自由開講》五月川習會 難熄美中科技戰火

◎ 廖明輝

川普與習近平將在5月14、15日於北京會晤，雖然華府與北京都釋放「穩定美中關係」訊息，然而，真正決定美中關係成敗的，不是關稅清單上的幾個百分點，也不是採購多少大豆、飛機或能源，而是人工智慧、晶片、資料、人才與關鍵供應鏈主導權。由於美中科技戰已從貿易摩擦升級為國力競逐，川習會頂多是把火勢暫時壓低，絕非把雙方的科技戰火熄滅。

川普與習近平預計在5月中會晤，華府與北京都釋放「穩定美中關係」訊息，川習會絕非把雙方的科技戰火熄滅。圖為2025年10月兩人在南韓釜山會面的畫面。（法新社檔案照）在美國方面，白宮科技政策辦公室於4月23日公布「對美國人工智慧模型的敵對性蒸餾」備忘錄，指控位於中國的外國實體正以「蓄意、工業規模」方式，對美國前沿AI系統進行「蒸餾」，也就是透過模型輸出萃取能力，再訓練較低成本的仿製模型；備忘錄指稱中國透過使用數以萬計的代理帳號與越獄技術，以規避偵測並擷取美國AI模型能力。顯示華府的戰略認知已再往前推進，過去要守的是先進半導體與製造設備，現在連模型參數、演算法知識、訓練資料與雲端算力，都被視為國安資產。

中國禁止美國Meta收購具有中國背景但轉赴新加坡設總部洗白的AI新創Manus。（路透檔案照）至於中國則不是被動挨打。國家發改委旗下的外商投資安全審查工作機制辦公室在4月27日隨即公告，禁止美國Meta公司收購具有中國背景但轉赴新加坡設總部洗白的AI新創Manus。它代表中國開始把AI人才、創業團隊、境外公司架構與技術資產外移都納入國安審查。美國用出口管制守住算力，中國則用投資審查、人才管控與供應鏈守住技術根基。未來在生技、無人機、電池、稀土與關鍵材料，北京也可能以出口管制作為反制工具。美中表面都在談穩定，但實際上卻對彼此出手愈來愈重。而這正是川習會的根本矛盾；雙方都需避免關係失控，卻都不願放棄科技制高點。川普需要外交成果，讓市場相信美中仍可交易管理；習近平也需減輕外資疑慮與出口壓力。但AI與半導體不像農產品採購般可以討價還價，它們牽動未來十年軍民兩用能力與國際秩序。川習峰會或許能換得短期降溫；但制度化的科技脫鉤卻不會因此逆轉。

對台灣而言，最危險的是誤把川習會的表面笑臉姿態，當成美中科技戰降溫。大國可能在表層議題交換利益，但在深層科技卻繼續築牆；可能在關稅、農產、航太訂單上讓步，卻在AI晶片、先進封裝、資料治理、資安與關鍵礦物更加緊縮。台灣若只看會談氣氛而忽略背後國安結構，就會低估下一波供應鏈重組與技術管制速度。台灣的重要性正因美中競爭而提高。美國掌握AI模型、雲端平台、EDA與設計生態，中國則試圖以市場、稀土與製造體系反制；台灣位居先進製程、先進封裝、AI伺服器與高階製造的關鍵節點。這已不是單純產業優勢，而是民主供應鏈的戰略資產。

請繼續往下閱讀...

台灣位居先進製程、先進封裝、AI伺服器與高階製造的關鍵節點，這是民主供應鏈的戰略資產。圖為台積電。（路透檔案照）川習會若有成果，多半只是避免失控，不是解決衝突。台灣要做的不是猜川普讓多少、習近平拿多少，而是把科技實力轉為戰略韌性並深化與可信任民主夥伴合作，防止關鍵技術在大國交易時被重新定價或流失。未來的地緣政治不只發生在美中台之間，也發生在晶片、模型、資料與人才的流動之中。川習會可以談成貿易交易，卻難熄科技戰火；台灣唯有清楚認知並補強科技國安防線，才能守住自己在AI價值鏈的關鍵地位。

（作者為工業管理博士，前外商廠長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法