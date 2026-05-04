自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~黃貞祥》台北滅鼠不能只靠滿城灑藥：安鼠之亂正在替老鼠上一堂演化課

老鼠，不是灑了藥就會乖乖退場的都市灰塵。牠們是高繁殖率、高學習能力、高適應力的哺乳動物。今天用粗放方式對付牠，短期也許殺掉一批，長期卻可能像在替城市鼠群辦一場殘酷的選秀。人類以為自己在滅鼠，老鼠卻在我們人為製造的天擇壓力下被篩選得更難纏。
名家分享

名家分享

2026/05/04 17:00

◎ Gene Ng（黃貞祥）

台北最近的鼠患，已經不只是幾段驚悚影片、幾則民眾抱怨、幾張公園投藥照片而已。從市場、住宅區、公園到老舊巷弄，老鼠像灰色潮水一樣鑽出城市裂縫，逼得市民心驚膽戰。

更嚴重的是，今年（2026）初台北出現漢他病毒死亡個案，住家周邊捕獲的老鼠還驗出病毒抗體。這一刻，鼠患已經從「噁心」變成公共衛生警訊，從市容問題變成城市治理的體檢報告

台北近日爆發嚴重鼠患，問題已從市容樣貌升級至城市治理層面。圖為作者AI製圖。（取自貼文）台北近日爆發嚴重鼠患，問題已從市容樣貌升級至城市治理層面。圖為作者AI製圖。（取自貼文）

我原本不想蹭這個話題。現在什麼事都能被說成趁機蹭流量，老鼠一跑上新聞，所有阿宅都衝上去喊兩句，彷彿不罵幾聲就落伍。我本來想算了，讓政治歸政治，讓環保局歸環保局。可是看到台北市政府目前這種以大量投藥為主的處理方式，身為一個專業演化生物學家，實在看不下去。

生物學有一句名言：「Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution。」意思是，如果不從演化角度理解，生物學裡許多現象都說不通。這句話用在今天的台北，也同樣刺耳。

我要更進一步說：「Nothing in Our Societies Makes Sense Except in the Light of Evolution。」我們的社會、城市、制度與治理，也常常要放在演化的光照下才看得清楚。因為人類治理的對象，很多時候不是靜止的物件，而是會學習、會繁殖、會適應、會反擊的生命。

老鼠正是如此。

老鼠不是行政表格上的「待清除項目」，也不是灑了藥就會乖乖退場的都市灰塵。牠們是高繁殖率、高學習能力、高適應力的哺乳動物。你今天用粗放方式對付牠，短期也許殺掉一批，新聞畫面也許比較好看，長期卻可能像在替城市鼠群辦一場殘酷的選秀。

比較貪吃的先死，粗心大意的先死，不會避餌的先死。留下來的，往往是比較警覺、比較會躲、比較會避開陌生餌塊、比較能利用管線與垃圾系統的個體。幾輪下來，人類以為自己在滅鼠，老鼠卻在我們人為製造的天擇壓力下被篩選得更難纏

這就是演化。

今年（2026）初，我住在台北市大安區的外國朋友就曾私下抱怨。他們來台灣這幾年，在住處附近看到老鼠的機會愈來愈多。這種觀察當然不是正式調查，不能當成完整統計，可是生活裡的警訊往往就是這樣冒出來。

當外國阿宅都開始覺得「怎麼台北老鼠愈來愈常見」，我們就不能再假裝這只是偶發事件。這顯示台北的日常治理正在鬆動，垃圾、廚餘、施工、老舊建物、管線縫隙與公共市場管理，可能早就累積成一張適合老鼠安居樂業的城市地毯

市府現在強調大量投藥、加強清消、宣導三不原則。三不原則當然正確，不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃，聽起來簡潔有力，也符合病媒防治基本精神。問題在於，如果真正做的主要還是滿城投藥，那三不就很容易淪為口號。

環境部化學署呼籲各地應優先落實「防鼠三不」原則。（取自環境部化學署網站）環境部化學署呼籲各地應優先落實「防鼠三不」原則。（取自環境部化學署網站）

這就像一邊跟孩子說少吃糖，一邊把整桌蛋糕放在客廳。老鼠的糖，就是夜市廚餘、菜市場殘渣、沒封好的垃圾、老舊管線、防火巷雜物、工地邊角與下水道通道。這些東西不處理，鼠藥再多也只是拖地不關水龍頭。

更糟的是，粗放投藥可能製造錯誤的成就感。藥塊看得見，清消車看得見，工作人員看得見，照片好拍，新聞好交代，通報量下降也好拿來宣布階段性成果。可是老鼠密度真的下降了嗎？鼠群移去哪裡了？哪些鼠種被殺掉，哪些留下來了？毒餌有沒有被吃？鼠屍有沒有回收？非目標動物有沒有中毒？抗藥性有沒有被篩選？這些看不見的問題，才是治理的骨頭。

再把視野放遠一點，台北現在的做法，其實早有人試過，而且結局並不光彩。法國巴黎曾經面對嚴重鼠患，政府也祭出大量投毒的強硬手段，結果卻是投入巨大成本，成效有限，還引發動物福利與生態風險的爭議。鼠群並沒有因此消失，只是轉移、適應、再回來。巴黎的經驗擺在眼前，台北卻彷彿充滿信心，彷彿只要藥下得夠多，問題就會迎刃而解。這種信心，說穿了有點讓人摸不著頭緒。

老鼠不是一桶水，倒掉半桶就少半桶。牠們是一個會繁殖、遷移與調整行為的族群。都市裡只要食物還在，洞還在，路還在，遮蔽還在，鼠群就能捲土重來。局部殺掉一些個體，反而可能讓剩下的老鼠競爭變少、資源變多、繁殖更順。這就像你把夜市攤位清掉一半，卻不管人潮與租金，空位很快又會被補上。城市提供了生態位，老鼠就會來填。

