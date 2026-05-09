照護線上》吞下硬幣、電池、玩具該怎麼辦？哪些異物最NG？誤食應對指南（圖文懶人包）

孩童探索世界之際，眼睛睜得大大的，什麼東西都想伸手碰觸一下，甚至一拿過來就往嘴裡塞。爸媽或其他照顧者只要一轉頭，再回頭就只看到眼前物品的殘骸。所以在懷疑吞入異物的小孩被帶到急診的時候，大約有一半其照顧者沒看到事情發生的經過，不清楚小孩吞下了哪些東西。

◎ 照護線上

各位家長面對孩子吞食異物時別緊張，本文教你應對指南。（取自貼文）

「媽媽，我這裡痛痛的。」六歲的朗索邊說邊指著胸口。

「為什麼會痛？有撞到嗎？」媽媽問。

「鞋子。」朗索帶著媽媽走到玄關，指著被朗索拆解的鞋子。那是踩了會發亮的鞋子，而媽媽發現這時鞋底竟已被拆解，露出魔鬼氈。

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媽媽驚嚇地問：「你把那裡面的電池吞進去了嗎？什麼時候的事情？」

「下午我自己在玩的時候。」朗索其實不太清楚發生什麼事情，只能繼續表達不舒服：「現在痛痛。」

媽媽看了手錶，已經是晚上八點，急忙背起包包，抱起朗索，往急診室衝去。

孩童食入異物

孩童探索世界之際，眼睛睜得大大的，什麼東西都想伸手碰觸一下，甚至一拿過來就往嘴裡塞。爸媽或其他照顧者只要一轉頭，再回頭就只看到眼前物品的殘骸。所以在懷疑吞入異物的小孩被帶到急診的時候，大約有一半其照顧者沒看到事情發生的經過，不清楚小孩吞下了哪些東西。當然，小孩自己是也說不清楚的。假使小孩沒有症狀，又沒有證據吞下了什麼，究竟該怎麼處理？倘若小孩變得很躁動，流著口水，飯都吃不下，那又該怎麼做呢？

先讓家長安心一下。雖然小孩可能把不該送往嘴巴的東西塞進嘴裡，但以結果來看的話，通常沒事的居多。在孩童吞食的硬幣、迴紋針、鈕扣、鈕扣電池、玩具零件等五花八門的品項中，第一名是硬幣。所以家長們請記得，回家硬幣不要亂丟，務必收在一個孩童無法搆著的位置。不過，因為硬幣的周邊圓滑，通常屬於較低危險的異物。

NG異物

最容易造成健康危害的兩項物品，是磁鐵與電池。這兩者是孩童自行拆解玩具之後，常會看到出現的。吞了超過兩個磁鐵，或是吞下一個磁鐵與其他含金屬成分的異物，會讓磁鐵隔著腸道吸在一起，導致腸道阻塞和腸道壞死。

吞下電池的危險性最令人擔心，尤其是鋰電池。鈕扣電池會讓腸道潰瘍、組織壞死、穿孔，於食道導致燒灼傷口，形成與主動脈的廔管並導致大出血。所以一般建議盡量在兩小時之內取出鈕扣電池。就算沒有症狀，只要知道是吞了鋰電池，也絕對要在一天之內取出。

吞下電池的危險性最令人擔心，尤其是鋰電池。鈕扣電池會讓腸道潰瘍、組織壞死、穿孔，於食道導致燒灼傷口，形成與主動脈的廔管並導致大出血。（取自貼文）

總之，我們判斷食入的異物是否會造成健康危害時，就是先想想看，這東西是不是有毒？還有，會不會卡住？因此，「成分、形狀、大小」是三個重要的考慮項目，我們剛剛提到磁鐵與電池是最令人擔心的成分，而若以形狀、大小來看的話，當物品的長度超過六公分，寬度超過兩公分，或是型態是圖釘、魚骨等尖銳物品，就還是要盡快取出。假使是個小小的塑膠、木頭鈍物，那麼多數能夠安全通過整個消化的旅程。

