自由開講》當經濟成為武器：台灣用數字重塑國安框架

◎ 楊聰榮

在玉山論壇中台灣所呈現的幾組關鍵數字，不只是政策成果的展示，更像是一種戰略語言的轉換。冷戰時代的鐵幕是用軍事與意識形態劃界，當代的界線則逐漸轉為由供應鏈、資本流動與安全合作所構築的安全邊界。這種邊界沒有明確圍牆，卻能實際限制風險的滲透，也讓民主體系獲得更穩定的支撐。

賴清德總統在玉山論壇所呈現的數據，台灣經貿結構的轉變最具指標性，對中國投資比例從2010年的83.8%下降至3.75%，這不只是市場轉移，而是風險結構的重組。過去高度集中帶來的不是效率，而是被單一市場牽制的脆弱性，當經濟關係可以被轉化為政治壓力，任何依賴都會變成潛在威脅。分散布局到美國與歐洲，使出口與投資呈現多元成長，對美出口增加78%，對歐盟投資成長6.5倍，這些變化說明台灣正在把經濟網絡嵌入更穩定的制度環境中。經濟不再只是成長工具，而逐漸成為安全架構的一部分。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德在玉山論壇指出，台灣對中國投資比例從2010年的83.8%下降至3.75%，對美國與歐洲的出口與投資則呈現多元成長。這不只是市場轉移，更是風險結構的重組。（取自玉山論壇）國防支出提升至GDP的3.32%，同樣反映出另一種轉型。這個比例本身不只是預算問題，而是傳達一種訊號，台灣願意為自身安全付出成本。這種訊號的對象不只是潛在對手，也包括國際夥伴。當一個社會願意承擔防衛責任，外部支持才具有持續性，否則再多的外交表態都會顯得空洞。安全從來不是單靠軍力，而是經濟實力、政治意志與國際信任交織而成的結構。

這些數字背後所呈現的，是一種非對稱防禦的具體化。與其追求傳統軍事對等，台灣選擇在供應鏈、科技與制度連結上建立優勢，讓潛在衝突的成本大幅提高。當一個經濟體深度嵌入全球體系，任何衝突都會牽動多方利益，這種連動效果本身就是一種防禦機制。和平不再只是理想，而是一種被計算過的結果。

真正的不穩定因素往往來自內部。當外部壓力升高，內部是否能維持基本共識，才是決定制度韌性的關鍵。若政策方向反覆擺盪，或公共討論陷入過度對立，再完整的經濟與國防布局都可能被削弱。民主制度的力量來自選擇，但選擇若建立在錯誤資訊或短期情緒上，制度本身也會變成風險來源。

台灣民主制度的力量來自選擇，但若選擇建立在錯誤資訊或短期情緒上，就會使制度變成風險來源；示意圖。（路透檔案照）台灣當前所展現的，不只是政策調整，而是一種集體適應的結果。經濟結構的重組、國防投入的提升，以及國際連結的深化，共同構成一個以數據為基礎的安全框架。這個框架沒有傳統鐵幕那種明確界線，卻更靈活也更難被突破。當數字能夠持續轉化為實力，民主的防線才會真正存在，而不是停留在政治語言之中。

（作者為時事評論員，公督盟評審委員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法