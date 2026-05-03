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美台觀測站》面對打壓 台灣人不會屈服的：賴總統成功抵達史瓦帝尼

我們也應該要再更大力鼓勵世界各國（包括邦交國）發展出台灣政策與中國政策，不再是什麼漢賊不兩立這種觀念，不需要再像過去一樣硬推什麼一中原則、兩岸只能承認一個，而是同時都可以承認才對。
美台觀測站

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2026/05/03 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

賴清德總統於5月2日晚間發文，說自己已經抵達非洲友邦史瓦帝尼。賴總統的專頁上發言極為鼓舞人心：「走向世界，和每一分良善的力量互助互惠，是台灣人不可剝奪的權利，也是我們對世界的許諾。面對挑戰，我們以決心和努力克服一切，面對打壓不公，我們堅持公義理性應對。熱愛自由與和平的我們，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。為了自己和未來的每一代台灣人，我們會堅持到底。」

總統賴清德已經抵達非洲友邦史瓦帝尼，臉書上發言「我們會堅持到底」。本圖為作者經AI製作，設計對白。（取自貼文）總統賴清德已經抵達非洲友邦史瓦帝尼，臉書上發言「我們會堅持到底」。本圖為作者經AI製作，設計對白。（取自貼文）

這次出訪原本是訂在4月22日，而中國花費巨資要求其他三個國家關閉領空，導致行程取消。在這之後，外交部長林佳龍很努力突破封鎖，從維也納轉機飛到了史瓦帝尼，而史國也派了特使—副總理札杜莉（Thulisile Dladla）來訪。

根據各家媒體的推測，賴總統很可能是坐上了史國副總理來台訪問的專機，一起返回史國。這架專機原屬於華航，2016年退役後經過改裝，2018年抵達史國開始服役。原本此訊息尚待證實，結果中共那邊馬上出來鬼叫一通，看來這台專機就是專門飛來台灣幫忙執行外交行程的呀！

（超好笑，中國那邊還批評賴總統「浪費公帑」。欸中國才真的是一直浪費公帑只為了要封鎖台灣，還有每天軍機軍艦一直來侵擾，當然都是公帑啊！）

實在無法想像，這個行程背後不知道是多少外交人員們的努力來的！！

賴總統抵達友邦史瓦帝尼訪問，國台辦重批「以偷雞摸狗的方式外竄至史國。圖為國台辦發言人陳斌華。（中央社資料照）賴總統抵達友邦史瓦帝尼訪問，國台辦重批「以偷雞摸狗的方式外竄至史國。圖為國台辦發言人陳斌華。（中央社資料照）

先前我們的在野黨和媒體們還吵了一波哪些國家拒絕我們過境、許多人和親中媒體大力嘲笑我們外交失敗，現在看起來像是在欺敵了（？！）

同一時間我們的咖啡社群正在對抗「世界咖啡賽組織」（World Coffee Championship，簡稱WCC）對我們的打壓。過去用了20年的名稱Taiwan忽然被改成Chinese Taipei而且還要回溯過去所有的title。台灣的咖啡社群現在集體發聲，而且號召一人一信寄給WCC表達嚴正抗議，要求回復原貌。

很多人主張我們要「維持現狀」，但是我們必須知道，現狀是非常難維持的，因為中國不斷升級對台灣的打壓，同時也一直快速累積軍事實力。中國不是只有打壓我們的官方行程，是所有行程都打壓，不管你是政治的、藝術的、生活的，也不管層級高或低。我們真的需要做好萬全的準備，不能夠把自己的命運交給中共的善意。同時，我們要繼續與所有熱愛自由的人們守望相助。

總統賴清德（左）飛抵史瓦帝尼國是訪問，並與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（右）見證《中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》簽署儀式及簽署聯合公報。（總統府提供）總統賴清德（左）飛抵史瓦帝尼國是訪問，並與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（右）見證《中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》簽署儀式及簽署聯合公報。（總統府提供）

註：請不要再說什麼邦交國認定我們仍然代表全中國這種話了。現在全世界都是叫我們台灣，我們的官方單位與其他國家（包括邦交國）簽訂的正式合約，也都有各種包括台灣的名字，例如我們這次要跟史瓦帝尼簽署《中華民國（臺灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》，這樣加註台灣的作法即使在馬英九政府時期也是如此，很顯然這個中華民國就不是中國那個中華民國，更不是中國。

事實上也是如此，我們早已經不是中國了，不需要再騙自己啦！

況且，我們也應該要再更大力鼓勵世界各國（包括邦交國）發展出台灣政策與中國政策，不再是什麼漢賊不兩立這種觀念，不需要再像過去一樣硬推什麼一中原則、兩岸只能承認一個，而是同時都可以承認才對。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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