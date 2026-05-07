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自由開講》未宣戰≠沒有戰爭 台灣人的理解還沒跟上

2026/05/07 20:00

◎ 蕭錫惠

當共機繞台成為日常，當共艦壓境不再是新聞，當資訊戰滲透進入每一個人的手機與大腦，我們其實已經身處一場沒有宣戰的戰爭之中。

僅在短短十七天內，根據國防部公布資料，共機擾台達113架次，共艦活動達106艘次。這不是存在，這是壓迫。而壓迫，一旦習慣，就會被忽略。這樣的密度，在傳統軍事判準中，早已接近戰前壓迫甚至準封鎖行動，但在今天，它被日常化，被解釋為「例行行動」，甚至被當成可以忽略的背景。

據國防部資料顯示，共機在短短17天內，擾台達113架次；示意圖。（國防部提供）據國防部資料顯示，共機在短短17天內，擾台達113架次；示意圖。（國防部提供）

問題不在飛機與軍艦的數量，而在我們如何理解這些數字。

傳統戰爭有清楚界線：宣戰、交戰、停戰；法律與制度會迅速轉入戰時體制。但當代衝突刻意模糊這些界線——沒有宣戰，卻持續施壓；沒有開火，卻持續削弱；沒有佔領，卻逐步滲透

這種模式，被稱為灰色地帶作戰

它的目的不是迅速擊敗對手，而是讓對手在不知不覺中失去抵抗能力。

台灣正處於這樣的結構之中。

中國對台灣的壓力，早已全面展開：軍事上持續消耗防空與海巡資源；外交上壓縮國際空間；經濟上影響企業決策與供應鏈；資訊上透過媒體與社群平台塑造認知與情緒

單一行動看似不足以構成戰爭，但當這些行動長期累積，它們本身就是戰爭。

問題在於，法律仍停留在過去。

在台灣的憲政體制下，「戰爭狀態」是一種法律狀態，而非感受。總統不能單方面宣戰，必須經由立法院參與；即使面臨重大危機，也需透過緊急命令並接受監督。這樣的設計，是為了防止權力濫用。

但在灰色戰爭中，這樣的制度產生了落差。

在台灣的憲政體制下，總統不能單方面宣戰，必須經由立法院參與；即使面臨重大危機，也需透過緊急命令並接受監督。（資料照）在台灣的憲政體制下，總統不能單方面宣戰，必須經由立法院參與；即使面臨重大危機，也需透過緊急命令並接受監督。（資料照）

外部壓力像戰爭，內部制度像和平。

於是，一方面軍事壓力持續升高，另一方面社會仍以和平時期標準運作。言論自由被完整保障，即使是替對方辯護的聲音，只要沒有資金或組織證據，法律也難以介入。

這不是漏洞，是代價。

民主的核心，不是沒有風險，而是拒絕用壓制自由換取安全。一旦以立場作為處罰依據，制度就可能先於敵人崩解。但風險並未因此消失。

當戰爭形式改變，而制度仍停在過去，問題不在法律太嚴，而在法律抓不到本質。滲透透過分散個體與模糊關係進行，資訊戰不需控制媒體，只需影響議題與情緒。

於是，誰在替誰說話，變得比說了什麼更重要；而這，正是最難被法律證明的部分。這正是台灣當前的困境。

烏克蘭在2014年克里米亞事件初期，並未被全面視為戰爭；以色列長期面對的，也是介於衝突與戰爭之間的灰色狀態。台灣並非例外，而是新型戰爭的前線。

在這樣的環境下，單純強化管制，可能滑向思想審查；完全不作為，則讓滲透持續擴大

真正的解方，不在限制言論，而在讓影響透明。

強化資金來源揭露、建立外國影響力規範、釐清代理關係，讓問題回到行為，而不是立場。同時，提升社會對資訊戰的識讀能力，讓操控變得更困難

戰爭已經改變，但我們的理解還沒有跟上。

台灣不是在戰爭之外，而是在一場沒有宣戰的戰爭之中。當戰爭不再需要宣戰，最大的風險，不是敵人太強，而是制度還停在一個已經不存在的世界。

面對中共的非武力宣戰，台灣應提升社會對資訊戰的識讀能力，讓操控變得更困難；示意圖。（路透檔案照）面對中共的非武力宣戰，台灣應提升社會對資訊戰的識讀能力，讓操控變得更困難；示意圖。（路透檔案照）

（作者為自由撰稿人）

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