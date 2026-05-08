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自由開講》別讓「用肺發電」成常態 空污修法從人民健康出發

2026/05/08 09:25

◎ 陳清雲

藍白立委提出《空氣汙染防制法》修正草案，表面上是制度與權限之爭，實質上卻是「誰來承擔空污代價」的根本問題；示意圖。（資料照）藍白立委提出《空氣汙染防制法》修正草案，表面上是制度與權限之爭，實質上卻是「誰來承擔空污代價」的根本問題；示意圖。（資料照）

空氣汙染防制法》修正草案近日在立法院引發激烈討論，表面上是制度與權限之爭，實質上卻是「誰來承擔空污代價」的根本問題。多年來，中南部承受燃煤發電與高耗能產業排放的壓力，人民長期以健康換取經濟發展，「用肺發電」幾乎成為無奈的日常。當修法終於有機會檢討既有制度時，社會真正期待的，不是技術性的修補，而是價值排序的翻轉。

現行制度長期強調中央統一管制，地方政府在面對空污問題時，往往只能被動承擔民怨，卻缺乏足夠工具回應在地需求。這樣的設計，使得空污治理與地方生活經驗產生落差。當居民每天呼吸的是污染空氣，卻無法透過地方治理機制有效改善，制度本身就已失衡。因此，修法若能適度強化地方政府在燃煤管制與排放標準上的裁量空間，讓最貼近民意的層級有更大作為，正是回應環境正義的必要一步

當然，地方權限的擴大，必須有清楚的法律邊界與配套，避免標準紊亂或執行落差。但這不應成為否定改革的理由。真正的問題，不在於「要不要給地方權力」，而在於如何建立一套既能保障地方健康權，又能維持制度一致性的治理架構。與其因風險而裹足不前，不如透過更周延的制度設計，讓地方與中央形成分工而非對立。

更重要的是，空污問題不能再以「經濟發展必要之惡」來合理化。過去長期依賴燃煤發電，確實支撐了產業發展，但也留下沉重的環境與健康成本。當國際社會已逐步朝向減煤與低碳轉型，台灣若仍停留在高污染能源結構，不僅不利於環境永續，也將削弱長期競爭力。減少燃煤依賴，應成為政策明確方向，而不是在各種考量下反覆搖擺。

能源轉型的過程，必然涉及多元選項的討論。無論是再生能源、節能措施，或其他低碳能源的搭配，都應回到一個共同原則：降低污染、保障健康、維持合理供應。任何單一選項都不應被過度神化，也不應因意識形態而被完全排除，關鍵在於是否符合整體公共利益。

能源轉型的過程涉及多元選項的討論，應回到共同原則進行思考：降低污染、保障健康、維持合理供應；示意圖。（資料照）能源轉型的過程涉及多元選項的討論，應回到共同原則進行思考：降低污染、保障健康、維持合理供應；示意圖。（資料照）

回到這次修法，爭議之所以激烈，正因為牽動的不只是法條文字，而是人民對「乾淨空氣」的基本期待。當制度設計讓部分地區長期承擔較高污染風險，卻缺乏對等的決策權，這樣的結構本身就違反公平原則。修法的真正意義，不在於技術細節的調整，而在於重新確認：人民健康，是否應該被放在優先位置

因此，立法機關在審議過程中，更應廣納各界意見，透過公聽會充分對話，讓地方政府、產業界、醫療專業與公民團體都能表達立場。唯有在資訊充分、討論完整的基礎上，修法才具有正當性與可行性。倉促通過，或一味延宕，都無助於問題解決。

空污法修法，是一次重新檢視發展模式的機會。經濟可以成長，但不應建立在犧牲健康的前提之上；能源可以轉型，但不能忽視地方承受的現實壓力。當我們談制度、談產業、談供電時，更不能忘記，每一口空氣，都是人民最基本的生活權利。

別再讓「用肺發電」成為常態。讓修法回到初心，從人民健康出發，才是這場爭論應回到的正確方向。

（作者為立法院法制局前局長）

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