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自由開講》台灣失聯移工突破9.4萬：應警惕韓國「失控」經驗

2026/05/16 12:30

◎ 黃杲傑

台灣失聯移工人數已突破9.4萬人，這不再只是勞動管理問題，而是涉及治安、產業公平與國家安全的複合型危機。以現行每日查獲約50人的速度，即便不增加新的人數，也需數年才能清空存量。然而，現實是「新的失聯持續發生」，治理陷入「越補越破」的困境。

國際警訊：非法人口的翻倍風險

根據國際數據，南韓合法外籍勞工不到20萬人，但非法滯留者卻估計高達39萬至43萬人。當非法管道規模遠超合法制度，移民治理將迅速轉化為嚴重的社會安全問題。台灣若持續採取零碎修補，極可能步上南韓後塵，面臨非法人口失控的威脅

台灣失聯移工人數已突破9.4萬人，若持續採取零碎修補策略，恐步上南韓後塵，面臨非法人口失控的威脅；示意圖。（圖取自freepik）台灣失聯移工人數已突破9.4萬人，若持續採取零碎修補策略，恐步上南韓後塵，面臨非法人口失控的威脅；示意圖。（圖取自freepik）地下市場擴張：合法業者的生存危機

失聯移工流入地下市場，已對基層產業造成實質衝擊：

•不公平競爭：非法黑工不繳稅、不投保，且不受勞動規範限制，使合法廠商在成本上處於劣勢。

•劣幣驅逐良幣：當低價黑工成為常態，守法雇主被迫退出，導致地下經濟擴張、政府稅收流失，並瓦解社會信任

治理失焦：重「福利」而輕「管理」

政府近年為與日韓搶工，致力於提升移工福利、放寬直聘，卻忽略了行政管理量能。

1.管理成本轉嫁：若廢除民間仲介制度卻未建立對等的行政服務，管理成本將轉由社會承擔。

2.法規空窗：大法官釋字第708號保障了人身自由，但也限制了收容期限。在行政配套不足下，部分移工在遣返程序中再度失聯，讓執法成果大打折扣

大法官釋字第708號。（擷取自憲法法庭網站）大法官釋字第708號。（擷取自憲法法庭網站）改革五大方針：重塑治理制度

台灣產業高度依賴移工，因此更不能放任制度失控。政府應立即推動：

1.資訊公開：透明公布失聯、查獲、遣返及再逃逸比例，落實社會監督。

2.提升效率：整合移民、警政、勞動部與駐台機構，加速身分確認與遣返流程。

3.重罰非法：鎖定地下仲介與非法雇主，從源頭切斷黑工市場誘因。

4.優化轉換機制：建立合理的申訴與換雇主管道，減少移工因處境艱難而選擇失聯。

5.國安級資料庫：針對組織性非法仲介與累犯，採取更高強度的追蹤管理。

台灣產業高度依賴移工，政府應立即推動五大改革方針：公開資訊、提升效率、重罰非法、優化轉換機制及建立國安級資料庫；圖為非法移工遭逮後遣返畫面。（資料照）台灣產業高度依賴移工，政府應立即推動五大改革方針：公開資訊、提升效率、重罰非法、優化轉換機制及建立國安級資料庫；圖為非法移工遭逮後遣返畫面。（資料照）別讓9萬人變成40萬人

南韓的案例是一記警鐘。當非法雇用成本過低、查緝與遣返機制失效，非法人口將成幾何式增長。移工不是敵人，失控的制度才是問題。台灣必須在還有機會「補破網」時，重新建立一套兼顧人權、產業需求與國家安全的治理制度

（作者為中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會榮譽理事長）

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