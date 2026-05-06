自由開講》和平話術還是戰略迷航？從鄭麗文論述看台灣安全的真實困境

◎ 郭索

近期鄭麗文在結束所謂「鄭習會」後，透過媒體大力宣傳其成果，不僅自評超出預期成功，更引述國外學者言論稱其可能獲得諾貝爾和平獎，並強調美國學界與媒體對其高度期待，同時拋出「台灣不應在美國與中國之間二選一」的新路線。這一連串說法，試圖塑造一種個人突破國際困局的敘事，將複雜的地緣政治問題簡化為對話與善意即可化解的局面。然而，這樣的論述不僅過度誇大個人影響力，更刻意淡化當前台海安全所面對的結構性壓力。

鄭麗文自評「鄭習會」超出預期成功，更引述國外學者言論稱其可能獲得諾貝爾和平獎，這樣的論述過度誇大個人影響力。（美聯社檔案照）

事實上，台灣之所以面臨所謂「選邊壓力」，並非來自自身決策失誤，而是源於中國共產黨長期對台灣進行的軍事威嚇、外交孤立與認知作戰。在此背景下，所謂「不選邊」並非高明策略，而是一種對現實威脅的錯誤解讀。當一方持續以武力改變現狀，另一方若仍停留在抽象的和平想像，只會讓自身處於更被動的位置。國際政治從來不是價值宣示，而是權力與安全的競逐，忽視這一點，等同於自我削弱。

請繼續往下閱讀...

進一步來看，鄭麗文強調「兩岸和平需符合美國利益」，看似試圖與美國戰略接軌，實則混淆了核心概念。美國所關注的並非任何形式的和平，而是「不被脅迫的和平」，亦即建立在嚇阻與實力基礎上的穩定。若將和平建立在單方面讓步或模糊主權立場之上，不僅無法獲得美方信任，反而可能被視為削弱區域安全架構的風險來源。換言之，沒有安全保障的和平，只是暫時的壓抑，而非真正的穩定。

國民黨主席鄭麗文計畫6月訪問美國，並以哈佛大學與麻省理工學院邀請作為其國際影響力的佐證。圖為哈佛大學。（法新社檔案照）

此外，鄭麗文以哈佛大學與麻省理工學院邀請作為其國際影響力的佐證，亦顯示出對國際體系運作的誤判。學術交流固然重要，但其性質與官方決策截然不同，並不代表政策支持或戰略背書。將學術場合的互動過度政治化，不僅容易誤導國內輿論，也可能錯估自身在國際政治中的實際位置，進而做出錯誤判斷。

綜合而言，這套以「和平」為包裝的論述，實質上缺乏對威脅本質與權力結構的認知，甚至可能在無意間呼應對岸長期推動的統戰敘事。台灣真正需要的，不是模糊立場的空泛口號，而是建立在自我防衛能力、民主同盟合作與清晰國家定位之上的戰略選擇。唯有正視現實、強化實力，和平才有可能成為結果；否則，所謂的新路線，終將只是將風險包裝成希望的政治幻象。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法