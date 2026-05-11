自由開講》AI智造以大帶小 弭平K型經濟斷層

◎ 廖明輝

台灣AI智慧製造要落地，需將高影響力流程轉化為「燈塔工廠」模式：穩定量產、可跨廠區、且具備可複製的擴散能力；示意圖。（路透檔案照）在亮麗的半導體與資通訊產業外衣下，台灣產業正面臨嚴峻「K型經濟」分化。高科技大廠在AI浪潮如魚得水，然而支撐台灣就業命脈的中小企業，卻仍在數位轉型門口徘徊。台灣AI智慧製造要真正落地，關鍵在於要將高影響力流程轉化為如世界經濟論壇（WEF）所定義的「燈塔工廠」模式：穩定量產、可跨廠區、且具備可複製的擴散能力。

根據人工智慧科技基金會（AIF）調查，台灣高達七成企業尚未做好AI導入準備。這並非單純技術不足，而是由於多數企業高層缺乏AI知識，導致投資過度傾斜於提升個人生產力的「水平型應用」，卻在直接影響獲利與成本的「垂直型應用」投資不足。當企業無法將AI技術轉化為可獲利商業模式時，便陷入麥肯錫所稱的「生成式AI悖論」：投入資源，卻對利潤提升毫無顯著影響。

根據人工智慧科技基金會調查，在已導入AI 的企業中，應用場景高度集中於內容生成與翻譯、知識管理與摘要、程式開發輔助等領域。（取自人工智慧科技基金會網站）台灣目前的挑戰在於企業仍無法將高影響力製造流程做成可擴散能量，使得AI技術僅能停留在單點實驗，難以形成帶動供應鏈量產的連鎖反應。回顧WEF所選「燈塔工廠」典範，成功的AI導入需有清晰共識；先做好資料治理、流程標準化及跨系統串接，最後才將AI嵌入核心流程，而非盲目追逐最新模型。國際案例顯示，AI的價值在於解決品質、維修、排程與供應鏈等現場痛點。以半導體大廠聯電為例，台南廠導入AI進行缺陷分析與自動搬運優化，將產品良率提升至97%，效率提高47%。這種從基礎資料連接到閉環決策的邏輯，才是台灣製造業跨越「技術死亡谷」的敲門磚。

然而，對占台灣企業絕大多數的中小企業而言，自建基礎設施是不切實際奢望，他們真正需要的是示範場域與訂閱制模組。「達易智造」便是極佳「以大帶小」模式，由永進機械與研華科技合資，將老師傅經驗與製程優化拆解成可複製模組，讓中小企業能以月付幾萬元的低門檻導入AI服務，已經成功擴散到220家企業，包括工具機、汽車零組件、半導體、航太與醫療等各種產業，縮短大廠與中小企業之間的數位落差。此外，考慮產業特性的小模型與邊緣運算也是關鍵，不僅降低算力與雲端建置成本，更確保敏感數據不出廠，消除中小企業對資安與隱私的疑慮。

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達易智造與Cupola360攜手合作，於永進機械工業股份有限公司裝配五廠導入全新智慧巡檢技術，全面提升工廠營運管理。（取自達易智造官網）台灣必須將領先全球的半導體與ICT優勢，轉化為可服務中小企業的AI製造平台能力。我們不需要更多昂貴的一次性專案，而是需要培養能結合具備產業領域知識與AI能力的π型跨領域人才，將高影響力流程模組化以方便小廠導入。當AI智慧製造能從單點概念驗證走向規模化量產與供應鏈複製，不僅能提升產業競爭力，更能透過平台化擴散與以大企業帶動中小企業模式，進而實質改善因K型經濟導致的貧富差距與社會斷層。

競爭力的真諦，不在於誰先用上最新模型，而在於誰能穩定地將AI轉化為產線良率、供應鏈韌性以及源源不絕的接單能力。只有當AI燈塔之光能照亮每一家中小企業工廠，台灣的AI智造之路才算真正啟航。

（作者為工業管理博士，前外商廠長）

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