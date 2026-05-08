自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》五月川習會 難熄美中科技戰火

2026/05/08 20:00

◎ 廖明輝

川普與習近平將在5月14、15日於北京會晤，雖然華府與北京都釋放「穩定美中關係」訊息，然而，真正決定美中關係成敗的，不是關稅清單上的幾個百分點，也不是採購多少大豆、飛機或能源，而是人工智慧、晶片、資料、人才與關鍵供應鏈主導權。由於美中科技戰已從貿易摩擦升級為國力競逐，川習會頂多是把火勢暫時壓低，絕非把雙方的科技戰火熄滅。

川普與習近平預計在5月中會晤，華府與北京都釋放「穩定美中關係」訊息，川習會絕非把雙方的科技戰火熄滅。圖為2025年10月兩人在南韓釜山會面的畫面。（法新社檔案照）川普與習近平預計在5月中會晤，華府與北京都釋放「穩定美中關係」訊息，川習會絕非把雙方的科技戰火熄滅。圖為2025年10月兩人在南韓釜山會面的畫面。（法新社檔案照）在美國方面，白宮科技政策辦公室於4月23日公布「對美國人工智慧模型的敵對性蒸餾」備忘錄，指控位於中國的外國實體正以「蓄意、工業規模」方式，對美國前沿AI系統進行「蒸餾」，也就是透過模型輸出萃取能力，再訓練較低成本的仿製模型；備忘錄指稱中國透過使用數以萬計的代理帳號與越獄技術，以規避偵測並擷取美國AI模型能力。顯示華府的戰略認知已再往前推進，過去要守的是先進半導體與製造設備，現在連模型參數、演算法知識、訓練資料與雲端算力，都被視為國安資產。

中國禁止美國Meta收購具有中國背景但轉赴新加坡設總部洗白的AI新創Manus。（路透檔案照）中國禁止美國Meta收購具有中國背景但轉赴新加坡設總部洗白的AI新創Manus。（路透檔案照）至於中國則不是被動挨打。國家發改委旗下的外商投資安全審查工作機制辦公室在4月27日隨即公告，禁止美國Meta公司收購具有中國背景但轉赴新加坡設總部洗白的AI新創Manus。它代表中國開始把AI人才、創業團隊、境外公司架構與技術資產外移都納入國安審查。美國用出口管制守住算力，中國則用投資審查、人才管控與供應鏈守住技術根基。未來在生技、無人機、電池、稀土與關鍵材料，北京也可能以出口管制作為反制工具。美中表面都在談穩定，但實際上卻對彼此出手愈來愈重。而這正是川習會的根本矛盾；雙方都需避免關係失控，卻都不願放棄科技制高點。川普需要外交成果，讓市場相信美中仍可交易管理；習近平也需減輕外資疑慮與出口壓力。但AI與半導體不像農產品採購般可以討價還價，它們牽動未來十年軍民兩用能力與國際秩序。川習峰會或許能換得短期降溫；但制度化的科技脫鉤卻不會因此逆轉。

對台灣而言，最危險的是誤把川習會的表面笑臉姿態，當成美中科技戰降溫。大國可能在表層議題交換利益，但在深層科技卻繼續築牆；可能在關稅、農產、航太訂單上讓步，卻在AI晶片、先進封裝、資料治理、資安與關鍵礦物更加緊縮。台灣若只看會談氣氛而忽略背後國安結構，就會低估下一波供應鏈重組與技術管制速度。台灣的重要性正因美中競爭而提高。美國掌握AI模型、雲端平台、EDA與設計生態，中國則試圖以市場、稀土與製造體系反制；台灣位居先進製程、先進封裝、AI伺服器與高階製造的關鍵節點。這已不是單純產業優勢，而是民主供應鏈的戰略資產。

台灣位居先進製程、先進封裝、AI伺服器與高階製造的關鍵節點，這是民主供應鏈的戰略資產。圖為台積電。（路透檔案照）台灣位居先進製程、先進封裝、AI伺服器與高階製造的關鍵節點，這是民主供應鏈的戰略資產。圖為台積電。（路透檔案照）川習會若有成果，多半只是避免失控，不是解決衝突。台灣要做的不是猜川普讓多少、習近平拿多少，而是把科技實力轉為戰略韌性並深化與可信任民主夥伴合作，防止關鍵技術在大國交易時被重新定價或流失。未來的地緣政治不只發生在美中台之間，也發生在晶片、模型、資料與人才的流動之中。川習會可以談成貿易交易，卻難熄科技戰火；台灣唯有清楚認知並補強科技國安防線，才能守住自己在AI價值鏈的關鍵地位。

（作者為工業管理博士，前外商廠長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書