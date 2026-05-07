自由開講》「八佰」播映風波：讓中共統戰成為砥礪國軍現代史觀的磨刀石

◎ 硯孤鴻

顯是基層主官為提升官兵士氣、求好心切所導致的單一行為，絕非所謂共諜滲透或政治立場偏差。然而，此事件亦提供了審視現代「認知戰」與軍事教育體系如何互動的關鍵契機，若能深入檢視中共影視統戰的邏輯，對強化國軍反制能量，必有助益。

陸軍金六結營區傳出營長在營內播放中共統戰電影《八佰》，播放電影的營長已被處分2次申誡。圖為金六結營區。（資料照）

這部電影之所以是統戰片，並不是因為謝晉元團長、國旗，還有那段死守四行倉庫的泣血謳歌，而是它偷渡統戰意識的政治敘事從開頭便已定調。電影中對於「新四軍」將領或部隊的提及，並非隨意安排，而是經過精算的戰略布局，目的在從影片第一分鐘就築起一套特定的歷史詮釋邏輯。起手式便是建立「全民族抗戰」的政治正確性。透過在開頭置入新四軍，影片向觀眾傳遞「這場戰爭是全民族的，且中共從一開始就在場」的訊息，將國軍的奮戰，悄然轉化為全體華人奮起拼圖的一角，藉此淡化中華民國主導地位，最終導向「中共為抗戰中流砥柱」的敘事框架。

請繼續往下閱讀...

另一手則是以「收編」策略，創造「戰略與戰術」的位階對比。新四軍在敘事中常被賦予「戰略大局」或「民族覺醒火種」的意涵，而八百壯士則被框定在「戰術犧牲」層面。這種敘事邏輯隱晦暗示，國軍在倉庫裡的犧牲固然感人，但勝利卻是仰賴中共所貢獻的敵後戰場。透過這種對比，中共成功將國軍犧牲，收編到它的歷史宏大敘事中。

面對持續進行的認知攻防，國軍的應處行動從不稍歇，長期透過電視教學節目、報刊及廣播電臺等多元管道，刊播各類軍事與歷史議題，宣揚中華民國國軍的關鍵角色，鞏固國家歷史正統，並砥礪官兵忠貞志節。

根據觀察，在部隊愛國教育的規劃上，國軍以模式化課表，製播「識破紅色陷阱」、「洞察中共」、「事實觀測所」、「用生命守護家園」及「我愛臺灣」等節目，強化官兵敵情意識，涵養軍人武德，藉以凝聚部隊國家認同。

「八佰」事件提醒，對手的手段推陳出新，國軍的反制作為亦須同步升級，將事件轉化為策進教育的養分。圖為陸軍台東地區指揮部聯兵營。（資料照）

此外，面對中共精密的影視統戰，國軍可以試著拓展「歷史」維度，企製一些保臺戰役紀錄片，透過梳理民國38年播遷來臺迄今的實戰與備戰軌跡，豐富屬於國軍的現代史觀。此舉不僅可補強過往較少涉及的歷史教育環節，也能以嚴謹的史實，對中共影視統戰展開鏗鏘有力的回擊。

認知攻防本就是一場不斷進步的賽局。此次事件提醒，對手的手段推陳出新，國軍的反制作為亦須同步升級。將事件轉化為策進教育的養分，這展現了國軍在實戰中學習、在不斷進步中強化國家論述自信的真實樣貌。

（作者為政治學博士/兩岸觀察員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法