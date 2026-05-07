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自由開講》國民黨版本能寺之變？季麟連「鬥韓」背後的奪權大戲

2026/05/07 09:00

◎ 常遇秋

國民黨副主席季麟連（左）近日質疑立法院長韓國瑜（右）對軍購案態度跟黨中央不一致，揚言要開除其黨籍。（資料照，本報合成）國民黨副主席季麟連（左）近日質疑立法院長韓國瑜（右）對軍購案態度跟黨中央不一致，揚言要開除其黨籍。（資料照，本報合成）

國民黨副主席季麟連近日在中常會質疑「立法院長」韓國瑜在軍購案跟黨中央不一致，稱是「賣黨求榮」，要開除韓國瑜的「黨籍」！藍委黃健豪在立院受訪表示，季麟連的「情緒性」發言，令人寒心！對此，筆者有不同看法。

首先，國民黨副主席季麟連要開除「立法院長」韓國瑜的「黨籍」，不是「情緒性」發言，而是公然的「權力鬥爭」，吃相難看。這是「老戲碼重演」，就跟當時國民黨的「馬王鬥（馬英九VS王金平）」，同出一轍！

季麟連想藉由開除韓國瑜的「黨籍」，同步讓韓國瑜失去「立法委員」的資格，韓國瑜當然也「同步」失去「立法院長」的資格！到底是誰如此奢想要「繼任」當「立法院長」？令人好奇！

其次，國民黨若只是「黨內」的權力內鬥，筆者不想浪費口水，因為不值得一談；但國民黨這場「黨內的奪權」，會影響「台灣的未來」，國人豈能「坐以待斃」？

季麟連這場「赤裸裸」的質疑大秀，背後真正原因是「親中派」與「親美派」的「路線之爭」。「親中派」想要藉機奪權，他們除了奪下「國民黨主席」之位，還妄想拿下「立法院長」之位！是否，還奢望「下屆的總統」之位？

季麟連劍指韓國瑜，背後正是「親中派」路線的反映。除了想要藉機奪權，妄想拿下立法院長之位，或許還奢望下一屆的總統之位；示意圖。（路透檔案照）季麟連劍指韓國瑜，背後正是「親中派」路線的反映。除了想要藉機奪權，妄想拿下立法院長之位，或許還奢望下一屆的總統之位；示意圖。（路透檔案照）

最後，日本1582年「本能寺之變」，教導我們「真正的敵人就在內部（身邊）」，而非表面上的遠處對手，國人應該引以為戒！國民黨副主席季麟連要開除「立法院長」韓國瑜的「黨籍」，不是「黨務」，而是「國事」，事態嚴重！

一群「缺乏民意基礎」的國民黨高層，想藉由「奪取」立法院長職位，進而「決定」台灣2300多萬人未來的命運，你能接受嗎？這不僅傷了國民黨形象，也傷了台灣人民的心！

（作者為教育人員）

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