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自由開講》嚴審國防特別預算 不等於等發價書才能開審

2026/05/08 10:00

◎ 再米

國防特別條例從行政院版1.25兆元，到8000億元、3800億元加N等版本拉鋸，表面上是額度之爭，實際上是在問立法院要如何審這筆錢：是嚴格把關，還是把尚未到齊的發價書當成拖延審查的理由。發價書當然重要，因為它牽涉價格、條件、交期與後續成本；但它應該用來核對，不該變成防衛準備停在原地的藉口。

國防特別條例表面上是額度之爭，實際上是立法院要如何審這筆錢。（資料照）國防特別條例表面上是額度之爭，實際上是立法院要如何審這筆錢。（資料照）

大額軍購不能讓行政部門一句「有需要」就過關。武器項目、單價、交貨時程、訓練、維修與後續操作成本，都該被立法院問清楚；政府也必須說明作戰需求、分年支出、延宕風險與替代方案。問題是，嚴審不是不審。條例可以先把預算上限、定期報告、閉門審查與取得發價書後逐項核對的機制寫清楚，讓監督不脫節，進度也不空轉。

在野黨如果認為行政院版本過高，就應該提出自己的刪減清單，而不是只說等發價書。哪些項目要刪？刪掉後戰力缺口怎麼補？交貨時程會慢多久？成本會不會因此增加？這些都該說清楚。主張8000億元或3800億元加N，不能只留下數字，卻不交代取捨；否則所謂把關，很容易變成只砍額度、不負後果。

發價書牽涉價格、條件、交期與後續成本，但它應該用來核對，不該變成防衛準備停在原地的藉口。圖為強弓飛彈發射情景。（圖取自中科院影片）發價書牽涉價格、條件、交期與後續成本，但它應該用來核對，不該變成防衛準備停在原地的藉口。圖為強弓飛彈發射情景。（圖取自中科院影片）

這場爭議也不是單純的台灣內部預算爭論。美國在台協會（AIT）已公開表示，完整的國防特別預算攸關台灣取得所需防衛能力；防空系統、無人機與相關裝備在全球需求都很高，美方產線與交貨順序，也不會因台灣內部遲疑而停下來等。立法院可以要求政府說清楚，也應該把錢看緊；但若審查長期卡在政黨攻防，拖到最後，台灣失去的可能不只是時間，還有排隊順序與談判空間。

發價書該拿，預算該審，刪減與延後的理由也都該留下紀錄。嚴審應該一邊追問價格與責任，一邊守住防衛準備的時程；不是把整個國防特別預算停在一句「等文件」上。立法院若只把發價書當擋箭牌，拖慢的就不只是審查進度，而是台灣面對威脅時能不能及時補上必要戰力。

（作者為退休人士）

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