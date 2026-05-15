自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當經濟成為武器：台灣用數字重塑國安框架

2026/05/15 10:30

◎ 楊聰榮

玉山論壇中台灣所呈現的幾組關鍵數字，不只是政策成果的展示，更像是一種戰略語言的轉換。冷戰時代的鐵幕是用軍事與意識形態劃界，當代的界線則逐漸轉為由供應鏈、資本流動與安全合作所構築的安全邊界。這種邊界沒有明確圍牆，卻能實際限制風險的滲透，也讓民主體系獲得更穩定的支撐。

賴清德總統在玉山論壇所呈現的數據，台灣經貿結構的轉變最具指標性，對中國投資比例從2010年的83.8%下降至3.75%，這不只是市場轉移，而是風險結構的重組。過去高度集中帶來的不是效率，而是被單一市場牽制的脆弱性，當經濟關係可以被轉化為政治壓力，任何依賴都會變成潛在威脅。分散布局到美國與歐洲，使出口與投資呈現多元成長，對美出口增加78%，對歐盟投資成長6.5倍，這些變化說明台灣正在把經濟網絡嵌入更穩定的制度環境中。經濟不再只是成長工具，而逐漸成為安全架構的一部分。

總統賴清德在玉山論壇指出，台灣對中國投資比例從2010年的83.8%下降至3.75%，對美國與歐洲的出口與投資則呈現多元成長。這不只是市場轉移，更是風險結構的重組。（取自玉山論壇）總統賴清德在玉山論壇指出，台灣對中國投資比例從2010年的83.8%下降至3.75%，對美國與歐洲的出口與投資則呈現多元成長。這不只是市場轉移，更是風險結構的重組。（取自玉山論壇）國防支出提升至GDP的3.32%，同樣反映出另一種轉型。這個比例本身不只是預算問題，而是傳達一種訊號，台灣願意為自身安全付出成本。這種訊號的對象不只是潛在對手，也包括國際夥伴。當一個社會願意承擔防衛責任，外部支持才具有持續性，否則再多的外交表態都會顯得空洞。安全從來不是單靠軍力，而是經濟實力、政治意志與國際信任交織而成的結構。

這些數字背後所呈現的，是一種非對稱防禦的具體化。與其追求傳統軍事對等，台灣選擇在供應鏈、科技與制度連結上建立優勢，讓潛在衝突的成本大幅提高。當一個經濟體深度嵌入全球體系，任何衝突都會牽動多方利益，這種連動效果本身就是一種防禦機制。和平不再只是理想，而是一種被計算過的結果。

真正的不穩定因素往往來自內部。當外部壓力升高，內部是否能維持基本共識，才是決定制度韌性的關鍵。若政策方向反覆擺盪，或公共討論陷入過度對立，再完整的經濟與國防布局都可能被削弱。民主制度的力量來自選擇，但選擇若建立在錯誤資訊或短期情緒上，制度本身也會變成風險來源。

台灣民主制度的力量來自選擇，但若選擇建立在錯誤資訊或短期情緒上，就會使制度變成風險來源；示意圖。（路透檔案照）台灣民主制度的力量來自選擇，但若選擇建立在錯誤資訊或短期情緒上，就會使制度變成風險來源；示意圖。（路透檔案照）台灣當前所展現的，不只是政策調整，而是一種集體適應的結果。經濟結構的重組、國防投入的提升，以及國際連結的深化，共同構成一個以數據為基礎的安全框架。這個框架沒有傳統鐵幕那種明確界線，卻更靈活也更難被突破。當數字能夠持續轉化為實力，民主的防線才會真正存在，而不是停留在政治語言之中。

（作者為時事評論員，公督盟評審委員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書