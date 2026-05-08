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自由開講》無菸城市不是「人菸分流」：請回歸FCTC公約精神

2026/05/08 08:00

◎ 郭斐然

台北市於西門鬧區設立戶外密閉吸菸室，本人意見已經於日前發表於《自由開講》「無菸城市」還是「吸菸城市」？台北市的政策岔路。本文就吸菸室政策與世界衛生組織「菸草控制框架公約」（WHO FCTC）相關條文，提出公民意見。該公約經立法院審議通過，總統簽署，是國內「菸害防制法」的參考依據。

第8條：WHO指出任何通風、空氣過濾設備、指定吸菸室/區都無效，不能防止二手菸暴露。

菸商及其相關平台目前最明確的主張，是用菸捐 （菸品健康福利捐）廣設「戶外吸菸室或吸菸區」，並以「吸菸者與非吸菸者分流」、「降低二手菸暴露」、「保障不吸菸者權益」來論證。這套說法與 WHO FCTC第8條的實施準則明顯衝突，因為第8條的國際標準不是「人菸分流」，而是100%無菸環境，而且「沒有任何安全的二手菸暴露水準」。凡是把吸菸室、負壓、良好通風、物理隔離，包裝成「有效防制二手菸」的論述，都直接違反第8條準則。

菸商主張，用菸捐廣設「戶外吸菸室或吸菸區」，這套說法與WHO FCTC第8條的實施準則明顯衝突。示意圖。（資料照）菸商主張，用菸捐廣設「戶外吸菸室或吸菸區」，這套說法與WHO FCTC第8條的實施準則明顯衝突。示意圖。（資料照）

第13條：把吸菸室與「減害」綁在一起，進行誤導性宣傳。吸菸室已經成為減害菸品置入性行銷手段。

第13條不只禁止傳統的菸品廣告，凡是任何形式的商業傳播、推薦或行動，只要其目的、效果或可能效果是促進菸品使用，不論直接或間接，都納入禁止規範。「設吸菸室能有效降低非吸菸者二手菸風險」、「以物理分流保障不吸菸者權益」、「減害菸品可實踐無煙台灣」。這類說法，有3個問題︰第一，讓公眾誤以為吸菸室是一種有效防護設備，但是公約第8條已經否定這一點；第二，把「吸菸行為合理化，宣稱對旁人更安全」，這會降低吸菸者的罪惡感，導致繼續吸菸而不想戒菸第三，利用吸菸室進行「減害」行銷。WHO提醒，菸草公司透過「加熱不燃燒」等話術、製造「比較不傷身」的錯誤印象；這種誤導不只發生在菸品宣傳，也會延伸到二手菸，進而被吸菸室宣傳影響。當菸草業宣傳吸菸室減少二手菸危害，也同時行銷加熱菸二手菸危害比較小，兩者共同行銷，消費者卻不易察覺。當消費者認同二手菸危害應降低時，亦不自覺接受加熱菸產品。這種隱形的置入性行銷，是菸草業推動吸菸室宣傳的最終目的。依據公約第13條，這種宣傳應予以禁止。

第5.3條：這些倡議應被視為「利害關係方遊說」，不能包裝成中立公眾意見。政府應與倡議人士保持距離。

第5.3條的核心，基於菸草產業與公共衛生矛盾的本質，政府在制定菸害防制政策時，必須保護政策不受菸草業「商業與既得利益」影響；其準則不只針對菸商本體，也涵蓋可能參與、影響政策形成的個人、團體與實體。WHO指出，應提高公眾對菸草業干預政策的策略與手法之認識，並要求政府對「那些替菸草業利益工作的人」保持關係透明、禁止交往、避免利益衝突。

凡是任何形式的商業傳播、推薦或行動的菸品廣告，只要其目的、效果或可能效果是促進菸品使用，不論直接或間接，都納入禁止規範。圖為商家拆除賣場內的香菸廣告。（資料照）凡是任何形式的商業傳播、推薦或行動的菸品廣告，只要其目的、效果或可能效果是促進菸品使用，不論直接或間接，都納入禁止規範。圖為商家拆除賣場內的香菸廣告。（資料照）

值得注意的是，這些人士或團體表明自己是「菸草減害產業」、「長期推動減害菸品合法抽稅納管」，代表他們對尼古丁/菸草產品市場的擴張與制度化，本身有明確立場。既然如此，網站上以「專家」、「民調」、「治理配套」名義推動吸菸室，反對無菸措施，在公約5.3條的規範下，應被視為有利害關係的政策遊說，而不是中立公眾意見。

當「特定人士」的名字與官方政策同時出現在新聞版面時，令人錯愕。新聞同業應謹守媒體倫理，不為汙名化WHO專家身份的人士宣傳。台北市政府也應出面澄清，「無菸城市」政策與這些人士、團體無關，不會參採其意見。否則若他們的意見被當成公眾建議納入討論，或搏得媒體宣傳版面，台灣的菸害政策將永無寧日，台北市政府也難脫違反公約5.3條之嫌。

把吸菸室與「減害」綁在一起，進行誤導性宣傳，吸菸室已經成為減害菸品置入性行銷手段。圖為西門捷運站吸菸室。（資料照）把吸菸室與「減害」綁在一起，進行誤導性宣傳，吸菸室已經成為減害菸品置入性行銷手段。圖為西門捷運站吸菸室。（資料照）

「人菸分流」不是FCTC公約承認的防護措施；WHO的標準是100%無菸環境。「無菸城市」目的在降低市民吸菸率，不是讓吸菸的市民誤以為不會製造二手菸。室外密閉吸菸室的政策至少有3項違反WHO FCTC公約，尤其是促進減害菸品置入性行銷，請台北市政府三思。

（作者為台大醫院醫師）

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