評估食入的異物

當懷疑小孩吃進了磁鐵、玩具、或硬幣的話，該怎麼辦呢？帶到醫院的時候，第一重點是趕快評估呼吸道與呼吸狀況，先確保異物沒有阻塞住氣管，影響呼吸。由於孩童患者通常很難說出完整的事情經過，也不一定有目擊者，接著檢查首選常常是照X光片，正面照加上側面照。通常像是電池、硬幣、甚至一些玻璃碎片，都可以在X光片下現身。正面照加上側面照可以幫助醫師判斷物品位在食道或是呼吸道。然而根據研究，大約只有七成以下的異物會是X光片看得到的。假使卡在食道的是一個塑膠小玩具，木頭小玩具，或是一大塊的肉，均無法在X光現出原形。

X光片還可以告訴我們一些線索，例如食入硬幣和食入鈕扣電池，雖然某一看都是一顆大大的圓形，但電池的外圍會有雙層環形或暈開的樣貌，還是能做些區辨。若在X光片下看不到任何異物，可以考慮作電腦斷層確認是否有異物。但若強烈懷疑小孩已經食入危險異物，或患者已有症狀的話，通常下一步是考慮直接做內視鏡。目前較不建議利用吞入顯影劑的方式來確認異物存在，因為吞下顯影劑的過程可能會讓孩子嗆到，萬一後續還是需要內視鏡檢查時，也是很干擾視野。

懷疑孩子食入異物的處理流程。（取自貼文）

總之，較大型、尖銳、有毒的，都要趕快取出。如果異物還卡在食道，也可以考慮直接用內視鏡取出。若異物已經進到胃部，且其形狀圓滑不尖銳，像是一顆硬幣這樣的異物，並不建議用催吐劑、肌肉鬆弛劑等，通常等他自行排出即可。過程中可以每天或每兩天照一張X光，確認異物是否有在往腸胃道的遠端前進。如果有在正常前進，就保持觀察即可，目前認為用瀉劑的幫忙也不大。假使一連串的X光顯示異物沒在動，像是一顆硬幣一直停留在胃部，有研究發現金屬硬幣停留久了還是會造成潰瘍，也有人會對鎳金屬過敏，於是後來導致全身的抓癢和紅疹，因此異物停留太久、不移動的話還是要考慮直接用內視鏡或開刀取出。

卡在食道的異物

卡在食道的異物最容易出現症狀，也算是最常見，因此我們來特別介紹一下。卡在食道的異物幾乎都發生在固定的三個位置。

最常見卡住異物的位置距離口腔並不遠，大約到與鎖骨同高度，約是第六節頸椎高度的食道空間，這是個食道解剖學出現變動的位置，食道肌肉從骨骼肌轉變成平滑肌，也是環咽肌的所在之處，很容易就「捕捉」了異物。（類似我們曾在「食道憩室」一文討論過的概念，請參考。）

第二個常見卡住位置在食道中段，約在主動脈弓的高度處。第三個卡住位置是食道與胃交界，有環狀括約肌之處。

異物最常卡在的位置在環咽肌，第二個在食道中段，約在主動脈弓的高度處，第三個是食道與胃交界，有環狀括約肌之處。（取自貼文）

目前當我們發現異物卡在食道的時候，無論是否具有高危險性的特徵，都可以考慮直接以內視鏡取出。如果X光呈現這個異物已經順利進到胃部，那麼只要不具有太大、太尖銳、是電池或磁鐵等高危險特徵，通常很有機會順利的走完腸胃道的旅程，一路從胃、小腸、大腸，最後從肛門排出。患者只要接受定期追蹤X光即可。

家長指南：這些異物一定要小心

看到小孩可能吃進異物總讓人心驚膽跳。雖然多數的事件並不會以悲劇收場，但還是要提醒家長注意以下物品，平常在家盡量要收好這些東西，若真的發現小孩吃進這些異物，請務必趕快就醫：

1.鈕扣電池

2.大於一個磁鐵，或磁鐵加上另一個金屬物

3.圖釘、魚骨頭、牙線棒等尖銳物

4.長度大於六公分，寬度大於兩公分

5.可能含有燈光、電池等多種成分的玩具

6.各種藥品

另外，當小孩表現胸痛、喘、呼吸異常、流口水等症狀的話，也是要趕快就醫的徵兆。

本文經授權轉載自【照護線上】吞下硬幣、電池、玩具該怎麼辦？哪些異物最NG？誤食應對指南（圖文懶人包）

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