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自由開講》認清威脅 拒絕兩面話的政治投機

2026/05/08 17:00

◎ 郭索

國民黨立委陳玉珍日前於立法院質詢時，提到「若中國關閉金門供水該如何應對」的問題，建請政府開放金門與中國通水、電。（資料照）國民黨立委陳玉珍日前於立法院質詢時，提到「若中國關閉金門供水該如何應對」的問題，建請政府開放金門與中國通水、電。（資料照）立法委員陳玉珍在立法院質詢行政院長卓榮泰時，主動拋出「若中國關閉金門供水該如何應對」的問題，引用《孫子兵法》中「無恃敵之不來，恃吾有以待之」的語句，試圖營造自身具備戰略思維的形象。然而，她隨即又急於撇清，否認中國是敵對勢力，甚至將相關論述歸咎於民進黨的政策定位，這種前後矛盾的發言，使整起事件不再只是政策討論，而成為一場赤裸的政治操作。其核心問題不在於提問本身，而在於她同時試圖傳遞兩種互相衝突的訊息，讓理性討論淪為話術包裝

從戰略邏輯來看，金門供水問題本質上是一項高度敏感的國安議題。當一個地區的民生資源掌握在潛在威脅方手中時，任何負責任的政治人物都應正視風險、提出替代方案與備援機制。然而陳玉珍的表現，卻是將這樣的結構性風險轉化為政治語言上的模糊操作。一方面，她透過提問承認風險存在；另一方面，卻又拒絕在政治立場上給予明確界定，這種刻意的模糊，正是為了在選舉中同時迎合不同立場的選民，甚至對外釋放「不敵對」的訊號

更值得關注的是，此類行為與中共長期的統戰模式形成高度契合。當台灣內部出現政治人物主動淡化威脅、強調交流甚至頻繁接觸對岸，如宋濤所代表的對台系統，北京便能藉此塑造「台灣內部對抗中央路線」的敘事，進一步削弱台灣在國際與兩岸議題上的一致性。這種內外呼應的效果，使得原本應該是單純的地方民生議題，轉變為牽動整體國安的政治操作場域

從民主政治的角度而言，最嚴重的問題在於誠信的崩解。政治人物可以有立場，但不能同時擁有兩套互相矛盾的論述來因應不同場合。當陳玉珍一邊以風險論述要求政府回應，一邊又否認威脅來源時，實際上就是在對選民進行認知上的操弄。這種「誠實的說謊」，不僅侵蝕公共討論的基礎，也讓真正需要被解決的問題被掩蓋在政治語言之下。

金門供水問題是一項高度敏感的國安議題。而當陳玉珍一邊以風險敘事論述，一邊又否認中共威脅時，就是在對選民進行認知操弄；圖為金門海淡廠。（資料照）金門供水問題是一項高度敏感的國安議題。而當陳玉珍一邊以風險敘事論述，一邊又否認中共威脅時，就是在對選民進行認知操弄；圖為金門海淡廠。（資料照）台灣面對的從來不是單一選項，而是如何在複雜的國際與兩岸環境中，維持自身的安全與尊嚴。當政治人物選擇以模糊與投機取代清晰與負責，受害的終究是整體社會。金門的供水問題不應成為選舉工具，而應成為強化國安韌性的警訊。唯有正視風險、拒絕自我矛盾的政治語言，台灣才能在現實威脅中站穩立場。

（作者為自由評論者）

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