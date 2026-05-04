自由開講》循環經濟 不只是環保

◎ 曹添旺

臺灣自2016年將循環經濟納入「5+2產業創新計畫」，推動迄今已達10年。從早期少數企業的摸索，到跨產業、跨國界的系統性實踐，這條路走得雖然不快，但很扎實。中華經濟研究院長期關注永續發展與產業轉型議題，為提升台灣產業在永續轉型上的創新能量與實踐成果，特別設立「臺灣循環經濟獎」，奬勵企業透過材料創新、產業鏈整合與數位技術應用，持續突破既有框架，為循環經濟建立可複製、可擴散的典範。在此一獎項頒發已經邁入第六屆的今年，我們增設了「國際獎」與「ESG社會貢獻獎」，象徵臺灣循環經濟的發展，已由在地深化邁向國際連結與社會價值的全面拓展。

第六屆臺灣循環經濟獎將5月6日頒獎，聚焦企業永續揭露、環境外部成本與自然資本等前沿議題。圖為得獎名單。（圖取自中華經濟研究院網站）

循環經濟究竟為什麼重要？對此，不少人仍停留在「減廢回收」的印象。事實上，根據世界經濟論壇的研究，全球超過一半的GDP仰賴土壤、水源、礦物以及生物多樣性等自然資本。這些自然資本聽起來像環境議題，實則是經濟運轉的根基。一旦自然資本加速流失，衝擊的不只是遠方的北極熊，而是眼前的供應鏈與成本結構。

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可喜的是，臺灣企業已交出具體成績。本屆循環經濟獎的得獎名單中，鴻海以企業獎年度典範及永續供應鏈傑出獎的雙料肯定，展現大型製造業投入循環轉型的決心；友達光電拿下永續供應鏈年度典範獎；上緯綠金能則以中小企業之姿獲頒年度典範。從電子製造、面板、綠能材料到鋼鐵、食品與水產，獲獎企業涵蓋的產業之廣，恰恰說明循環經濟早已不是特定產業的專利，而是各行各業都能切入的競爭策略。

鴻海以企業獎年度典範及永續供應鏈傑出獎的雙料肯定，展現大型製造業投入循環轉型的決心。圖為鴻海土城廠。（資料照）

轉型從來不是一蹴可幾。《荀子》有言：「積土成山，風雨興焉。」企業在轉型途中面對市場壓力、成本考量與制度限制，仍持續調整策略、穩健前行。正是這份韌性，讓循環經濟從個別實踐逐步擴展，形成產業轉型的系統性力量。

5月6日本院將與CSRone永續智庫等合作夥伴共同主辦「第六屆臺灣循環經濟獎頒獎典禮暨永續論壇」，聚焦企業永續揭露、環境外部成本與自然資本等前沿議題，可望透過產官學硏各界的交流對談，激盪更多具體可行的建議，協助政府與企業掌握全球「自然正向」的趨勢，推動邁向淨零與永續發展的目標。

（作者為中華經濟研究院董事長）

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