲之間孤立無援」。

前國民黨立委許毓仁（右）曾經力推「尊嚴善終法」，前體育主播傅達仁之子傅俊豪（左）出席表達支持。（資料照）前國民黨立委許毓仁（右）曾經力推「尊嚴善終法」，前體育主播傅達仁之子傅俊豪（左）出席表達支持。（資料照）誠如台灣於2019年5月24日正式實施，歷時多年遭受輿論媒體的反對抗拒，終能成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，迄今並未造成任何傷害社會事件！「尊嚴善終法案」當亦好事多磨，衛福部要勇於承擔、要有信心、決心推動，天下無難事！

（作者為退休人士）

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