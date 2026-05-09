自由開講》千部台語片佚失的台語片70年（上）- 從發現《玉寶劍》到《薛平貴與王寶釧》台語片客語版修復紀事

◎ 曾吉賢

1988年井迎瑞教授是我就讀世新廣電科時紀錄片的啟蒙老師，1989年他成為電影資料館館長，歷時8年搶救下200部「台語電影」，但尚有千餘部佚失。井迎瑞在1997年成為國立臺南藝術學院音像紀錄所創所所長，我是第三屆的學生。除了紀錄片，井老師帶給我的更多是歷史影像維護保存之於台灣電影文化主體的重要性。2003年民藝收藏家也是我的好友洪輝龍先生告知我一批包含《南進臺灣》等系列日治時期電影膠卷等待救援，我告知井迎瑞教授，之後井老師與國立臺灣歷史博物館籌備處的呂理政主任共同搶救與修復。2004年我又在新北市板橋一資源回收場發現公部門丟棄了一批新聞片、宣傳片，隨即轉運回南藝大。

2012年露天放映業者張環裕先生將其早年投資近四十萬還能使用的兩台碳精棒放映機出售。（作者提供）2012到2013年我在新竹縣考察在地電影產業的發展歷史，田野調查歇業的影院，策劃並執行了新竹縣政府文化局「新瓦屋大戲院」的策展。

那時台灣電影院正面臨數位放映的變革，老戲院因為無法負擔數位放映設備的投資紛紛歇業，造成又一波地方戲院的覆滅，2013年我踩進竹北金寶戲院，在已斷電的戲院內老闆拿著手電筒拿起數張電影海報送給我，這家戲院是他「綁」（承租）的最後一家戲院，此時新竹縣13鄉鎮市已無一家電影院或戲院。同時為了展示影院的設備與物件我在網站的拍賣網中打撈是否有相關的訊息，正巧看到了一組可運作露天放映用的碳精棒放映機在網路拍賣，我立即驅車前往苗栗後龍與賣家見面，他是張環裕先生，14歲就在戲院放映電影，之後自己創業成為露天電影放映業者。



露天電影在台灣形成特有的觀影文化並流行了近三十年，張師傅說在70年代放映兩場電影行情為4000元，當時一位水泥師傅工作一天800元。（作者提供）事實上，在80年代中後期許多電影院老闆結束戲院之後，轉而投入「廟口電影」的露天放映，雖然電影院消失了，但因此許多電影膠卷反而被留了下來。因為酬神、簽賭大家樂，台灣露天電影曾風行台灣鄉野間，電影取代了歌仔戲、布袋戲蔚為流行。

放映的膠卷來自台北幾家公司，他們蒐購在台灣巡映完畢後的電影拷貝片提供租賃甚至賣斷，各地區都有從台北收購下片的電影拷貝提供出租的中盤，甚至受歡迎的台語電影或國語電影這些中盤會自行出資「洗底」，再製作拷貝。有些第一線的映演業者則會買下幾部拷貝，節省長期租用的租金，於是大批的二輪電影在戲院外造就另一個電影文化生態。從70年代末到90年代初的35毫米電影，包含大量社會寫實、香港警匪、軍教、以及部分新寫實電影，其中夾著少量70年代後期的台語電影在台灣各地廟口、慶典、甚至墓園間放映著。也因此，意外留存了珍貴甚至是佚失的電影。



張師傅放映的膠卷是向台中大肚人稱阿肥的趙文漢先生長期租賃，通常台語片較國語片貴，阿肥家中的倉庫存放上千部電影膠卷。（作者提供）張環裕師傅因為身體已無法負擔碳精棒放映機的重量，割捨陪伴他數十年的吃飯傢伙。我前往苗栗找到他，為了證實機器是可運轉的，他仔細的教我每個操作的動作，忽然一束亮光從鏡頭射出，我決定買下的不只是機器這麼簡單的事情，而是和張師傅坐下談如何讓電影膠卷放映這件事重新被看見。有了碳精棒放映機，接下來就要尋找電影膠卷。張師傅成為我田野的帶領者，重回他租片的中盤、甚至是與他競爭的對手，那幾年我親眼得見在台中鄉下一座鐵皮倉庫裡擺放千餘部電影膠卷。



2013年在這座像小山的資源回收場裡藏著數部被丟棄的早期電影膠卷，管理人員問我，膠卷多大？我用雙手比了大約30公分大的圓形，他說：「好找！有人來找過戒指！」（作者提供）那一年我陸續發現隱藏在民間的早期台語電影，2013年5月有一天張師傅緊急通知我，他得知一位露天電影業者將已有醋酸症或沾黏的電影膠卷丟棄，其中有早期黑白電影。我一聽黑白電影便驅車前往，到了現場在我眼前是將近兩層樓高的資源回收物品。

因為資源回收物被翻攪，我聞到醋酸味，新竹社區影像培力計畫的余祉頡先生正拉出第一部被發現的電影膠卷。（作者提供）在與管理人員商量後，配合堆高機作業，張環裕先生父子在地面上檢視堆高機為我們抖落的回收物，負責新竹社區影像培力計畫的余祉頡先生在高處瞭望，從早上到下午，當第一卷電影膠卷被拉出後，陸續有十幾卷被發現。這批膠卷在這資源回收場已有五天的時間，經歷了下雨的浸泡，擠壓變形，先帶回我設在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化園區內的「社區影像合作社」晾乾除濕，再後送國立臺南藝術大學音像藝術媒體中心進行搶救。從這批膠卷中發現一部黑白台語電影；《媽媽為著妳》，白虹、洪明麗主演，梁哲夫導演，1962年出品，本片被註明「佚失」。若井迎瑞老師在電影資料館時期搶救了200部台語電影，那這部《媽媽為著妳》就是第201部。



我與張師傅等人經過一整天的翻找，被丟棄的膠卷全數找到。張師傅說：「曾老師，真拍謝，我以前也是這樣丟過好幾十部電影膠卷。」（作者提供）（作者為國立臺南藝術大學音像紀錄研究所副教授兼所長）

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