台北近年的都更與施工，也不能置身事外。拆除、開挖、翻修管線，都可能驚動原本藏在地下與老舊建物裡的鼠群。牠們不會因為怪手一來就人間蒸發，只會搬家。從地下搬到一樓店面，從工地搬到隔壁住宅，從市場周邊搬到公園與巷弄。若都市更新沒有施工前鼠類風險評估，沒有施工中防鼠圍阻，沒有周邊監測，沒有完工後管線封堵，那就是邊拆牠們的家，邊把牠們趕進市民的生活空間

台北近年的都更與施工，也是造成鼠患的原因之一。（台北市更新處提供）台北近年的都更與施工，也是造成鼠患的原因之一。（台北市更新處提供）

還有二次中毒問題。台北不是只有人與鼠。黑冠麻鷺、貓頭鷹、蛇、流浪貓狗，甚至松鼠與其他野生動物，都是城市生態的一部分。抗凝血鼠藥常常不會讓老鼠當場死亡，而是讓牠帶著毒素移動、虛弱，最後死在某個角落。若掠食者吃下中毒老鼠，就可能跟著受害。為了殺老鼠，把原本可能壓制鼠群的掠食者一起傷害，這種做法簡直像為了趕蟑螂，把家裡所有蜘蛛也毒死，然後驚訝小強怎麼又回來了。

真正有效的滅鼠，不能靠一時狠勁。它需要像治慢性病一樣，先量血壓、抽血、看病史、改飲食、調生活，再必要時用藥。城市鼠患也是慢性病。要知道哪些地方是熱區，哪裡是市場廚餘問題，哪裡是老舊管線問題，哪裡是工地擾動問題，哪裡是公園生態風險問題。

要分辨溝鼠、屋頂鼠、家鼷鼠，因為不同鼠種行為不同、棲地不同、防治方式也不同。要監測鼠跡、捕獲率、取食率、鼠屍回收率、病毒陽性比例與抗藥性風險。沒有資料，治理就像閉眼打地鼠，槌子揮得震天響，最後可能打到自己的腳。

鼠藥不是不能用。公共衛生風險已經升高，必要時當然要用。但鼠藥必須精準、可追蹤、可回收、可檢討。毒餌應放在防竄改餌站，定點編號，清楚標示，記錄投放量、取食量與回收量。兒童活動區、寵物出入區、公園花圃、生態敏感區，更應嚴格限制開放式投放。市府說藥劑合法，這只能證明藥物可以依法使用，不能證明投放方式合理。菜刀合法，不代表可以在騎樓揮舞。

鼠藥投放必須精準、可追蹤、可回收、可檢討，兒童活動區、寵物出入區等地更應嚴格限制開放式投放；圖為線形公園投放的老鼠藥。（林亮君提供）鼠藥投放必須精準、可追蹤、可回收、可檢討，兒童活動區、寵物出入區等地更應嚴格限制開放式投放；圖為線形公園投放的老鼠藥。（林亮君提供）

台北需要的，是一套城市生態免疫系統。市場要管廚餘，夜市要管收攤後的殘渣，老舊社區要封堵管線縫隙，防火巷要清，工地要納入鼠患風險管理，公園要避免傷害非目標動物，衛生局、環保局、工務、都發、市場管理單位要真的串起來。否則各局處各掃門前雪，老鼠就在縫裡逍遙法外。

最該被批評的，不是市府有沒有做事，而是做事有沒有符合生態與演化邏輯。治理老鼠不能只看眼前死了幾隻，還要看留下來的是什麼樣的老鼠。不能只看通報少了幾件，還要看鼠群是否轉移。不能只看藥撒了多少，還要看食物來源有沒有切斷。不能只看市容表面乾淨，還要看城市底層那張餵養老鼠的網有沒有被拆掉。

老鼠其實很誠實。哪裡有食物，牠們就去；哪裡有洞，牠們就住；哪裡有路，牠們就鑽；哪裡管理鬆散，牠們就繁衍。牠們沒有市籍，不讀政黨新聞，也不聽記者會。牠們只用身體投票，投給最適合牠們生存的城市角落。

所以，台北今天面對的不是單純的「老鼠太多」，而是都市代謝失衡。垃圾、廚餘、老舊建物、都更擾動、下水道、市場管理、公共衛生焦慮與政治表演，全都糾纏在一起。老鼠只是把這些裂縫具象化的小灰色信使。市府若只急著把毒餌丟向牠們，卻不願讀懂牠們為何出現，那麼被毒死的只是幾批老鼠，被留下來的，仍然是同一座繼續餵養老鼠的城市。

台北鼠患是都市代謝失衡的反映，市府若只急著把毒餌丟向牠們，卻不知道牠們從何而來，那麼被毒死的只是幾批老鼠，被留下來的，仍然是同一座繼續餵養老鼠的城市。（資料照）台北鼠患是都市代謝失衡的反映，市府若只急著把毒餌丟向牠們，卻不知道牠們從何而來，那麼被毒死的只是幾批老鼠，被留下來的，仍然是同一座繼續餵養老鼠的城市。（資料照）

「Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution。」這句話提醒我們，生命會回應環境壓力。台北的鼠患也在提醒我們，社會治理同樣逃不出演化的光。當城市用粗放投藥製造選汰壓力，老鼠就會用更警覺、更會躲、更能適應的方式回應。人類以為自己強勢出手，實際上可能正在替老鼠上課。

而這堂課，最後繳學費的恐怕不是老鼠，是台北市民。

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自Gene Ng臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書