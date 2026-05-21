自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從香港新聞自由排名 看清「一國兩制」真正代價

2026/05/21 09:30

◎ 不孝

香港的現實 已經說明一國兩制的代價

新聞自由排名，把這個差距變成具體數字。美國前國防部官員柯海諾說，香港新聞與言論自由已蕩然無存，並從《零日攻擊》看見台灣對民主威脅的覺醒；無國界記者組織指數也顯示，台灣第二十八名，中國第一百七十八名，香港第一百四十名。

自由開講》從香港新聞自由排名 看清「一國兩制」真正代價無國界記者組織（RSF）發布最新的各國新聞自由調查報告，香港位居第140名。（資料照，取自RSF網站）
放在一起看，問題很直接：能不能批評政府，不會只停在政治口號上，而會變成報紙能不能辦、記者能不能問、人民能不能說話。新聞不能追問，受影響的不只是記者，而是人民還能不能知道政府做了什麼。新聞若被國安名義壓住，社會會先少說一點，再少問一點；到最後，連官員有沒有濫權、政府做錯了什麼，都不容易被指出。香港最該讓台灣警惕的，不只是自由受限，而是當少說話被稱為穩定，真正消失的就是自由。

台灣排名較高 不能只拿來高興

台灣媒體有品質問題，假訊息也嚴重；但能公開批評政府、追查弊案、爭辯兩岸方向，就是自由仍在。民主社會的吵，不是失序；能吵而不被噤聲，才是自由的證明。面對中國時，台灣若一步步接受它的政治規則，新聞自由也不可能原封不動留下來。

沒有人需要把和平交流說成禁忌

真正該追問的是，談交流的人有沒有把香港的現實講清楚。若只談市場、觀光與情感，卻不說中國制度如何對待新聞與異議；只談穩定，卻要台灣少問、少說、少批評，那不是降低風險。最後承擔代價的，仍是不能自由說話的人民。

台灣不必斷言香港就是自己的明天

蘋果日報創辦人黎智英遭關押，顯示香港新聞與言論自由倒退。（資料照）蘋果日報創辦人黎智英遭關押，顯示香港新聞與言論自由倒退。（資料照）但必須承認香港是眼前的提醒。政黨談兩岸，不能只拿和平當漂亮字眼；媒體談交流，也不能跳過自由會如何被限縮。自由最怕的不是一夕消失，而是每一次都被說成代價很小，直到人民發現，原本能問的事，已經變成不能問、也不敢問。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書