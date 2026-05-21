自由開講》從香港新聞自由排名 看清「一國兩制」真正代價

◎ 不孝

香港的現實 已經說明一國兩制的代價

新聞自由排名，把這個差距變成具體數字。美國前國防部官員柯海諾說，香港新聞與言論自由已蕩然無存，並從《零日攻擊》看見台灣對民主威脅的覺醒；無國界記者組織指數也顯示，台灣第二十八名，中國第一百七十八名，香港第一百四十名。

無國界記者組織（RSF）發布最新的各國新聞自由調查報告，香港位居第140名。（資料照，取自RSF網站）

放在一起看，問題很直接：能不能批評政府，不會只停在政治口號上，而會變成報紙能不能辦、記者能不能問、人民能不能說話。新聞不能追問，受影響的不只是記者，而是人民還能不能知道政府做了什麼。新聞若被國安名義壓住，社會會先少說一點，再少問一點；到最後，連官員有沒有濫權、政府做錯了什麼，都不容易被指出。香港最該讓台灣警惕的，不只是自由受限，而是當少說話被稱為穩定，真正消失的就是自由。

台灣排名較高 不能只拿來高興

台灣媒體有品質問題，假訊息也嚴重；但能公開批評政府、追查弊案、爭辯兩岸方向，就是自由仍在。民主社會的吵，不是失序；能吵而不被噤聲，才是自由的證明。面對中國時，台灣若一步步接受它的政治規則，新聞自由也不可能原封不動留下來。

請繼續往下閱讀...

沒有人需要把和平交流說成禁忌

真正該追問的是，談交流的人有沒有把香港的現實講清楚。若只談市場、觀光與情感，卻不說中國制度如何對待新聞與異議；只談穩定，卻要台灣少問、少說、少批評，那不是降低風險。最後承擔代價的，仍是不能自由說話的人民。

台灣不必斷言香港就是自己的明天

蘋果日報創辦人黎智英遭關押，顯示香港新聞與言論自由倒退。（資料照）但必須承認香港是眼前的提醒。政黨談兩岸，不能只拿和平當漂亮字眼；媒體談交流，也不能跳過自由會如何被限縮。自由最怕的不是一夕消失，而是每一次都被說成代價很小，直到人民發現，原本能問的事，已經變成不能問、也不敢問。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法