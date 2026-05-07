自由開講》軍購不能黑箱 更不能被拖垮

◎ 陳言

支持國防，不等於支持黑箱；支持軍購，也不等於要國會閉著眼睛埋單。行政院應把1.25兆元國防特別預算的規劃說清楚；圖為F-16V BLK70戰機。（取自美商洛馬官網）當國防變成政治角力的籌碼，被拖垮的不是預算，而是台灣的安全。國防不能省，軍購也有必要。面對台海風險升高，台灣當然需要足夠防衛能力，讓對岸不敢輕啟戰端。美國在台協會處長谷立言指出，嚇阻力是維護和平的最佳途徑。道理不難：有能力自保，才有資格談和平。

但問題是，支持國防，不等於支持黑箱；支持軍購，也不等於要國會閉著眼睛埋單。行政院提出一點二五兆元國防特別預算，金額龐大、期程長達八年，人民自然會問：買什麼？何時到位？是否符合台灣實際防衛需求？是否已有發價書？會不會因產能問題延宕？這些問題不是杯葛，而是民主國家最基本的監督。

軍購不能變成「無菜單料理」。餐廳沒有菜單，消費者都會猶豫；何況是攸關國安、動輒上兆的公共支出。若政府只強調「國安優先」、「不能質疑」，反而會讓社會更不安。真正負責任的國防政策，應該是在必要保密的前提下，把採購類別、戰力目標、預算架構與風險控管說清楚，讓國會能審、人民能信。

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在野黨提出「有發價書才編預算」的但書，並非全然無理。發價書代表採購條件具體化，至少可避免先開空白支票、事後全民埋單。國防採購固然涉及機密，但機密不是黑箱的遮羞布，國安也不能成為排除監督的藉口。越是重大預算，越需要制度化的透明與追蹤。

然而，更不能忽視的是：在野黨以監督之名反覆拖延，已讓國防建設失去節奏。當協商一再空轉、版本遲遲不出，這已不是嚴審，而是讓台灣在關鍵時刻失去應有的防衛準備。

軍購案在野版本皆排除的「台美共同研發及採購合作裝備、系統」案類，軍事專家分析，這可能與美國國會2025年度國防授權法所通過的「台灣安全合作倡議（TSCI）」有關，旨在設立台美「共同基金」採購特殊武器裝備，是我方爭取數年，藉此籌獲難以獲得重要戰力的管道。（取自卓榮泰臉書）台灣面對的不是抽象風險，而是具體威脅。無人機、防空反飛彈、精準打擊、分散式作戰與戰備持續能力，都是現代戰爭的基本配備。這些不是「要不要買」的問題，而是「來不來得及」的問題。若因政治算計而延誤建軍，最後承擔後果的，只會是全體人民。

因此，真正負責任的做法，不是全盤照單全收，也不是無止境杯葛，而是「透明後支持、設條件通過」。能公開的就公開，涉及機密的就進入閉門審查；已有發價書者優先編列，未成熟者採分階段解凍；同時建立公開招標、利益迴避與定期檢核機制。如此才能在強化國防與防範弊端之間取得平衡。

人民要的不是戰爭，而是安全；不是口號，而是安心。國家治理的目的，是讓人民過上穩定、可預期的生活。兩岸關係需要穩健處理，國際關係也需審慎布局；既要有嚇阻的實力，也要保留對話的空間，降低誤判風險。

朝野協商走到今天，已沒有再拖的本錢。執政黨必須把話說清楚，在野黨也應在完成監督後順勢放行，而不是讓國防預算成為政治對抗的人質。

軍購要嚇阻，更要透明；和平要實力，更要信任。當人民清楚知道每一分錢用在哪裡，國防，才會真正成為守護台灣的力量。

軍購已不能再拖，朝野需盡快協商，執政黨必須把話說清楚，在野黨也應在完成監督後順勢放行。（資料照）

（作者為文字工作者）

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