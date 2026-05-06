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自由開講》「鍘韓」風暴是表象 軍購之爭才是國民黨真正危機

2026/05/06 12:30

◎ 李其澤

國民黨副主席季麟連（右）不滿立法院長韓國瑜（左）傾向支持「8千億」版本軍購，而非黨中央力推的「3800億+N」，在中常會上以黃復興主委身分批其「賣黨求榮」，揚言建請開除黨籍。（資料照，本報合成）國民黨副主席季麟連（右）不滿立法院長韓國瑜（左）傾向支持「8千億」版本軍購，而非黨中央力推的「3800億+N」，在中常會上以黃復興主委身分批其「賣黨求榮」，揚言建請開除黨籍。（資料照，本報合成）

近日，國民黨內部掀起一場令人錯愕的政治風暴。副主席季麟連在中常會上，因不滿立法院長韓國瑜傾向支持「八千億」版本軍購、而非黨中央力推的「3800億+N」，竟以黃復興主委身分重批其「賣黨求榮」，揚言建請開除黨籍。然而，在情緒謾罵與派系聲援背後，真正值得警惕的，不是韓國瑜個人去留，而是國民黨面對重大軍購案時，已暴露出嚴重的路線失序

從表面看，這是一場黨內失言與內鬨。韓國瑜身為立法院長，本就須在國會運作、國防安全與政黨立場間維持平衡。季麟連的發言形同將槍口對內。韓國瑜當天傍晚以「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄」的「五個無愧」回應，盧秀燕、江啟臣、徐巧芯、趙少康等相繼聲援。黨主席鄭麗文僅去電降溫、稱季「說話衝動一點」，既未切割也未處分，反讓趙少康升級施壓，公開要求「要嘛開除季黨籍，要嘛拔其副主席」，並質疑「背後有沒有影武者」。這場「鍘韓」鬧劇不但未削弱韓國瑜，反凸顯黨中央與基層、國會系統的嚴重落差。

韓國瑜在社群平台上以「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄」的「五個無愧」回應季麟連。（取自韓國瑜臉書）韓國瑜在社群平台上以「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄」的「五個無愧」回應季麟連。（取自韓國瑜臉書）

但若只把此事理解為人事衝突，便低估了問題的嚴重性。真正引爆風暴的，是行政院一點二五兆元的對美軍購特別條例。國民黨團三月已通過「3800億+N」黨版，主張以美方既有發價書為基準、分階段編列；但盧秀燕、韓國瑜、徐巧芯、趙少康等人則認為應拉高至八千億甚至一兆元，以兼顧防衛實力與台美互信。前者強調程序正當與財政紀律，後者著眼戰略訊號。這種分歧，本應是展現政策能力的契機，卻被簡化為「忠誠」與「背叛」的政治審判。

更值得警惕的是，若外界報導屬實，黨中央將軍購版本拉回「3800億+N」，與鄭麗文六月訪美行程安排受挫直接相關──美方據傳拒絕安排「層級超越盧秀燕」的接待，使黨中央試圖以縮減軍購規模重建對美談判籌碼。與此同時，黨團總召傅崐萁罕見地與鄭麗文站在同一陣線，外傳係以立法院副院長之位為交換條件。若屬實，便是把國防安全當成派系博弈的籌碼，本末倒置。最大在野黨該問的，不是誰比較忠黨，而是台灣究竟需要哪些不對稱戰力？預算是否花在刀口上？尤其當民進黨批評藍版「有槍有砲，但沒有眼睛、沒有大腦」、缺乏AI指管與擊殺鏈整合時，國民黨更應拿出能正面回應的專業論述，而不是用「賣黨求榮」這種誅心之論帶過。

據傳國民黨黨中央試圖以縮減軍購規模重建對美談判籌碼。黨團總召傅崐萁更罕見地支持主席鄭麗文，外傳係以立法院副院長之位為交換條件。（資料照）據傳國民黨黨中央試圖以縮減軍購規模重建對美談判籌碼。黨團總召傅崐萁更罕見地支持主席鄭麗文，外傳係以立法院副院長之位為交換條件。（資料照）

對國民黨而言，這場風暴是一面照妖鏡。它照出的不是韓國瑜的問題，而是國民黨面對國防、兩岸與台美關係時，仍缺乏一套穩定、清楚、可信的戰略論述。既要反對民進黨空白授權，又要證明自己不是阻擋國防；既要監督預算，又要維持台美互信；既要主張和平，又不能讓和平淪為削弱嚇阻的藉口。這些矛盾若不被處理，未來每逢軍購、國防預算與兩岸危機，國民黨都會再度陷入內爆。

季麟連的「鍘韓」風波，說到底只是病徵，不是病因。國民黨若真想重返執政，就必須停止用情緒處理國安、用忠誠檢驗政策、用內鬥取代辯論。黨中央應立即召集國防專家、智庫、立院黨團與地方首長，對軍購特別條例進行公開而嚴謹的政策盤點──不只是金額之爭，而是整體防衛架構之爭。唯有用專業取代口水、用戰略取代派系，國民黨才可能走出「鍘韓」風暴，也才有資格重新要求人民信任它處理國政。

（作者為彰師大副教授）

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