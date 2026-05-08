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自由開講》從走訪印度經驗看台灣引進印度移工

2026/05/08 18:00

◎ 江瑜庭

近日民進黨提議引進印度移工，引起廣泛討論；示意圖。（彭博檔案照）近日民進黨提議引進印度移工，引起廣泛討論；示意圖。（彭博檔案照）近期民進黨所提議引進印度移工的議題吵得沸沸揚揚，引得民眾議論紛紛。作為一名在新竹市就讀大學的學生，更能共感台灣人對於移工的刻板印象與擔憂。在台灣人眼裡，印度是一個人人不平等、每小時性侵案件高達51件的國家，充斥著危險、父權、惡意，除此之外也參雜著對於印度多樣的負面刻板印象。但事實真的只有這樣嗎？

今年（2026）三月，我隨教授與清大印度中心至印度進行參訪與交流，也進行派遣華師至印度的策協商談判。在這過程中，我不乏有許多機會與當地簽約學校學生交流聊天的機會，令人驚訝的是，我在與八位學生的交談中，每一位學生都表達了他們有到台灣就學的意願，也讓我憶起在我就讀的清華大學中，就有132名印度籍學生。

實際走訪印度讓我看到，印度人聰明、熱情、誠以待人的一面。我也深刻意識到，印度不是只有髒亂和危險。台灣自詡是一個包容多元的民主社會，但在看到網路上民眾反彈中激進、充滿歧視又違反現實客觀的言論，實在備感諷刺與遺憾。同時，我們也忽略了印度移工其實並沒有設定特定性別，若是以性別及性自主議題為擔憂，那政府應該思考是否能以女性移工作為主要引進對象，並且增加印度移工申請門檻與人事培訓。再怎麼說，都不該放任民眾對於印度移工議題有無限上綱的批評與歧視。將心比心，台灣人對於在國外受到歧視和言語攻擊，也會感到憤怒與不平。

筆者認為，台灣自詡是一個包容多元的民主社會，但網友對於印度移工卻充滿歧視性的言論，令她感到諷刺。國民黨團亦表示，在逃逸移工問題未解決之前，全面反對引進印度移工。（資料照）筆者認為，台灣自詡是一個包容多元的民主社會，但網友對於印度移工卻充滿歧視性的言論，令她感到諷刺。國民黨團亦表示，在逃逸移工問題未解決之前，全面反對引進印度移工。（資料照）我認為政府目前該做的，除了暫緩政策的推進外，更重要的是對於印度國情的澄清，以保障在台之印度籍學生與工作者免於歧視及權益迫害。否則，在台灣的印度人對台灣又有什麼樣的看法呢？

印度作為全世界最多人口的國家，未來之產業及國際競爭力不言而喻，台灣方為促進台印關係而簽定的合作備忘錄，現在卻反而讓惡意與歧視肆意蔓延，實屬達到反效果。

（作者為清華大學學生）

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