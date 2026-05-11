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自由開講》當民調替對手問問題：台灣如何在「假和平」敘事中鬆動

2026/05/11 11:00

◎ 劉衡澤

中共的認知作戰無所不在，但真正的風險不只來自外部，而在於台灣自身的公共討論缺乏足夠的認知防備。當民調設計與媒體敘事未能辨識語言中的權力前提，甚至不自覺地沿用對方的敘事框架，民意就不再只是被測量，而開始被引導。

近期一份民調以「兩岸以後也不會發生戰爭」這一條被設計過的思考路徑，引發討論。圖為香港。（路透檔案照）近期一份民調以「兩岸以後也不會發生戰爭」這一條被設計過的思考路徑，引發討論。圖為香港。（路透檔案照）近期一份民調引發討論，關鍵不在於「22%是否支持統一」，而在於那道題目本身：

「中國政府對台灣主張的『和平統一』就是一國兩制，台灣如果變成中華人民共和國的一個省或特區，就像香港、澳門和中國的關係一樣，兩岸以後也不會發生戰爭，您能不能夠接受中國政府提出的『和平統一』？」

這不是一個單純的選項題，而是一條被設計過的思考路徑。

首先，它以「不會發生戰爭」作為情緒入口。當戰爭恐懼被放入題目前提，受訪者不再只是評估政治制度，而是被引導思考安全與風險。問題於是從「台灣要不要接受統一」轉變成「這是否能避免戰爭」。這種轉換，看似細微，卻會深刻影響回答方向。

接著，題目將「和平統一」「一國兩制」「香港澳門」等元素組合成一個完整敘事。這種組合並非中性描述，而是提供了一個被整理過的想像版本：一個看似有制度安排、有現成案例、並且可以避免衝突的未來。然而，這個敘事刻意缺席了另一半現實——香港近年的制度變化、自治空間收縮、言論與司法環境的轉變。當題目只呈現理想版本而不呈現已發生的結果，受訪者評估的就不再是現實，而是經過選擇性呈現的情境。

近期一份民調題目將「沒有兩岸戰爭」等同於「和平」，卻沒有處理「和平是否包含自由、權利與制度保障」這個更核心的問題。圖為中國天安門。（路透檔案照）近期一份民調題目將「沒有兩岸戰爭」等同於「和平」，卻沒有處理「和平是否包含自由、權利與制度保障」這個更核心的問題。圖為中國天安門。（路透檔案照）最關鍵的一步，是將「統一」與「不發生戰爭」之間建立起看似自然的連結。這種連結並未被證明，卻被直接放入問題前提。一旦這樣的前提成立，統一便被重新定義為一種風險管理選項，而不是主權與制度的選擇。問題在於，這種定義只計算了外部軍事衝突的風險，卻沒有納入威權體制下可能出現的內部壓制、監控與國家暴力。

換言之，題目將「沒有兩岸戰爭」等同於「和平」，卻沒有處理「和平是否包含自由、權利與制度保障」這個更核心的問題。

因此，當部分受訪者回答「可以接受」，他們未必是在表達對統一的認同，而更可能是在回應一個假設：如果這樣可以避免戰爭，是否值得考慮。這種回答反映的，是對風險的態度，而非對政治選項的支持。

然而，當媒體將這樣的結果簡化為「22%台灣人願和平統一」，第二層敘事轉換就此完成。原本在特定條件下的接受，被轉譯為主動支持；對戰爭的恐懼，被解讀為對統一的認同。民調結果在傳播過程中，被重新包裝成一個更具衝擊力、也更容易被誤讀的結論。

媒體追求點閱率，更需要對語言轉換保持警覺。圖為101大樓。（歐新社檔案照）媒體追求點閱率，更需要對語言轉換保持警覺。圖為101大樓。（歐新社檔案照）

問題因此不再只是問卷設計，而是整體公共討論的結構。當民調題目未能對威權語言保持距離，媒體又進一步放大這種語言的效果，台灣的討論空間就會逐漸被拉入一個預設好的框架之中：統一被描述為和平的可能路徑，而其他選項則隱含更高風險。

這正是認知作戰最細緻、也最難察覺的形式。它不需要改變立場，只需要改變問題的問法；不需要說服所有人，只需要讓部分人開始在錯置的前提下思考。

真正需要被檢討的，不是民眾的選擇，而是問題本身是否公平。當一個問卷已經預設了對方的語言、接受了對方對「和平」的定義，並且排除了不利於該定義的現實經驗，它就不再只是測量工具，而是成為敘事的一部分。

台灣面對的挑戰，從來不只是外部壓力，而是能否在日常的資訊與討論中維持基本的判斷邊界。民調需要方法論上的嚴謹，也需要對敘事風險的敏感；媒體需要追求點閱率，但更需要對語言轉換保持警覺。

否則，當「假和平」逐漸被轉譯成「理性選項」，公共討論就會在不知不覺中偏離原本的問題：不是如何避免戰爭，而是如何在安全與自由之間做出真實而完整的判斷。

（作者為 公共議題評論者）

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