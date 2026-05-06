有志一「童」》新加坡的外籍人才戰略：分層引才、精準控管

新加坡政府為因應人口老化加速的社會，建構出高度分層的人才引進體系，分為頂端（EP）、中層（SP）與底層（WP），此一分層制度在資格條件與權利配置上設有明確差異。另外，為落實「重質不重量」的原則，薪資門檻與評分制度也進一步強化選擇性開放。

◎ 童振源

作為全球重要的商業與金融樞紐，新加坡的經濟運作長期建立在高度國際化的人力結構之上。外籍勞動力不僅支撐基礎建設與服務體系，更深度嵌入金融、科技與先進製造等核心產業。隨著人口老化加速與社會承載壓力逐步浮現，政府在「開放人才」與「社會控管」之間持續尋求平衡，以同時回應經濟發展、產業升級與社會穩定等多重目標。

這套政策的關鍵，在於處理三個彼此牽動的核心原則：

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其一，維持親商環境與經濟競爭力，確保企業得以持續取得全球所需的人才與技能。

其二，保障本地勞工與就業市場，避免薪資遭壓抑，維繫中產階級的發展空間。

其三，兼顧城市的可持續性，在土地與基礎設施有限的條件下，防止人口過度擴張對住房與交通造成壓力。

因此，其人才政策已不再是單向開放工具，而是一項需持續校準的精密治理工程。

隨著人口老化加速與社會承載壓力逐步浮現，新加坡政府推出高度分層的人才引進體系。（取自貼文）

在此架構下，新加坡建構出高度分層的人才引進體系，使各類工作准證成為精準配置人力的政策槓桿。頂端的「就業准證」（EP）鎖定高階專業人才與經理人，支撐金融服務、科技創新與跨國企業運作；中層的「中階技術人員准證」（SP）補足技術型人力，維繫製造、醫療與資訊服務等產業的運作韌性；底層的「工作准證」（WP）則導入基礎勞動力，填補建築、海事、製造、服務業及家庭幫傭等長期人力短缺部門。

此一分層制度在資格條件與權利配置上設有明確差異，不僅提升人力配置效率，也引導產業升級與本地勞工技能提升，使外籍勞動力成為結構轉型的一部分，而非單純的替代來源。

為落實「重質不重量」的原則，薪資門檻與評分制度進一步強化選擇性開放。以EP為例，最低薪資門檻已提高至月薪5,600新幣，金融業為6,200新幣，並隨年齡與經驗遞增，最高可達11,500與12,700新幣。

同時，「互補專才評估框架」（COMPASS）從薪資、學歷、企業多元性與支持本地就業等四大面向進行綜合評估，具體落實「互補而非替代」的核心邏輯，確保外籍人才的引入能提升整體生產力與本地薪資，而非擠壓就業空間。

SP的起薪門檻亦提高至3,300新幣（金融業為3,800新幣），並隨年資逐步調升至約4,800至5,650新幣。這些門檻不僅是收入標準，更是政策篩選機制，用以確保引進人力具備足夠的附加價值。

相較於高階人才的彈性，中低階勞動力（WP）則置於更嚴格的管控體系之中。政府透過外勞配額與分級勞工稅雙重工具，一方面限制企業聘用外籍基層員工的比例，另一方面提高使用成本，形成「以價制量」的制度設計。此一安排傳遞明確訊號：外籍勞工可作為必要補充，但不應成為長期依賴的低成本替代，進而促使企業在擴充人力與推動自動化之間作出取捨。

不過，在家庭幫傭領域則採取不同規範，其權益主要由專門法令保障，目前未設申請人數限制，亦無法定最低薪資。然而，雇主仍須負擔勞工稅：首名幫傭約300新幣，第二名提高至約450新幣；若家庭中有年幼子女、年長者或身心障礙者，則可適用約60新幣的優惠稅率。此一差異化設計，反映政策在社會照護需求與成本控管之間的平衡。

面對產業缺工與轉型壓力，新加坡亦展現高度制度彈性，透過「策略性鬆綁」進行動態調整。例如，擴大「非傳統來源國」適用範圍，並將廚師、重型車輛司機與製造業操作員等納入清單；同時取消基層移工工作年限上限，並將最高就業年齡放寬至與本地退休年齡一致的63至64歲。

面對產業缺工與轉型壓力，新加坡亦透過「策略性鬆綁」進行動態調整。例如，擴大「非傳統來源國」適用範圍，並將廚師與製造業操作員等納入清單；示意圖。（法新社檔案照）

這些措施表面上是對既有管制的例外，實則是為避免經濟運作受阻而預留的調節空間，顯示其人力政策並非僵化規範，而是一套可隨現實條件靈活調整的動態系統。

從整體結構觀察，這套制度已形塑出明確的人力金字塔。截至2025年12月，新加坡外籍員工總數達163萬5,700人，占總體勞動人口約43%；其中EP持有人為20萬3,300人、SP為17萬8,900人，而WP則高達122萬2,700人。此一分布並非偶然，而是薪資門檻、產業需求與制度工具交互作用的結果。

在頂端競才方面，新加坡進一步推出「頂級專才准證」（ONE Pass），將門檻提高至月薪3萬新幣，並賦予跨企業流動與創業自由，配偶亦可合法就業，精準鎖定跨國企業高管、金融菁英與科技領域頂尖人才。其本質，是將頂尖人才視為戰略性資源進行配置。

在產業端，推出「戰略經濟人力計畫」（M-SEP），為參與投資、創新與國際化的企業提供額外最高5%（上限50人）的外勞配額，使具高度經濟貢獻潛力的企業在擴張時不受既有配額限制。

同時，更提供「緊缺職業清單」（SOL），明確標示人工智慧、綠色經濟、碳管理、半導體與精準醫療等關鍵領域的人才缺口，為相關EP申請者提供最高20分的COMPASS加分。此舉不僅降低關鍵人才引進門檻，更使人力政策直接轉化為產業發展的導引工具。

整體而言，新加坡的外籍人才政策呈現鮮明的分層治理結構：頂端以高薪與高度自由吸引全球菁英，中層透過薪資門檻與徵費機制促進產業升級，底層則以配額與分級勞工稅維持經濟基本運作。透過ONE Pass、M-SEP與SOL等機制的疊加，該體系不僅具備「管制」能力，更展現精準「引導」的政策功能。

新加坡的外籍人才政策呈現鮮明的分層治理結構：頂端以高薪與高度自由吸引全球菁英，中層透過薪資門檻與徵費機制促進產業升級，底層則以配額與分級勞工稅維持經濟基本運作；示意圖。（彭博檔案照）

新加坡引進外勞的關鍵，從來不在於單純擴充數量，而在於精密的結構配置與人才互補。在此框架中，外籍勞動力既是經濟成長的引擎，也是產業轉型的槓桿。未來如何在吸引全球菁英與維持社會共融之間持續校準，將決定新加坡在國際競爭中的位置；當人才本身成為最稀缺資源，新加坡治理人才的能力，便是其整體競爭力的最終體現。

（作者為我國駐新加坡代表）

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