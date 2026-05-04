Emmy時間》6月底前可望超英趕印 台股衝世界第四大股市

這其實不是新聞，我相信很多人都已經知道了，新聞是在我們前面一名是4.59兆美元的英國，這是世界金融之都，更前面一名是4.96兆美元的印度，依照目前台灣經濟的成長速度，我想應該六月底以前都能順利超越。

◎ 胡采蘋

嗨各位同學，根據我所追蹤的市值網站，台股總市值目前是4.36兆美元，已經超越加拿大，成為全球第六大股市。

台股總市值目前是4.36兆美元，已經超越加拿大，成為全球第六大股市。（資料照）這其實不是新聞，我相信很多人都已經知道了，新聞是在我們前面一名是4.59兆美元的英國，這是世界金融之都，更前面一名是4.96兆美元的印度，依照目前台灣經濟的成長速度，我想應該六月底以前都能順利超越。

前三名分別是美國74兆美元，中國22兆美元，日本8兆美元，我們很有機會成為世界第四大股市，而且留在全球前五名很長時間。希望是一百年。

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我早就跟大家講過台灣會重返榮耀，現在不但是重返榮耀，而且我們會超越過去的台灣人，為台灣創造新的紀錄。

這個國家會變成一個可以跟英國法國德國這種國家平起平坐的中型國家，我們還有很多事情要做，除了產業、經濟，還有整個國家的人格，國家新的文化，要做的事情真的太多太多了，我只希望自己能儘量活得足夠長久。

每個人要重新認識自己，不再像以前那樣畏畏縮縮，一有事情就責備自己、輕視自己、覺得自己不配，這是錯誤的，必須糾正過來。整個國家的人格都要有所成長，這是我們這一代人下一階段最重要的任務。

台股今天（0504）站穩4萬點，現在不但是重返榮耀，而且為台灣創造新的紀錄。（資料照）一個強大的國家，以及尊嚴的人格。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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