自由開講》高鐵無線電盜接案 揭開國安級資安破口

◎ 陳言

高鐵無線電訊號參數遭人複製冒用，警方查出涉案人為靜宜大學男大生。（資料照）高鐵無線電遭盜接，導致列車緊急停車。表面上看，是一名大學生誤觸系統；但真正令人不安的，不是個人行為，而是國家關鍵基礎設施，竟可能被一般設備輕易撬開一道縫。

高鐵不只是單純的交通工具，而是承載數百萬人流動的公共安全命脈。若只是竊聽，已足以引發警覺；如今卻進一步涉及參數複製、訊號冒用，甚至觸發列車緊急停車警報，迫使列車停駛，性質早已從資安事件，升高為行車安全問題，更直指國安層級風險。

問題的核心，不在於嫌犯背景，也不在於其是否自稱「誤觸」。真正的問題是：一套攸關高速運輸安全的通訊系統，為何能被外部設備接近、掃描、複製，甚至介入運作？如果今天是個人好奇測試，明天若換成有組織、有目的的攻擊者，誰來承擔後果？

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長期以來，我們談資安，往往停留在網站被駭、個資外洩、系統當機的層次。但在數位化社會，資安早已從虛擬世界延伸到實體運作。列車可能停駛、號誌可能錯亂、醫療系統可能失靈、電力與通訊可能中斷，這些不再是電影情節，而是隨時可能發生的公共危險。

因此，主管機關不能再以「個案」切割責任。司法偵辦固然必要，但更關鍵的是制度責任必須被追究。相關單位必須說清楚：系統多久未更新？驗證機制是否過時？設備權限是否分級管理？異常訊號能否即時辨識？外部掃描是否有預警能力？如果每一次都等事故發生後才補破網，治理本身就是在放任風險累積。

更不能忽視的是，檢討絕不能只停在高鐵。台鐵、捷運、機場、港口、電力、水利、醫療、警消與政府通訊系統，都是同一張風險網的一部分。國家關鍵基礎設施不應各自為政，更不能用「尚未出事」當作安全證明。沒有被入侵，不代表沒有漏洞，只代表尚未被利用。

針對高鐵無線電盜接一事，檢討必須包含港口、台鐵、捷運、機場等通訊系統；示意圖。（資料照）政府必須立即建立跨部會的關鍵通訊資安體檢機制，導入實際攻防測試、模擬駭客攻擊的紅隊演練與常態化應變演習。公共系統的採購與維運，也不能只看價格與功能，而應納入資安更新能力、弱點通報機制、長期維護與備援設計。公共安全不是一次性建設，而是長期對抗風險的能力。

同時，社會也應重新正視科技倫理的界線。技術能力不應成為越界的藉口。無線電研究可以發展，但一旦觸及公共運輸、警消救災與醫療通訊，就已觸法。教育體系與主管機關，不能只培養技術，更必須強化法治與責任意識。

高鐵急停，所幸未釀成傷亡，但這不是制度可靠，而是僥倖未出大事。把公共安全寄託在運氣，本身就是失職。真正成熟的治理，不是出事後道歉、補破網，而是在風險發生之前，就把漏洞找出來、把制度補起來。

今天停下來的是列車；若仍視而不見，明天停下來的，可能不只是列車，而是整個社會運作。

（作者為文字工作者）

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