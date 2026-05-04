自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》循環經濟 不只是環保

2026/05/04 08:25

◎ 曹添旺

臺灣自2016年將循環經濟納入「5+2產業創新計畫」，推動迄今已達10年。從早期少數企業的摸索，到跨產業、跨國界的系統性實踐，這條路走得雖然不快，但很扎實。中華經濟研究院長期關注永續發展與產業轉型議題，為提升台灣產業在永續轉型上的創新能量與實踐成果，特別設立「臺灣循環經濟獎」，奬勵企業透過材料創新、產業鏈整合與數位技術應用，持續突破既有框架，為循環經濟建立可複製、可擴散的典範。在此一獎項頒發已經邁入第六屆的今年，我們增設了「國際獎」與「ESG社會貢獻獎」，象徵臺灣循環經濟的發展，已由在地深化邁向國際連結與社會價值的全面拓展。

第六屆臺灣循環經濟獎將5月6日頒獎，聚焦企業永續揭露、環境外部成本與自然資本等前沿議題。圖為得獎名單。（圖取自中華經濟研究院網站）第六屆臺灣循環經濟獎將5月6日頒獎，聚焦企業永續揭露、環境外部成本與自然資本等前沿議題。圖為得獎名單。（圖取自中華經濟研究院網站）

循環經濟究竟為什麼重要？對此，不少人仍停留在「減廢回收」的印象。事實上，根據世界經濟論壇的研究，全球超過一半的GDP仰賴土壤、水源、礦物以及生物多樣性等自然資本。這些自然資本聽起來像環境議題，實則是經濟運轉的根基。一旦自然資本加速流失，衝擊的不只是遠方的北極熊，而是眼前的供應鏈與成本結構。

可喜的是，臺灣企業已交出具體成績。本屆循環經濟獎的得獎名單中，鴻海以企業獎年度典範及永續供應鏈傑出獎的雙料肯定，展現大型製造業投入循環轉型的決心；友達光電拿下永續供應鏈年度典範獎；上緯綠金能則以中小企業之姿獲頒年度典範。從電子製造、面板、綠能材料到鋼鐵、食品與水產，獲獎企業涵蓋的產業之廣，恰恰說明循環經濟早已不是特定產業的專利，而是各行各業都能切入的競爭策略。

鴻海以企業獎年度典範及永續供應鏈傑出獎的雙料肯定，展現大型製造業投入循環轉型的決心。圖為鴻海土城廠。（資料照）鴻海以企業獎年度典範及永續供應鏈傑出獎的雙料肯定，展現大型製造業投入循環轉型的決心。圖為鴻海土城廠。（資料照）

轉型從來不是一蹴可幾。《荀子》有言：「積土成山，風雨興焉。」企業在轉型途中面對市場壓力、成本考量與制度限制，仍持續調整策略、穩健前行。正是這份韌性，讓循環經濟從個別實踐逐步擴展，形成產業轉型的系統性力量。

5月6日本院將與CSRone永續智庫等合作夥伴共同主辦「第六屆臺灣循環經濟獎頒獎典禮暨永續論壇」，聚焦企業永續揭露、環境外部成本與自然資本等前沿議題，可望透過產官學硏各界的交流對談，激盪更多具體可行的建議，協助政府與企業掌握全球「自然正向」的趨勢，推動邁向淨零與永續發展的目標

（作者為中華經濟研究院董事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書