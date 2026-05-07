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自由開講》誰決定風險 誰來負責？核電與焚化爐的制度盲點

2026/05/07 18:00

◎ 林仁斌

當核電重啟再度成為公共議題、地方對焚化爐設置的反彈持續升高之際，一個更根本的問題正在浮現：為何每一次涉及風險的公共決策，最終都演變為信任危機？問題真的出在風險本身，還是出在風險如何被決定？

支持核能論述中，穩定供電與減碳需求是主要主張，但是無人需要對其風險具名負責。圖為核三廠。（資料照）支持核能論述中，穩定供電與減碳需求是主要主張，但是無人需要對其風險具名負責。圖為核三廠。（資料照）

表面上，核能與焚化爐分屬能源政策與廢棄物治理領域，爭議焦點似乎在於技術是否成熟、風險是否可控、成本是否合理。然而，這些討論之所以反覆僵持，往往並非答案不存在，而是關鍵問題長期被迴避：風險如何被決定，又將由誰承擔？這正是兩者共享的核心制度結構—決策集中、風險分散、責任模糊。這不是偶發現象，而是一種長期存在的制度配置。

在支持核能的論述中，我們經常聽到「穩定供電」、「減碳需求」或「國際趨勢」；在支持焚化爐的討論中，則強調「垃圾處理壓力」或「必要之惡」。

這些說法各有其現實基礎，但共同的問題在於：利益可以被清楚表述，代價卻缺乏對應且可追究的責任機制。

當一項政策的好處可以被積極倡議，卻無人需要對其風險具名負責時，所謂的「務實」，往往只是將風險延後，甚至轉嫁給不在決策現場的人承擔。

焚化爐選址，往往在政策尚未落地之前即已爆發爭議。圖為名間反焚化爐自救會抗議南投縣政府「行政暴力」。（資料照）焚化爐選址，往往在政策尚未落地之前即已爆發爭議。圖為名間反焚化爐自救會抗議南投縣政府「行政暴力」。（資料照）

這也說明，為何無論是核能或焚化爐，爭議往往在政策尚未落地之前即已爆發。因為社會所面對的，不只是風險本身，而是一種更深層的不確定：風險是否經過誠實評估？決策程序是否正當？一旦出現問題，責任是否真的有人承擔？這種信任缺口，才是衝突真正的起點。

以近年多起焚化爐選址爭議為例，更可清楚看見這種結構：地方政府與中央機關強調處理量能不足的現實壓力，但在選址、風險評估與回饋機制上，卻難以取得居民信任；相對地，在核電延役或重啟議題上，中央強調供電穩定與能源安全，卻同樣面臨「誰為風險負責」的質疑。兩種看似不同的爭議，最終卻指向同一個結構性問題：當決策權集中於少數機構，風險卻由地方或社會承擔時，信任便難以建立。

當這些問題沒有答案時，即使風險再低，也難以被社會接受；反過來說，若制度能清楚界定責任與程序，即使面對高風險選項，社會也較可能進行理性討論。

因此，與其在「要不要核能」或「該不該蓋焚化爐」之間擺盪，不如先回到三個更基本的問題：

第一，風險一旦發生，誰負責？

第二，誰有權決定這些風險可以被承擔？

第三，支持這些政策者，是否願意承擔相應責任？

這些問題之所以關鍵，不在於立即提供答案，而在於揭示一個長期被忽略的現實：當責任說不清楚，風險就無法被社會接受，甚至無法被討論。

無論是核電或是焚化爐興建，真正需要面對的並不只是技術問題，而是制度是否具備承接與分配風險的能力。圖為2011年的日本311地震福島核災。 （路透檔案照）無論是核電或是焚化爐興建，真正需要面對的並不只是技術問題，而是制度是否具備承接與分配風險的能力。圖為2011年的日本311地震福島核災。 （路透檔案照）

回到當前的爭議場域，無論是核電延役或重啟，還是焚化爐的選址與興建，真正需要面對的並不只是技術問題，而是制度是否具備承接與分配風險的能力。包括環評程序是否具備實質審查功能、地方參與是否流於形式，以及風險與成本是否被公平分配。如果這些制度條件沒有被補足，即使政策本身具備某種合理性，也難以在社會中取得穩定支持。任何強行推動，都只會進一步消耗本已脆弱的社會信任。

當焚化爐尚未興建，社會信任已先被消耗；當核電廠尚未重啟，爭議已先行升溫。這些現象提醒同一件事—問題從來不只是選項，而是制度是否誠實面對風險。核能可以討論，焚化爐也可以討論，但風險不能外包，責任不能懸空。

程序與正義從來不是發展的阻礙，而是讓權力對後果負責的最低條件。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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